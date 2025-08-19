Deportes

La confesión de José Mourinho: por qué Lionel Messi fue el futbolista que más lo hizo crecer como entrenador

El portugués argumentó cómo el argentino consiguió que se potenciara como técnico

Mourinho dice que Messi fue el jugador que más lo hizo crecer como DT

Cuando se suelta y explaya, José Mourinho deja interesantes conceptos y frases. En esta oportunidad, el entrenador portugués manifestó cómo influyó de forma positiva Lionel Messi en su carrera pese a no haberlo dirigido y ser, en definitiva, uno de los mejores rivales a los que enfrentó cuando condujo al Real Madrid. El astro del Barcelona lo llevó a superarse mentalmente, según explicó el emblemático estratega luso en una entrevista con Sportynet.

Mou fue sometido a un breve ping pong de preguntas y respuestas en el que lo consultaron por el jugador que más lo había hecho crecer como entrenador y fue tajante: “Messi. Porque cada vez que jugaba contra él, me obligaba a pensar mucho”. Además, el director técnico que protagonizó históricos duelos frente al Barcelona de Josep Guardiola también señaló al capitán de la selección argentina como “el jugador con gran potencial que no pudo entrenar”.

Mourinho vinculó los títulos que recolectó a lo largo de su carrera con su etapa como entrenador merengue: “Me hace sentir bien que gané donde gané y cómo gané. Ganar la Champions con Porto no es lo mismo que ganarla con Barcelona. Ganarla con Inter no es lo mismo que ganarla con Real Madrid. Me dirás que no gané la Champions con Real Madrid y no, no la gané. Pero gané el campeonato y la Copa del Rey al mejor equipo del mundo que fue el Barcelona. Rompí un círculo, un ciclo enorme de dominio del Barcelona en relación al Real Madrid”.

Finalmente Mou también remarcó el título de la UEFA (Conference League) que ganó con la Roma y se fijó en la calidad de sus logros, además de la cantidad: “Por eso soy uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol. Si alguno dice que no, estoy en desacuerdo”. Y dejó un último concepto sobre las victorias en el deporte: “Creo que el fútbol todavía se mide por victorias. Hay una frase que me hace reír: ‘yo perdí, pero no perdí mi identidad’. Es mejor perder tu identidad y ganar. Creo que, quien diga eso, es porque ganó poco. Los que ganaron más veces son los más destacados”.

EL PING PONG DE PREGUNTAS A JOSÉ MOURINHO

José Mourinho ganó 26 títulos
José Mourinho ganó 26 títulos a lo largo de su historia como entrenador y actualmente dirige al Fenerbahçe de Turquía (REUTERS/Umit Bektas)

¿El mejor jugador de todos los tiempos?

—Pienso que es una injusticia decir uno. Cuando escucho a alguien hacerlo, siento algo que no me gusta. Las nuevas generaciones saben, pero no conocen en profundidad a Pelé, Eusébio o Beckenbauer. Después hay que comparar al fútbol de ellos con el de hoy, las condiciones que tenían ellos con las de hoy”.

¿El jugador que más lo hizo crecer como entrenador?

—Messi. Porque cada vez que jugaba contra él, me obligaba a pensar mucho.

¿El jugador con potencial al que no pudo entrenar?

—Messi.

¿El mejor jugador que ha entrenado?

—Me niego a decirlo, porque para mí los mejores fueron todos aquellos que dejaron sangre, sudor y lágrimas para mí. Y fueron muchos. Si no fuera por ellos, no hubiera ganado lo que gané.

¿Un club que no dirigió pero le gustaría?

—Ninguno.

¿Un jugador al que todavía sueña entrenar?

—Ninguno.

¿Un título inolvidable?

—Todos.

¿Un entrenador al que admira?

—Muchos, pero diría que Carlo (Ancelotti).

¿Qué hubiera sido si no era entrenador?

—Profesor de educación física, que era lo que hacía cuando salí de la universidad.

¿Un motivo de orgullo y un arrepentimiento?

—Un orgullo es la familia, todo familia. Un arrepentimiento estará explícito cuando salgan mis episodios en Netflix.

¿Es un tipo feliz?

—Súper. Por el fútbol y la familia. Obviamente que llega un momento en el que perdemos gente importante, es normal, le pasa a todo el mundo. Inclusive perder animales, que nos hicieron pasar momentos duros con la familia. Pero soy muy feliz.

