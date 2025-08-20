Deportes

Argentina dio la lista para defender el título en la AmeriCup de básquet sin sus tres máximas figuras y con varias promesas

La selección argentina buscará retener la corona con un plantel renovado

Pablo Prigioni definió la lista para afrontar la AmeriCup 2025

El entrenador Pablo Prigioni definió la lista de 12 jugadores que representarán a la Selección Argentina de básquet en la AmeriCup 2025, competencia que se desarrollará a partir del 22 de agosto en Managua, Nicaragua. La convocatoria refleja una apuesta por incorporar juventud al proceso, ya que el grupo presenta un promedio de edad de 24 años y varios integrantes afrontarán allí su primera experiencia oficial con la camiseta nacional.

Durante cinco semanas la preparación del combinado argentino giró en torno a la evaluación de un plantel preliminar de 17 jugadores. La fase previa, que comenzó el 23 de julio en Madrid, incluyó una serie de ocho amistosos frente a rivales de la talla de España, Italia y Panamá. El cuerpo técnico finalmente dejó afuera de la nómina a Tomás Chapero, Lucas Giovannetti, Tyler Kropp, Bautista Lugarini y Lee Aaliya.

La lista definitiva cuenta con la presencia de tres jugadores con antecedentes en la máxima cita continental: José Vildoza, Nicolás Brussino y Juan Pablo Vaulet formaron parte del plantel que consiguió el título en la edición 2022 de Recife, Brasil. En esa competencia también figuraron otros destacados como Gabriel Deck, actual elemento clave del Real Madrid, ausente en la edición 2025 tras una intervención quirúrgica de cadera realizada en junio. Tortu había sido el máximo anotador en la final anterior, sumando 30 puntos.

Pablo Prigioni apuesta por un plantel joven para disputar la AmeriCup 2025

En la nómina también se destacan las ausencias de Nicolás Laprovíttola (Barcelona) y Facundo Campazzo (Real Madrid), priorizando un recambio generacional y la búsqueda de variantes de cara al futuro del seleccionado en las ventanas FIBA clasificatorias hacia la Copa del Mundo 2027

Argentina encarará la AmeriCup no solo como defensora del título sino con el objetivo de fortalecer a un núcleo joven, circunstancia resaltada por la media de edad y la apuesta de Prigioni a sumar experiencia en torneos oficiales para quienes tendrán rodaje en el ciclo mundialista. Según la programación oficial, el debut está previsto para el viernes 22 de agosto a las 21:40 frente al seleccionado de Nicaragua, anfitrión de la fase de grupos. La competencia continuará el domingo 24 ante República Dominicana a las 16:10, completándose la primera ronda el lunes 25 con el duelo frente a Colombia desde las 18:40. Todos los encuentros contarán con transmisión en directo por TyC Sports y DSports.

La historia reciente le otorga al representativo argentino una referencia obligada: en la AmeriCup 2022 el conjunto albiceleste superó en la fase de grupos a Islas Vírgenes (95-62), Puerto Rico (99-86) y República Dominicana (90-78). Luego derrotó a Venezuela en cuartos de final (76-53), a Estados Unidos en semifinales (82-73) y, finalmente, a Brasil en la definición por el oro, con una victoria ajustada por 75-73.

Previo al inicio de la AmeriCup, este miércoles la Selección Argentina disputó su último amistoso internacional ante Panamá y cerró la Copa Latina con una victoria por 84 a 63. El equipo dirigido por Pablo Prigioni mostró eficacia ofensiva y solidez defensiva durante todo el encuentro, apoyándose en la producción de Gonzalo Corbalán, máximo anotador con 22 puntos, y de Juan Fernández, quien aportó 14. Con este resultado, Argentina acumuló cinco victorias en sus partidos preparatorios, afianzando su funcionamiento colectivo de cara al debut en Managua.

“Es verdad que nunca jugué un torneo con la Selección, así que va a ser muy lindo. Además, tenemos la motivación extra de que Argentina es el último campeón. Llevar esa estampa en la camiseta te da orgullo y también responsabilidad. Queremos defender el título de la mejor manera, crecer como jugadores y como equipo”, manifestó Gonzalo Corbalan, del San Pablo Burgos de España, en la previa a esta competencia.

LA NÓMINA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA PARA LA AMERICUP 2025:

• 1 - Francisco Caffaro - Boca Juniors - (Argentina) - Pívot - 25 años

• 6 - Juan Ignacio Marcos - FC Barcelona - (España) - Base - 25 años

• 9 - Nicolás Brussino - Gran Canaria - (España) - Alero - 32 años

• 10 - Gonzalo Corbalan - San Pablo Burgos - (España) - Escolta - 23 años

• 11 - José Vildoza - Bàsquet Girona - (España) - Base - 29 años

• 16 - Dylan Bordón - La Laguna Tenerife - (España) - Base - 20 años

• 18 - Gonzalo Bressan - Olímpico de La Banda - (Argentina) - Pívot - 23 años

• 20 - Juan Bocca - Fibwi Palma - (España) - Alero - 20 años

• 21 - Juan Fernández - Bàsquet Girona - (España) - Ala Pívot - 22 años

• 22 - Juan Pablo Vaulet - Estudiantes - (España) - Ala Pívot - 29 años

• 23 - Santiago Trouet - Arizona State - (Estados Unidos) - Ala Pívot - 21 años

• 44 - Alex Negrete - Flamengo - (Brasil) - Escolta - 24 años

