Diablito Echeverri fue presentado como nuevo refuerzo del Bayer Leverkusen y usará un particular número

Claudio Echeverri jugará con la 9 en la espalda (@bayer04_es)

La confirmación del fichaje de Claudio Echeverri sacudió el mercado internacional: el joven argentino fue presentado de forma oficial como nuevo jugador del Bayer Leverkusen y comenzará su etapa en la Bundesliga, tras su salida del Manchester City. El arribo del Diablito puso fin a una de las novelas más seguidas de los últimos meses en el fútbol europeo y sudamericano.

El atacante de 19 años firmó un contrato a préstamo por una temporada, sin opción de compra, para sumarse a uno de los principales conjuntos de Alemania. Esta noticia fue celebrada por la entidad alemana en sus redes sociales, donde anticipó la llegada del argentino con mensajes y emojis alusivos al apodo del futbolista, y posteriormente compartió imágenes del jugador ya vistiendo la camiseta del club en la presentación oficial.

Bayer Leverkusen presentó al Diablito Echeverri

“Claudio Echeverri es un jugador dotado técnicamente y lleno de energía, que se mueve con mucho dinamismo por el centro, entre líneas, generando peligro desde esa posición”, manifestó Simon Rolfes, director deportivo del conjunto alemán en el sitio web del club tras anunciar su fichaje. “Un futbolista fino, con gran capacidad de regate, verticalidad y siempre capaz de potenciar a sus compañeros. Los aficionados van al estadio para ver a jugadores como Claudio. Su creatividad le dará a nuestro juego nuevas y atractivas facetas”, añadió.

“Poder dar los próximos pasos en el campeón alemán de 2024, tanto en la Bundesliga como en la Champions League, es algo fantástico”, manifestó el joven convocado a la selección argentina. “Quiero sumar muchos minutos aquí y seguir creciendo como jugador semana a semana. Muchos jóvenes ya han dado el salto a la élite mundial en el Bayer Leverkusen. El próximo año quiero seguir ese camino y aportar mi parte para lograr grandes cosas con el Bayer 04″, remarcó el Diablito.

El Diablito Echeverri pasó a préstamo al Bayer Leverkusen (@bayer04_es)

El paso de Echeverri por el Manchester City resultó breve y con escaso rodaje. Surgido de la cantera de River Plate, el volante ofensivo arribó al conjunto inglés en febrero de 2025, tras su actuación en el Sudamericano Sub 20 con la selección argentina juvenil. Durante su estadía en Manchester, únicamente sumó tres partidos oficiales. Su ansiado debut llegó el 17 de mayo, cuando disputó 14 minutos en la final de la FA Cup ante Crystal Palace. Su único gol con la camiseta de los Ciudadanos aconteció en el Mundial de Clubes, con un tanto de tiro libre contra Al Ain, en fase de grupos, en lo que terminó siendo su último compromiso con el equipo inglés debido a una lesión que afectó su tobillo derecho.

La falta de espacio en los planes de Pep Guardiola lo forzó a buscar nuevos horizontes. Guardiola explicó durante una de sus conferencias recientes las dificultades de gestión de un plantel largo: “Deberíamos (reducir la plantilla), pero es difícil porque los quiero a todos; los quiero a todos y les gusta estar aquí. Así que la situación no es fácil, pero lo saben. Tenemos muchos jugadores, y, por supuesto, no es una situación ideal. Al mismo tiempo, tenemos muchos partidos, cada temporada hay más y más y hay que tener un equipo diferente para competir en cada partido”.

La pulseada por el futuro del talento chaqueño incluyó propuestas formales de la AS Roma, el Borussia Dortmund y el Girona. No obstante, el Leverkusen se impuso en la carrera y selló la contratación del futbolista sudamericano.

Bayer Leverkusen se ha consolidado en la Bundesliga como una de las instituciones más competitivas de los últimos años. Tras finalizar subcampeón en la edición pasada del campeonato, se consagró campeón en 2023/24 (cortó una hegemonía de 13 títulos consecutivos que había ostentado el Bayern Múnich). Además, se encuentra clasificado a la próxima edición de la Champions League.

El equipo que ahora recibirá a Echeverri acaba de atravesar una etapa de reestructuración. En las últimas semanas, concretó la transferencia de Florian Wirtz al Liverpool por una cifra cercana a los 150 millones de dólares y también permitió la salida de Jeremie Frimpong. Ante este escenario, la institución alemana apuesta a la renovación y a sumar futbolistas jóvenes con proyección internacional.

El conductor del proyecto deportivo ahora es el entrenador holandés Erik ten Hag, quien asumió la conducción del primer en reemplazó a Xabi Alonso tras su traspaso al Real Madrid.

Claudio Echeverri superó con éxito la revisión médica en Alemania

El club eligió potenciar el impacto comercial del traspaso y fue generando expectativa en sus redes sociales. En la cuenta oficial en español de la institución publicaron un emoji de ojos y uno de diablito, en tanto en inglés la publicación sugería: “¿Qué diablos hay en mi bolso…?”, utilizando los mismos íconos y reforzando el apodo que acompaña al jugador desde sus inicios en River Plate. “De River al mundo. Del potrero al BayArena. Bienvenido, Claudio. Ganas de verte brillar”, fue otro de los mensajes junto a un video con un compilado de sus mejores jugadas.

Bayer Leverkusen revolucionó las redes con el anuncio del Diablito Echeverri

El joven argentino, que utilizará el dorsal 9, se integrará a un plantel que también alberga a otro producto del semillero riverplatense, Exequiel Palacios, quien comienza su sexta temporada en la institución. Además, compartirá el sector ofensivo con Alejo Sarco, delantero de 19 años surgido de Vélez Sarsfield y que aún no hizo su debut en la Bundesliga. En los últimos años, se ha visto el paso de otros compatriotas por la entidad alemana, como Diego Placente, Lucas Alario y Emiliano Buendía.

Vale recordar que la transferencia de Claudio Echeverri desde River Plate al Manchester City se realizó a comienzos de 2024 por 24 millones de euros netos, cuando la cláusula de rescisión era de 25 millones. Formado en las divisiones inferiores del club de Núñez, debutó en el profesionalismo en 2023 y disputó 48 partidos (32 de ellos como titular) con la camiseta millonaria, donde convirtió 4 goles y repartió 6 asistencias. Tras el acuerdo con los ingleses, permaneció cedido en River durante la temporada 2024; recién en el último semestre se sumó formalmente al conjunto de la Premier League.

La llegada al fútbol europeo supuso un proceso de adaptación que el club y el propio Guardiola buscaron administrar con paciencia. Aunque la participación en partidos oficiales resultó escasa, dejó impresiones favorables en el cuerpo técnico. Sin embargo, la sobreoferta de futbolistas en la posición y la necesidad de sumar minutos en el primer nivel obligaron al jugador y su entorno a priorizar una salida a préstamo.

En el contexto actual, la Bundesliga representa un escenario ideal para que el atacante chaqueño explote al máximo su potencial y consolide su crecimiento en el fútbol de elite. Bayer Leverkusen debutará en la edición 2025/26 del certamen local este sábado 23 de agosto, cuando reciba en el BayArena al Hoffenheim.