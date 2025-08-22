Deportes

Los detalles de la propuesta millonaria que llegó por una de las figuras de Boca Juniors

Miguel Merentiel estaría en la mira de un equipo de Emiratos Árabes Unidos

Federico Cristofanelli

Por Federico Cristofanelli

Uno de los titulares indiscutidos
Uno de los titulares indiscutidos de Boca Juniors podría armar las valijas en los próximos días

A pocos días de que se cierre el mercado de pases, a Boca Juniors llegó un sondeo informal que podría llegar a mover la estructura ya que el futbolista apuntado por un club del exterior es uno de los titulares indiscutidos. Se trata de Miguel Merentiel, que habría generado el interés de un equipo de Emiratos Árabes Unidos que estaría dispuesto a desembolsar 7 millones de dólares por su ficha.

Desde la Ribera aseguraron que no se trató de una propuesta oficial sino del acercamiento de un intermediario que ofició entre las partes. La directiva xeneize replicó que solamente iban a analizar la propuesta en caso de que llegara un mail membretado y se formalizara. A priori, el número mencionado no es el esperado, pero no estarían distantes de la cotización que le pondrían al delantero de 29 años que es una de las piezas fijas del elenco de Miguel Ángel Russo.

Merentiel es uno de los futbolistas más queridos por el hincha y también por el grupo, algo que se evidenció con su capitanía en el Mundial de Clubes ante la ausencia por lesión de su compatriota Edinson Cavani. Además, es uno de los jugadores a los que Russo más utilizó desde que volvió a la institución: disputó los nueve encuentros que el DT lleva dirigidos en el que es su tercer ciclo en el club (su único gol se lo convirtió al Bayern Múnich en el Mundial de Clubes).

En las últimas semanas, el ex Defensa y Justicia y Godoy Cruz tuvo un entredicho con Russo en el entretiempo del partido contra Huracán en Parque Patricios. En la que sería derrota de Boca ante el Globo, el técnico le recriminó alguna cuestión táctica, la Bestia no se lo tomó a bien y le retrucó. El cuerpo técnico decidió reemplazarlo por Milton Giménez y Merentiel igualmente saltó al campo de juego para jugar el complemento. “Ya lo hablamos y quedó aclarado”, dijo Russo en los días posteriores.

Merentiel, con chances de emigrar
Merentiel, con chances de emigrar

Ya sin Mauricio Serna y Raúl Cascini en el Consejo de Fútbol, los encargados de analizar las propuestas del mercado son Marcelo Delgado y Juan Román Riquelme. Ambos están advertidos sobre el deseo de Merentiel de emigrar en algún momento para hacer una diferencia económica y los petrodólares de Emiratos Árabes aparecen como una gran oportunidad en el horizonte. Además, tienen en consideración que a pesar de su valía dentro del campo, el hecho de que cumpla 30 años en febrero próximo invita a pensar que su poder de reventa disminuirá conforme se acerque la finalización de su contrato (diciembre de 2027).

Russo está al tanto de esta situación, pero igualmente pondrá en cancha a Merentiel este domingo cuando el equipo reciba a Banfield por la sexta jornada del Torneo Clausura en la Bombonera (arrancará a las 18:15). Si bien existe la chance de que alguno de los futbolistas de Boca emigre en los próximos días, teniendo en cuenta que algunos clubes especulan con negociar sobre el cierre del mercado -que en la mayoría de los casos es el 31 de agosto-, el cuerpo técnico considera que dispone de alternativas para afrontar el único certamen que tiene por delante en 2025.

Hasta ahora, los ofrecimientos que llegaron desde Medio Oriente por Exequiel Zeballos y desde Grecia por Kevin Zenón fueron rechazados porque las cifras se consideraron insuficientes y no volvieron a la carga por ellos. Russo les dará vía libre a los jugadores que deseen emigrar al igual que lo hizo en las últimas semanas Marcos Rojo, quien rescindió su contrato. Hay otros dos separados que no serán tenidos en cuenta: Cristian Lema y Marcelo Saracchi. En tanto, a fin de año se vencen los contratos de Sergio Chiquito Romero, Javier García, Frank Fabra e Ignacio Miramón.

