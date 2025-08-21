Deportes

Equi Fernández está en la mira de un gigante de Europa y podría ser compañero de dos jugadores de la selección argentina

El mediocampista surgido en el Xeneize podría desembarcar en el fútbol alemán

Equi Fernández, cerca de recalar en el Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen es uno de los grandes animadores del mercado de pases del fútbol europeo. Después de concretar las llegadas de grandes promesas, con la flamante confirmación del préstamo de Claudio Diablito Echeverri desde el Manchester City, el elenco alemán ahora apunta a sumaer a Equi Fernández. El mediocampista surgido en Boca Juniors, actualmente en el Al Qadsiah de Arabia Saudita, es una de las variantes que contempla el equipo de Erik Ten Hag. Hay destacar que Exequiel Palacios, campeón del mundo con la Selección, podría marcharse antes del cierre del libro de pases en Europa y eso sería clave para el desembarco del volante de 23 años.

Después de mostrar interés hace algunas semanas, según informó el periodista especializado en transferencias del fútbol europeo Fabrizio Romano, Bayer Leverkusen ya tiene un principio de acuerdo con Fernández. “El Bayer ha llegado a un acuerdo con Equi, su principal objetivo como nuevo centrocampista. Las negociaciones entre los clubes con el Al Qadsiah están en curso”, comentó. Hay que recordar que el mediocampista albiceleste también fue sondeado por la Real Sociedad de La Liga de España en la ventana de transferencias actual.

Sin embargo, Germán García Grova, cronista argentino especializado en el mercado de fichajes, replicó que el elenco de Arabia Saudita “por el momento está reticente a transferirlo”. Cabe recordar que el Al Qadsiah fichó al volante de 23 años a mediados de 2024 después de ejecutar la cláusula de salida de Boca. Dicha operación se convirtió en una de las ventas más importantes de la historia del Xeneize: el importe de los 20 millones de dólares fue igual al monto que había dejado la transferencia de Rodrigo Bentancur a la Juventus y sólo fue superada por el traspaso de Walter Samuel a la Roma (US$ 21 millones) y Fernando Gago al Real Madrid (28.800.000 dólares).

Exequiel Palacios se consagró campeón de la Bundesliga con el Bayer Leverkusen (X: @bayer04fussball)

La contratación de Equi Fernández también está ligada a los rumores de una posible salida de Exequiel Palacios del plantel. Según informó la prensa alemana, Al Nassr y Al Ahli están dispuestos a pagar más de 50 millones de euros para quedarse con la ficha del campeón del mundo. Sin embargo, el club bávaro afronta un período de cambios profundos, tras la partida de figuras de la talla de Florian Wirtz y Jeremie Frimpong. Es por eso que la atención se concentra en el futuro del ex River Plate, a quien intentarán retener.

Simon Rolfes, director deportivo, negó públicamente que la institución planee desprenderse de tan importante activo: “No tenemos ninguna intención de dejarlo ir. Ni el jugador ni su agente nos han contactado. ¡Estamos planeando con él!”. Vale aclarar que Palacios tiene contrato con el cuadro alemán hasta 2028.

Por su parte, según fuentes cercanas al club citadas por el periodista Ben Jacobs, “la directiva solo consideraría su salida si recibe una oferta formal de 45 millones de euros” (US$52.420.000), una cifra que le permitiría a la institución afrontar una renovación planteada en la búsqueda de jóvenes talentos. Con el panorama de que el futuro de Palacios es una incógnita, el equipo germano trabaja para sellar el traspaso de Equi Fernández.

Diablito Echeverri recaló en el Bayer Leverkusen en calidad de préstamo (@bayer04_es)

Bayer Leverkusen volvió a dejar en claro su postura de fichar a futbolistas con una gran proyección a futuro en el presente mercado de pases. A la probable contratación del exvolante de Boca, se suman varios futbolistas menores a los 23 años. Los fichajes más ostentosos del elenco que se consagró campeón de la Bundesliga en la temporada 2023/24 fueron los de Malik Tillman (23 años) desde el PSV de la Eredivise y el de Jarrel Quansah (22) del Liverpool de la Premier League, ambos por 35 millones de euros.

Otros de los refuerzos más importantes fueron cinco: Loic Badé (25, 25 millones), Ibrahim Maza (19, 12 millones), Mark Flekken (32, 11 millones), Ernest Poku (21, 10 millones), Christian Kofane (18, 5.25 millones), entre otros refuerzos que están por debajo de los 22 años de edad.

A estos se suma la flamante llegada del Diablito Echeverri. El ex atacante de River Plate fue cedido a préstamo por una temporada desde el Manchester City. La cesión no tendrá opción de compra, por lo que el argentino de 19 años deberá volver al equipo británico una vez que finalice la temporada europea.

Cabe recordar que el Bayer Leverkusen vendió a varias de sus máximas estrellas en el mercado de pases. Liverpool compró a Florian Wirtz (22) por 125 millones de euros y a Jeremie Frimpong (24), por 40. Además, entre los más importantes, se desprendió de Amine Adli (25) por 21 millones al Bournemouth, Odilon Kossounou (24) a cambio de 20 millones, entre otros.

