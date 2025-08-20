Los secretos de José Mourinho: las 4 selecciones que dirigiría, su visión sobre la IA y por qué es uno de los mejores técnicos de la historia

Las confesiones de uno de los mejores entrenadores de los últimos tiempos (Reuters/Andrew Boyers)

Mientras afronta el final de la pretemporada con el Fenerbahçe, ultima detalles sobre el mercado de pases y planifica sus duelos de playoffs clasificatorios a la Champions League frente al Benfica de Portugal, José Mourinho se abrió en una entrevista en la que se refirió a todo. Aspectos profesionales, personales y hasta conceptos que mezclan al fútbol y la vida.

En la nota que concedió a Sportynet, en la que brindó algunos conceptos interesantes sobre Lionel Messi y cómo influyó en su carrera, Mou dio detalles de la supuesta búsqueda de la selección brasileña para quedarse con sus servicios: “No fue directa. La experiencia me enseñó a tener un pie adelante y uno atrás. Fueron muchas las personas que me hablaron por la selección brasileña. Hombres de negocios, jugadores, contactos, diciendo que representaban a la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol) o no sé a quién. Honestamente es una cosa que no me interesaba. Estoy afuera de mi país desde 2004 y creo que en Portugal no aceptarían que dirigiera a otra selección nacional”.

Sobre esta misma idea, admitió que todavía tiene un objetivo a nivel internacional, mientras que también señaló a los combinados nacionales que podría llegar a comandar en el futuro a largo plazo: “Lo mío es dirigir en algún momento a la selección portuguesa en un campeonato del mundo. Mi primera experiencia como entrenador de selección nacional debe ser con Portugal. Después, como profesional que soy, puedo entrenar a otras selecciones como Brasil, Inglaterra o Italia”.

Mou admitió que las redes sociales "no son lo suyo" y analizó a la IA (REUTERS/Umit Bektas)

Por otra parte, el técnico de 62 años que actualmente comanda al Fenerbahçe turco, compartió algunas valoraciones importantes sobre el uso de las redes sociales y la implementación de la inteligencia artificial. “De vez en cuando hago alguna publicación, pero todo es un rollo, muy instintivo, salvaje, no tratado. Puedo cometer errores de ortografía. Es todo muy natural, no tengo nadie que me lo haga. Tengo cinco millones de seguidores y quizás estoy tres meses sin hacer una publicación. No es lo mío”, aclaró Mourinho sobre las redes sociales, al mismo tiempo que reveló que no lee los mensajes que le envían los fanáticos.

En la misma sintonía, fue consultado por la IA, en la que encontró virtudes y defectos: “Uso más la inteligencia natural que artificial, porque si no la cosa no funciona. Es algo interesante, pero lo que no me gusta es la capacidad que tiene de representar cosas irreales que parecen reales y llevan a situaciones embarazosas y descontextualizar completamente. Sí es importante su capacidad para ayudar”.

Además de afirmar por qué es uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol, justificó su respuesta: “Hay un antes y un después de mí metodológicamente. En cómo se entrena y cómo se piensa sobre un partido. Hay un cambio radical en los inicios de los 2000, cuando gané mi primera Champions. En el período 2000-2004 hay un auge de curiosidad con la forma en la que trabajaba y después claramente hay un post. Cuando llegué al Inter, la primera vez que fui a Italia, ningún jugador creía en esa manera de trabajar. Creo que hubo un cambio radical ahí a nivel metodológico”.

¿Una última frase? “Tengo un sueño enorme en mi carrera. Ganar el próximo partido”.

OTROS TEMAS DE LOS QUE HABLÓ JOSÉ MOURINHO

Calo Ancelotti. “¿Si la selección brasileña depende de Neymar? Tiene un entrenador fantástico que además es un gran gerente, es un gran conductor de hombres, está acostumbrado a lidiar con jugadores con grandes egos y de gran perfil. Su carrera es Milan, Real Madrid, Bayern Múnich... para él no hay impacto en el sentido de sentir dificultad por dirigir a Neymar o Vinicius. El nivel de los jugadores es inferior al nivel de Carlo como entrenador, porque Carlo ganó mucho más de lo que ellos ganaron".

Neymar (sobre la posibilidad de ficharlo). Él tiene un estatus y una situación en la que puede elegir su futuro, donde esté más feliz. Ya ganó la mayor competición a nivel europeo, ganó en Arabia, financieramente no vale la pena pensar cuántos ceros hay. Ahora volvió a Brasil, volvió a su pasión, seguramente está más interesado en este año que viene en la Copa del Mundo, que para los brasileños es importantísima y que para él tuvo tantas frustraciones como jugador de la Canarinha. Creo que este año para él será para enfocarse en la Copa del Mundo".

Xabi Alonso. ”Era un jugador que pensaba, que ayudaba a los demás a pensar, preguntaba mucho, era curioso, necesitaba comprender para hacer. Terminó su carrera a cierto nivel y no quiso empezar la de entrenador a ese nivel. Trabajó dos, tres o cuatro años en su club, su ciudad, con menores, inferiores, ganó experiencia, fue haciendo sus cursos y aprendizajes. En el Bayer Leverkusen no tuvo necesidad de irse pronto, ganó aprendizajes y llegó al Real Madrid con poca experiencia, pero con mucho aprendizaje. Espero que le salga todo bien".

El Mundial de Clubes. “Realmente apoyé al Fluminense, no porque tenga alguna conexión con los clubes, me da igual. Fluminense, Flamengo, Palmeiras, San Pablo. San Pablo tiene a Lucas Moura, que es un jugador con el que trabajé y me encanta. Pero Renato Gaúcho es un tipo genuino, que no se esconde. Y alenté al Fluminense por él”.

Su relación con los jugadores. ”Soy cercano, diría que muy cercano. Significa tener casi una relación paternal, y no concibo una relación paternal sin cara a cara, sin honestidad, sin amor. Sin odio, no se trata de odiar, pero sí de decir ‘viejo, la verdad estaba equivocado’. No digo castigar, el castigo tampoco hace parte, pero fundamentalmente decir la verdad, qué es lo que está bien, mal, es bueno o pésimo, si estoy contento o no. Una relación de ese nivel es una relación de verdad".