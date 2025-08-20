El inesperado conflicto que vive una figura de la selección argentina luego de que ofrecieran más de USD 50 millones por su pase

Palacios se convirtió en figura del Bayer Leverkusen, donde comparte equipo con el Diablito Echeverri

El mercado de pases permanece abierto en el extranjero y una de las figuras de la selección argentina podría cambiar de equipo en las próximas horas. Es que el interés de Al Nassr y Al Ahli por Exequiel Palacios paralizó a los fanáticos del Bayer Leverkusen, quienes temen una posible salida del volante que hizo historia en la consagración de la inolvidable Bundesliga del año pasado

El club de Arabia Saudita, que cuenta con estrellas de la jerarquía de Édouard Mendy y Riyad Mahrez, estaría dispuesto a invertir cerca de 53 millones de dólares para incorporar al argentino, mientras que el equipo en el que milita el legendario Cristiano Ronaldo ha iniciado contactos directos con el entorno del futbolista para conocer las condiciones de una posible operación.

Según informó la prensa de Alemania, el club bávaro afronta un período de cambios profundos, tras la partida de figuras de la talla de Florian Wirtz y Jeremie Frimpong. Ahora, la atención se concentra en el futuro de Palacios, cuyo contrato con la entidad germana se extiende hasta 2028. Según fuentes cercanas al club citadas por el periodista Ben Jacobs, “la directiva solo consideraría su salida si recibe una oferta formal de 45 millones de euros” (US$52.420.000), una cifra que le permitiría a la institución afrontar una renovación planteada en la búsqueda de jóvenes talentos.

Sin embargo, Simon Rolfes, director deportivo, negó públicamente que la institución planee desprenderse de tan importante activo: “No tenemos ninguna intención de dejarlo ir. Ni el jugador ni su agente nos han contactado. ¡Estamos planeando con él!”.

El recorrido del ex River en el Bayer Leverkusen comenzó en 2020, cuando el club alemán desembolsó 17 millones de euros (US$19.800.000) a la entidad de Núñez por su fichaje. Desde entonces, el argentino se ha consolidado como un pilar en el esquema que supo consolidar Xabi Alonso (ahora DT del Real Madrid), disputando 38 partidos oficiales en la última temporada y contribuyendo de manera decisiva a los éxitos del equipo.

La ofensiva de los clubes asiáticos, en particular de Al Nassr y Al Ahli, responde a la estrategia de la liga de ese país para atraer a futbolistas de renombre internacional. El interés de Matthias Jaissle, entrenador alemán que actualmente dirige en Arabia Saudita, ha sido determinante en la aproximación de Al Ahli al entorno de Palacios.

Cabe señalar que el estratega español que comenzó su ciclo en el Mundial de Clubes con el Merengue también manifestó sus intenciones de sumar al mediocampista.

Sea cual fuere el destino de Palacios, al Millonario le representaría un nuevo ingreso económico, dado que la institución porteña mantiene un 10% de plusvalía sobre una futura venta, lo que significaría una buena entrada de euros para las arcas del club de Núñez en caso de concretarse alguna de las opciones.

El interés del Real Madrid por Palacios no es nuevo. En 2019, el argentino estaba a punto de firmar con el equipo de la capital ibércia cuando una lesión detuvo las conversaciones. Renato Corsi, representante de Palacios, recordó este episodio mencionando que “el Madrid sabe que es un grandísimo jugador y en el fútbol nunca se sabe, quizás en un futuro"...

En casi seis años vistiendo la camiseta del Bayer Leverkusen, Exequiel Palacios concretó 160 presentaciones, en las que convirtió 15 goles y brindó 16 asistencias. Además, fue parte del histórico plantel que ganó la Bundesliga y la Copa de Alemania en la temporada 2023/24, y que también llegó a la final de la Europa League.

A menos de un año de la próxima Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, la opción de Arabia Saudita podría alejarlo de la consideración de Lionel Scaloni, dado que afrontará la última etapa de la preparación mundialista en una liga de menor jerarquía. Con el regreso de Leandro Paredes a Boca y la partida de Rodrigo De Paul al Inter Miami, probablemente el estratega de Pujato le de prioridad a intérpretes que se encuentren en las principales competiciones del planeta para tener un mayor equilibrio en su equipo.