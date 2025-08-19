Una frutilla, brindis de cumpleaños y un virus: las teorías sobre la baja de Sinner en la final ante Alcaraz que preocupan a Italia

La imagen de Jannik Sinner, con evidente malestar físico durante la final del Masters de Cincinnati ante Carlos Alcaraz (Aaron Doster-Imagn Images)

La final de singles masculino del Master 1000 de Cincinnati quedó marcada por el retiro del número uno del mundo, Jannik Sinner, por un malestar físico durante el primer set, que perdía 5-0 con el español Carlos Alcaraz. El tenista italiano tampoco asistió a la conferencia de prensa para explicar los motivos de la baja del partido y, a su vez, tampoco participará del dobles mixto del US Open, en que debía jugar junto a la checa Katerina Siniakova.

“Me siento mal desde el domingo. Lo he intentado, pero no puedo. Me siento mal. No puedo moverme, siento que voy a colapsar. Lo siento por los fans”, alcanzó a decir el jugador de 24 años en la pista antes de abandonar en la final que consagró a Alcaraz como campeón. A raíz de estas declaraciones, que descartaron algún inconveniente muscular, los medios italianos dieron sus hipótesis sobre el posible malestar que aquejó a Sinner.

Al jugador se lo vio pálido, cansado y con movimientos lentos. Algo que llamó la atención de todos los presentes. La sensación era que Sinner padecía algún tipo de malestar referido al sofocante calor que se sintió durante todo el torneo de Cincinnati. El prestigioso diario La Gazzetta dello Sport descartó que se tratara de una intoxicación alimenticia y sugirió que podría tratarse de un virus. Al tenista se le realizarán exámenes este martes y se tomará un descanso de cara al US Open. “Se desconoce la causa. Las condiciones extremas en Cincinnati sin duda influyeron”, informaron en el medio.

Por otro lado, apareció otra teoría sobre el estado de salud del deportista que fue portada en el sitio del Corriere della Sera. "La enfermedad de Sinner en Cincinnati: el calor, el pastel, el brindis. Todas las hipótesis", titularon. Una de las pruebas que exhibieron es que el italiano festejó sus 24 años el pasado 16 de agosto en Ohio, donde le obsequiaron una torta de frutillas con crema, además de un brindis. Al jugador se lo vio comiendo una fresa del pastel, pese a que no tiene permitido ingerir alimentos que se encuentren fuera de su estricta dieta.

El tenista italiano recibió un pastel por su 24 aniversario en Cincinnati

En el video que se viralizó en redes sociales se lo ve a Sinner mirando con ganas al pastel. “Me lo voy a llevar conmigo y lo voy a compartir con mi equipo. Amo esta torta con frutillas. Me gusta hacer esto (procede a comer una fresa)”, dijo mientras saboreaba la fruta.

Lo concreto es que aún no se sabe de manera oficial cuál fue el mal que aquejó al tenista que lleva ganados 4 Grand Slams y que irá al US Open a defender el título. Del virus estomacal y el posible empacho por el pastel de cumpleaños, a los cambios constantes de temperatura por el uso del aire acondicionado, son las teorías que se comentan en Italia.

“Ayer no me sentía muy bien y lamento decepcionarlos. Muchas gracias a todos los que me apoyan en el lugar y desde casa, su apoyo significa mucho para mí. Felicidades a Carlos Alcaraz y a su equipo, están teniendo una temporada increíble y les deseo lo mejor para lo que está por venir. Es hora de descansar un par de días antes de volver al trabajo”, escribió Sinner en su cuenta de Instagram, sin dar mayores precisiones al respecto de su malestar.