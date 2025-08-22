Inter Miami confirmó el fichaje de una de las promesas de Newell’s

Inter Miami y Newell’s confirmaron la transferencia de Mateo Silvetti, una de las últimas grandes apariciones del fútbol argentino. El delantero de 19 años que había sido adquirido por un grupo empresario hace algunos meses ya fue presentado oficialmente por la franquicia de Florida, en la que será el décimo jugador argentino de la plantilla dirigida por Javier Mascherano, hombre que ya lo había tutelado en las juveniles de la Selección. Firmó hasta 2029, con opción a extender el vínculo por otro año más.

El interés del Inter Miami por Silvetti no es reciente. Desde febrero, el nombre del delantero surgido de la cantera de Newell’s Old Boys circuló como posible refuerzo, aunque su llegada se demoró por cuestiones físicas. El futbolista, que recibió el alta médica el 11 de agosto tras una fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo, no volvió a sumar minutos en el equipo rosarino. El técnico Cristian Fabbiani ya preveía su salida, por lo que optó por no incluirlo en la rotación, a pesar del desequilibrio individual que podía aportar a la Lepra.

En cuanto a los detalles de la transferencia, en Rosario se comenta que la ficha de Silvetti ya había sido adquirida por un grupo empresario, con una cifra que rondaría los 4 millones de dólares. Infobae pudo saber concretamente que la entidad del Parque Independencia vendió el 100% de la ficha del delantero y que dentro del monto convenido existen algunos bonus extras por objetivos a cumplir por el propio jugador. Su contrato con Newell’s tenía vigencia hasta diciembre de 2025, pero la operación aceleró los tiempos. Desde su debut en 2024, el extremo sumó 37 partidos y seis goles con la camiseta rojinegra, consolidándose como una de las revelaciones del año.

La relación de Silvetti con el cuerpo técnico del Inter Miami tiene antecedentes sólidos. El delantero fue dirigido por Javier Mascherano en las divisiones juveniles de la selección argentina, lo que facilita su adaptación al esquema y la filosofía del club. El joven atacante se integrará a un plantel con marcada impronta argentina, encabezado por Lionel Messi y el propio Mascherano, y que cuenta además con figuras como Rodrigo De Paul, Gonzalo Luján, Tomás Avilés, Tadeo Allende, Baltasar Rodríguez, Oscar Ustari, Rocco Ríos Novo y Marcelo Weigandt. Son 10 futbolistas en total, luego de la baja de Federico Redondo (vendido al Elche español).

Silvetti y Messi, juntos en el predio de la AFA en Ezeiza

La apuesta por el talento argentino no se limita a los nacidos en el país. El Inter Miami también incluye en su plantilla a futbolistas con raíces argentinas nacidos en el extranjero, como Rocco Ríos Novo y Benjamín Cremaschi, ambos originarios de Estados Unidos, y Santiago Morales, nacido en España y parte de las selecciones juveniles estadounidenses. Esta diversidad refuerza la identidad sudamericana del equipo y amplía las opciones tácticas para afrontar los desafíos de la temporada.

La directiva del club no se detiene en Silvetti. Según trascendió, la franquicia rosa busca sumar al defensor Gonzalo Piovi, actualmente en Cruz Azul, aunque las negociaciones presentan diferencias económicas que aún no se resuelven. El propio Mascherano reconoció el interés por el zaguero, lo que evidencia la intención de fortalecer todas las líneas del equipo.

El contexto deportivo exige profundidad en el plantel. Tras dejar en el camino a Tigres de México en la Leagues Cup, ahora se prepara para medirse en semifinales ante Orlando City, en una suerte de clásico. Y también mantiene aspiraciones en la MLS, en vísperas del duelo ante DC United de este sábado (Messi será preservado y no viajará). La llegada de refuerzos como Silvetti apunta a dotar de recambio y frescura a un equipo que afronta un calendario extenuante y busca consolidarse como protagonista en ambas competencias.

EL COMUNICADO DE INTER MIAMI

El Inter Miami CF anunció hoy la contratación del atacante Mateo Silvetti, procedente del Club Atlético Newell’s Old Boys de la primera división argentina, con un contrato hasta la temporada 2029 de la Major League Soccer (MLS), con opción para 2030. El talentoso atacante internacional juvenil argentino se une al Club como parte de la iniciativa Sub-22 de la MLS, a la espera de recibir su Certificado de Transferencia Internacional (CTI) y su Visa P-1. La transacción se completó antes del cierre del segundo mercado de fichajes de la MLS.

Silvetti, de 19 años, se une al Inter Miami procedente de Newell’s Old Boys, donde se graduó en las categorías inferiores y ha desarrollado toda su carrera profesional hasta el momento tras debutar en 2024. Desde entonces, el nativo de Rosario, Argentina, acumuló un total de 37 apariciones en todas las competiciones, contribuyendo con seis goles y dos asistencias.

En el escenario internacional, Silvetti ha representado a la selección nacional sub-20 de Argentina, registrando tres apariciones y un gol desde su debut en 2024. Cabe destacar que fue dirigido por el actual entrenador en jefe del Inter Miami, Javier Mascherano, en sus tres apariciones hasta la fecha con la selección sub-20 de La Albiceleste.

Departamento de Comunicaciones del Inter Miami CF