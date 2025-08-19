Una revelación inesperada: el legendario goleador y el famoso DT que Boca intentó fichar durante la gestión de Burdisso

Matellán confesó que Boca buscó a Ibrahimovic y Antonio Conte

Aníbal Matellán, ex futbolista y campeón del mundo con Boca Juniors que tuvo su último paso por el club formando parte de la secretaría técnica liderada por Nicolás Burdisso en 2019, contó algunos detalles de lo que fue la labor diaria del departamento de fútbol xeneize en ese entonces. Entre lo más destacado, ventiló que estuvieron cerca de contratar a una leyenda del fútbol mundial y también estuvieron tras los pasos de un famoso entrenador italiano.

“Las gestiones las hicimos todas. El día que asumimos, Nico (Burdisso) habló con Antonio Conte para ver si podía venir. Amablemente Conte, al que le encantó la propuesta, nos dijo que no podía venir porque tenía contrato vigente con Chelsea, pero dentro de las posibilidades de gestionar y tratar de convencer, llamamos a todo el mundo”, fue lo que confesó Matellán en una entrevista concedida al youtuber Gianluca Odasso. Al mismo tiempo, reveló que se comunicaron con varios entrenadores antes de contratar a Gustavo Alfaro.

Esa no fue la única bomba que soltó Matellán, titular en aquel histórico partido de Boca ante Real Madrid por la Intercontinental 2000 en Japón, sino que además lanzó: “Nico llamó hasta a Ibrahimovic para que sea nuestro 9. Por Cavani también hicimos la gestión, pero en ese momento estaba en otra situación. Hemos hecho por varios y, en la gestión, es importante que el que venga muestre una gran entrega. Que tenga que hablar con quien tenga de hablar y venga a Boca porque quier estar. Saber eso es importante. Si no mostrás ímpetu y ganas, si es solo los números y lo económico, en Argentina siempre estamos en desventaja”.

Los otros centrodelanteros mencionados fueron el venezolano Salomón Rondón, quien luego jugó en River, y Guido Carrillo, quien retornó a Estudiantes de La Plata.

Burdisso llamó a Zlatan Ibrahimovic para que fuera el 9 de Boca en el año 2019

En aquel momento, Boca cerró al italiano Daniele De Rossi, que causó una revolución en el fútbol argentino por tratarse de una figura europea que había sido campeón mundial: “Hubo algo muy fuerte entre la gente de Boca y la Roma. Daniele tiene un corazón muy grande. Le pudo haber quedado la deuda de jugar un poco más, y él se hubiese sentido mejor y más fuerte, pero a veces las circunstancias no son a veces las que alguno desea. De Rossi ama a Boca y es una persona muy buena y temperamental, y eso va a quedar muy marcado”.

En tanto, no descartó que pueda estar ligado a Boca desde otro lado en el futuro: “Haría mucha fuerza para venir a Boca si estuviese dentro de sus posibilidades. Boca demanda que el entrenador esté a la altura de las circunstancias: es algo muy amplio, no es solo entrenar a un equipo, sino tener idea de juego, identidad y respetando la historia”.

Por último, Matellán también se animó a valorar la gestión de Juan Román Riquelme: “Últimamente, los resultados no se están dando a partir de malas decisiones que han habido de Román y su equipo, y eso se ha traducido en el rendimiento del equipo y de los jugadores. Todo esto nace de lo que uno propone como lider. Yo creo que al final van a terminar revirtiendo la situación, porque es cuestión de insistir. Ojalá que así sea, que el equipo pueda empezar a ganar. Hoy no está mostrando eso, y es una deuda que tiene todo el equipo con su gente, el club y la historia”.

Y concluyó: “Yo no estoy para hablar de cuales son malas decisiones. El espíritu es construir y queremos que al equipo le vaya bien y que gane Boca. Después, hay que analizar más finamente, pero no se si es el momento de hablar”.