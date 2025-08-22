La polémica de River-Libertad: la lupa sobre la expulsión a Galoppo por doble amarilla

River Plate vio cómo se le complicaba la llave de octavos de final de Copa Libertadores ante Libertad en el inicio del segundo tiempo. El Millonario se había puesto en ventaja a través de una arremetida de Sebastián Driussi, pero Robert Rojas había igualado de cabeza antes de la finalización de la etapa inicial. El complemento había iniciado con un ritmo de ida y vuelta cuando a los 7 minutos resultó expulsado Giuliano Galoppo.

El mediocampista ex Banfield, que había sido amonestado a los 20 minutos del pleito por un pisotón en plena disputa del balón, vio el segundo acrílico amarillo por una falta a Iván Ramírez. El árbitro, Andrés Matonte, lo sancionó y provocó la incredulidad del futbolista, que vociferó en continuado “no lo toqué”.

En el video se puede observar que la pelota le quedó larga a Galoppo y, en el afán de obtenerla, se arrojó con el canto del botín derecho hacia adelante. Toca primero el balón, pero termina impactando en el pie derecho de su rival.

El punto de contacto y el lugar determinan que se trata de una entrada temeraria que justifica la tarjeta. ¿Cuál es la definición de jugada temeraria? Es cuando un jugador realiza una acción que entraña daño físico (no necesariamente grave) sin tener en cuenta el riesgo o las consecuencias para el adversario, por lo que deberá ser amonestado.

El hecho de que haya tomado contacto con la pelota antes que Ramírez no exime a Galoppo de la pena. Inmediatamente, la expulsión obligó a Marcelo Gallardo a reacomodar piezas. El paraguayo Matías Galarza Fonda ingresó por Juanfer Quintero, en un movimiento que le quitó creatividad al dueño de casa. Luego, el DT hizo entrar a Miguel Borja por Driussi, Kevin Castaño por Enzo Pérez e Ian Subiabre por Facundo Colidio. En el entretiempo, la Banda había agotado una ventana por la lesión de Paulo Díaz: su lugar lo ocupó Sebastián Boselli.

El Millonario, con empuje, merodeó el área de Silva y tuvo aproximaciones, pero al mismo tiempo por momentos defendió mano a mano. Eso provocó que Libertad llegara a fondo en varias oportunidades. Lorenzo Melgarejo perdió un mano a mano y Franco Armani, responsable por su mala salida en el tanto de Rojas, ofreció intervenciones clave para sostener la paridad en la serie, que se adivinaba favorable para River desde el desarrollo, pero la expulsión lo perjudicó y el pasaje a los cuartos de final quedó supeditado a los penales.

