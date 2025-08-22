Deportes

Federico Coria fue operado en Suiza y apunta a volver más fuerte: “Hay que valorar cuando uno está sano”

El tenista argentino de 33 años sorprendió este viernes al contar sobre la intervención quirúrgica que se realizó

El tenista argentino Federico Coria
El tenista argentino Federico Coria fue operado de su codo derecho en Suiza

El tenista argentino Federico Coria anunció este viernes que fue operado del codo derecho en Suiza. La intervención se llevó a cabo con éxito y el jugador santafesino compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales.

Coria, de 33 años y que ocupa el puesto 153 del escalafón mundial, tuvo su mejor marca cuando fue 49° en la temporada 2023. Campeón de seis títulos ATP Challenger, entre el que se destaca el Challenger 100 de Szczecin alcanzado en 2023 y finalista en Bastad en 2021 y Córdoba en 2023, sorprendió a sus seguidores con la noticia de la intervención realizada en su codo.

El argentino a principios de agosto, en su canal de streaming FedeCoria Kick, se se sinceró al hablar sobre un posible retiro: “Está siendo un momento complicado. Estoy intentando juntar fuerzas para seguir. Mi intención no es retirarme, pero en mi cabeza está presente hace un tiempo. Si prendía ayer -había perdido en la segunda ronda del Challenger de Liberec- anunciaba que me retiraba: despedida en el Challenger Buenos Aires. Hoy estoy más tranquilo”.

Federico Coria de irregular temporada
Federico Coria de irregular temporada por problemas físicos tomó la decisión de operarse de su codo derecho en Suiza

La temporada para Coria no fue la esperada por diferentes problemas físicos que le impidieron competir con normalidad. Sufrió tres retiros en torneos consecutivos a raíz de lo padecido en la primera ronda de la clasificación del ATP 500 Barcelona, en los cuartos de final del Challenger de Túnez y en la segunda fase de la qualy de Roland Garros. Volvió al tour en el ATP de Umag, perdió en la primera fase, en el Challenger de Liberec y de Bonn llegó hasta los octavos de final.

En sus redes sociales el jugador escribió Mojarra Operada: “Hoy me operaron el codo derecho en Suiza, muchas ganas de superar y sacar una lección de este momento que estoy pasando. Valorar cuando uno está sano y puede entrar a competir a veces queda en el último lugar y es lo primero, después viene todo lo demás”.

También, le dedicó unas palabras a su nuevo entrenador, Berlocq: “Lo empecé a entender estos meses, cuánta razón tenés. Te quiero agradecer de corazón porque te llamé para que me devuelvas el fuego interior para no retirarme. No solo me devolviste la ilusión y las ganas en una llamada, sino que te tomaste un vuelo a Europa para ayudarme al instante, sabiendo que el codo no estaba bien, y ahora estás firme pensando en volver más fuerte. Esto es algo que no me voy a olvidar nunca y estaré toda la vida agradecido”.

El argentino Federico Coria tuvo
El argentino Federico Coria tuvo palabras de elogios para su nuevo entrenador Federico Coria

Además de su mensaje hacia Berlocq, Coria envió un caluroso saludo a su esposa Florencia, agradeciéndole por estar siempre a su lado y por su actitud positiva, disfrutando de una mini luna de miel al estar ahí.

La recuperación no tiene aún un plazo confirmado, pero se espera que Coria deba mantenerse alejado de las canchas durante varias semanas. El objetivo será volver a competir en plenitud de cara a la temporada 2025, en la que sueña con dejar atrás los problemas físicos y extender su trayectoria en el máximo nivel. El propio jugador dejó en claro que no piensa bajar los brazos y que su meta es regresar más fuerte, con la ilusión intacta de seguir representando al tenis argentino en el circuito internacional.

Barracas Central se enfrenta con

El feroz cruce del argentino

El cruce de Mascherano con

La Justicia ordenó la clausura

FIFA dio a conocer día,
