El incómodo momento entre Raducanu y otra figura del tenis en medio de los rumores de romance con Alcaraz: “Triángulo amoroso”

Raducanu no quiso abrazar a Draper en el doble mixto del US Open

Un distante saludo entre Emma Raducanu y Jack Draper tras el partido de dobles mixtos que protagonizó junto a Carlos Alcaraz en el US Open volvió a poner a la tenista británica en el centro de la escena, en medio de rumores sobre su vida sentimental. El episodio se produjo en medio de las especulaciones sobre un posible romance con el tenista español, que aumentaron en las últimas semanas en el circuito de tenis.

En la jornada del martes se produjo el tan esperado partido de dobles mixtos que reunió a Raducanu y Alcaraz como pareja en un formato especial de “fast-four”, con un premio de un millón de dólares, en el marco del último Grand Slam de la temporada. La expectativa era alta, alimentada por la química que ambos habían mostrado en la previa y por las declaraciones elogiosas que intercambiaron. Sin embargo, la dupla británico-española cayó en dos sets (4-2 y 4-2) ante el británico y la estadounidense Jessica Pegula, ex número uno mundial de dobles.

Al finalizar el partido, Draper se acercó a la red con la intención de abrazar a su compatriota Raducanu, pero ella optó por un saludo más formal, mientras que reservó un gesto más cálido para Pegula, su antigua rival en individuales. Alcaraz, por su parte, saludó al británico con cordialidad, completando una escena que no pasó desapercibida para los asistentes y la prensa.

La tensión en la red reflejó la competitividad del momento y se vio amplificada por los rumores que circularon en torno a Raducanu. Nick Kyrgios, conocido por sus declaraciones provocadoras, sugirió públicamente la existencia de un “triángulo amoroso” entre la campeona del US Open 2021, Draper y Alcaraz: “Creo que es un triángulo amoroso. Draper, Alcaraz, Raducanu. Creo que se están peleando por Raducanu. Al mundo del tenis le encantan las historias de amor, les encanta intentar juntar a dos personas”, dijo en declaraciones a talkSport.

Raducanu y Alcaraz disfrutaron de jugar juntos el dobles mixto en el US Open (REUTERS/Mike Segar)

Las palabras del polémico ex jugador australiano, sumado a los comentarios previos de Draper sobre la elección de Emma para jugar el dobles en el US Open, acrecentaron los rumores mediáticos sobre la vida sentimental de la británica. “Una persona sabia me dijo una vez que hay que buscar al mejor compañero, y eso es lo que ella hizo con Alcaraz. No la culpo en absoluto por ello. Creo que se lo pasará muy bien jugando con Carlos. Obviamente, es el mejor jugador del mundo en este momento, junto con Sinner. También es muy bueno en dobles. Lo vi con Rafa (Nadal) en los Juegos Olímpicos. Sin duda, ha elegido al mejor compañero”, repitió el tenista británico de 23 años en junio. Hay que recordar que durante Wimbledon, los dos jugadores locales compartieron entrenamiento sobre el césped.

Raducanu y Alcaraz destacaron en varias ocasiones la buena sintonía que existe entre ellos. Es más, durante el duelo de dobles mixto, se los vio sonriendo en varios pasajes del juego, lo mismo que cuando se sentaron juntos en las pausas. La tenista británica elogió la actitud positiva y los valores de Alcaraz, recordando cómo su relación profesional se remonta hace cuatro años y cómo ambos se motivaron mutuamente en los grandes torneos. “Es muy simpático, muy alegre, tiene unos valores increíbles y es muy positivo estar con él. Lo conozco desde hace años. Wimbledon 2021 fue la primera vez que empecé a conocerlo. Siempre jugaba el día antes que yo, lo veía ganar y eso me motivaba para ganar y ponerme también en esa posición. Fue genial pasar juntos por ese torneo y luego seguí en el US Open, estuvimos en contacto todo el tiempo y, sí, fue muy agradable”, recordó Emma sobre su relación de amistad con el actual N°2 del circuito ATP.

Tras disputar la final de Cincinnati (venció a Sinner, que se retiró cuando estaba 0-5 en el primer set por un malestar) menos de 24 horas antes del partido en Nueva York, el español expresó su entusiasmo por jugar junto a Raducanu y aseguró que, a pesar del cansancio, su objetivo era disfrutar y ayudar a su compañera a lograr la victoria.

El final del partido entre las parejas (REUTERS/Mike Segar)

La vida para la británica no fue la misma tras aquella histórica consagración en Flushing Meadows. Raducanu tuvo que lidiar con una exposición pública que abarca tanto su rendimiento en la pista como los aspectos más íntimos. Ella llegó a reconocer que la curiosidad del público y la prensa sobre su vida sentimental supera, en ocasiones, el interés por sus logros deportivos. “Supongo que es parte de la vida, la curiosidad de la gente. Creo que les interesan más estas noticias que cualquier resultado o noticia de tenis. Pero yo me mantengo reservada, dejando mi vida privada a un lado”, explicó en una entrevista reciente que le brindó al periódico The Guardian.

El acoso mediático y la invasión de su intimidad tuvieron consecuencias tangibles para Raducanu. La tenista relató episodios en los que paparazzi la siguieron en su día a día en Londres, así como incidentes más graves, como el ocurrido en 2021, cuando un individuo fue arrestado y recibió una orden de alejamiento tras robarle objetos de su domicilio. Más recientemente, en el Campeonato de Tenis de Dubái en febrero de 2025, un hombre mostró un comportamiento obsesivo hacia ella, lo que llevó a la organización a expulsarlo y a reforzar las medidas de seguridad en torneos posteriores. Raducanu explicó que, tras estos episodios, cambió sus rutinas y evita salir sola, siempre acompañada por alguien de confianza para garantizar su seguridad.

“Después del incidente de Dubái, probablemente fue la peor que he tenido. Recuerdo que justo después me costó mucho salir. Definitivamente, me quedó un poco de retraso. Pero he sido mucho más astuta, mucho más, diría yo, segura, y tengo a alguien conmigo. La verdad es que no salgo tanto sola. Nada de paseos en solitario. Simplemente siempre tengo a alguien cuidándome las espaldas”, detalló la tenista en la nota con el diario del Reino Unido.

El impacto de la fama y la presión mediática también se reflejaron en la salud mental y física de Raducanu. Tras su victoria en el US Open, la tenista atravesó lesiones recurrentes, críticas y la exigencia de igualar aquel logro. En 2023, se sometió a cirugías en ambas muñecas y en el tobillo izquierdo, una experiencia que atribuye en parte a la autoexigencia y a la tendencia a ocultar el dolor para no defraudar las expectativas. Raducanu compartió que, aunque exploró la psicología deportiva y la terapia, todavía no encontró respuestas satisfactorias, llegando a la conclusión de que “la única persona que puede ayudarme soy yo misma”.

Sentido abrazo entre Raducanu y Alcaraz (REUTERS/Mike Segar)