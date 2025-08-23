Deportes

Con ausencias llamativas, Boca Juniors dio a conocer los citados para recibir a Banfield: el marginado que podría irse a préstamo

El Xeneize se enfrentará mañana al Taladro en busca de cosechar su segundo triunfo al hilo

Guardar

Después de romper la racha de 12 partidos sin ganar, Boca Juniors intentará hilvanar su segundo triunfo consecutivo en el Torneo Clausura mañana, cuando reciba a Banfield por la sexta jornada de la Zona A en la Bombonera (arrancará a las 18:15). Para esta ocasión, Miguel Ángel Russo podría repetir el once inicial, aunque las novedades pasan por llamativas ausencias en la lista de convocados. Además, uno de los marginados podría marcharse en los próximos días.

A diferencia del cotejo ante Independiente Rivadavia en Mendoza del fin de semana pasado, esta vez el cuerpo técnico concentrará solamente a 24 jugadores y no 30. En esta oportunidad quedarán liberados Ander Herrera y Tomás Belmonte, quienes atraviesan la recta final de sus respectivas lesiones, pero también otros jugadores que no son tan tenidos en cuenta como Lucas Blondel, Agustín Martegani, Ignacio Miramón y Kevin Zenón. Sin lugar a dudas, este último generó sorpresa ya que hace no mucho tiempo era uno de los titulares.

Blondel perdió mucho terreno ante las figuras de Juan Barinaga, que incluso le ganó el puesto a Luis Advíncula en el lateral derecho, mientras que el ciclo de Martegani y Miramón parece estar cumplido. El ex San Lorenzo tuvo algunos sondeos para ganar minutos en otro lado, pero ninguna de las ofertas se concretó (su vínculo expira a fines de 2028). En tanto, el mediocampista central que está a préstamo del Lille se marchará de la Ribera a fin de año, cuando caduque su cesión.

Respecto a Zenón, el futbolista desea cambiar de aires pero hasta el momento la única propuesta que llegó a Boca fue del Olympiacos de Grecia y escaló a 7 millones de dólares, una cifra rechazada desde la Ribera. A una semana de que finalice el mercado de pases, en Brandsen 805 no descartan que arribe un nuevo mail para formalizar el traspaso del ex Unión de Santa Fe, del que el Xeneize es dueño del 80% de su ficha.

Marcelo Saracchi, con un pie
Marcelo Saracchi, con un pie afuera de Boca: se iría a préstamo al Celtic de Escocia (REUTERS/Cris Mattos)

Por otra parte, Marcelo Saracchi, uno de los dos marginados que quedan en el plantel profesional junto a Cristian Lema, presentó una propuesta para salir a préstamo al Celtic de Escocia. El lateral izquierdo uruguayo insistió fervorosamente para salir del club en este mercado, algo que llevó a la directiva a tomar la decisión de separarlo del grupo con el aval de Miguel Ángel Russo. Saracchi tiene vínculo en Boca hasta fines de 2026 y el plan, a priori, es cederlo para que tenga minutos nuevamente en otro equipo.

Hay que mencionar que en las últimas horas Boca recibió una propuesta informal de 7 millones de dólares de Miguel Merentiel. Un intermediario acercó el ofrecimiento de un club de Emiratos Árabes Unidos del que no se supo el nombre. La directiva xeneize aclaró que solamente analizaría la propuesta si la presentaban de forma oficial, algo que todavía no sucedió. En caso de limar un poco el número, la Bestia podría ser vendida sobre el final del mercado de pases.

Los once de corrido para recibir a Banfield este domingo (18:15) en la Bombonera serían: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios o Alan Velasco; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. El árbitro del encuentro será Nicolás Lamolina.

Si vuelve a sumar de a tres, Boca quedará en zona de clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura y también se afirmará al menos otra fecha entre los tres primeros de la Tabla Anual, que sellan boleto para la Libertadores 2026 (además, si pierden River y/o Rosario Central, los alcanzará en la acumulada).

LA LISTA DE CONCENTRADOS DE BOCA JUNIORS

Temas Relacionados

Boca JuniorsKevin Zenóndeportes-argentinaBanfieldTorneo Clausura 2025

Últimas Noticias

Locución de Juanfer Quintero y la actuación de varios referentes: la emotiva campaña de socios que lanzó River Plate

El club de Núñez presentó su nueva estrategia con la participación de figuras emblemáticas con el objetivo de superar el récord de afiliados

Locución de Juanfer Quintero y

Cristiano Ronaldo hizo un gol histórico, pero Al Nassr perdió la final por penales y profundizó una racha negativa del portugués

CR7 convirtió un tanto y selló concretó un récord sin precedentes, pero su equipo cayó en la tanda desde los 12 pasos con Al Ahli

Cristiano Ronaldo hizo un gol

La frase de Xabi Alonso sobre la inesperada polémica que existe con Franco Mastantuono: “No he hablado, pero yo me centro en el jugador”

El director técnico del Real Madrid elogió al joven argentino en la previa al duelo contra Oviedo y se refirió a la inesperada controversia por su nombre de pila

La frase de Xabi Alonso

El video que publicó Independiente en repudio de los actos de violencia que se generaron ante la U de Chile: “Uno de los días más tristes”

El club de Avellaneda compartió imágenes de lo sucedido en el partido del miércoles pasado por la Sudamericana e invitó a la reflexión

El video que publicó Independiente

Fue campeón en Europa y la Selección de Italia lo quiso convocar: la tajante respuesta de una apuesta de Lionel Scaloni

Una de las jóvenes promesas albicelestes fue tentada por la Azzurra tras su gran temporada 2024/25

Fue campeón en Europa y
ÚLTIMAS NOTICIAS
La reacción de la oposición

La reacción de la oposición por el caso de las presuntas coimas en ANDIS

Paro de controladores: en el primer día se cancelaron 70 vuelos, de los cuales 50 eran de Aerolíneas Argentinas

“Territorio minado”: el Presupuesto 2025 y nuevas comisiones agravan la crisis de LLA en el Congreso

La Plata: se entregó el hombre que le disparó con un arma tumbera en la cara a su pareja y la dejó en grave estado

Detuvieron a cuatro sospechosos por el ataque de una patota de la UOCRA a un contratista en Puerto Deseado: uno es hermano de una jueza

INFOBAE AMÉRICA
La vigencia de “La comunidad”

La vigencia de “La comunidad” a 25 años de su estreno: el espejo incómodo de una sociedad

Los 10 libros más esperados del otoño literario en Estados Unidos, de Stephen King a Kamala Harris

El CONICET desarrolla una plataforma con inteligencia artificial para detectar cáncer de mama de forma temprana

Apagones masivos, promesas incumplidas, y hartazgo social: los cubanos llevan un año sufriendo una crisis energética total

Francia convocó a la embajadora de Italia tras las críticas de Matteo Salvini a Emmanuel Macron por su postura sobre la guerra en Ucrania

TELESHOW
Brenda Gandini y Gonzalo Heredia

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia celebraron los 8 años de su hija con fotos inéditas: “Tu sonrisa me derrite”

La reflexión de Jimena Barón por la primera fiesta de su hijo Momo: “Nada es más hermoso que esto”

Cayetano anunció el fin de una etapa en la FM Metro: “Se termina la radio que conocimos todos”

L-Gante llegó a un acuerdo con Tamara Báez por la cuota alimentaria de su hija: el insólito momento de la firma

Nath Aponte: “A los 14 años me independicé”