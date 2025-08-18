Deportes

Sinner se retiró de la final de Cincinnati cuando perdía 5-0: la desazón del italiano y el gran gesto de Alcaraz

El italiano debió dejar la cancha central del Lindner Family Tennis Center por un cuadro febril. El video

Guardar

El escenario estaba listo para otro capítulo electrizante en la rivalidad que define al tenis moderno. De un lado, Jannik Sinner, el número uno del mundo, de otro, Carlos Alcaraz, su más cercano perseguidor. La final del Masters 1000 de Cincinnati prometía fuegos artificiales, un duelo de poder a las puertas del US Open. Sin embargo, lo que se vivió fue un anticlímax desolador: un retiro abrupto, un campeón coronado entre la confusión y una pregunta flotando en el aire húmedo de Ohio, ¿qué le pasó realmente a Jannik Sinner?

La respuesta oficial fue escueta: retiro por lesión. Pero según se conoció tras el encuentro, el líder del escalafón de la ATP sufre una fiebre persistente que lo diezmó en los días previos al enfrentamiento decisivo en el Lindner Family Tennis Center. Aunque no hubo confirmación por parte del equipo de Sinner hasta el momento, las señales de que algo no andaba bien eran evidentes. Las únicas pistas que hubo fueron los recurrentes paños fríos que usaba en la cabeza el nacido en San Candido en los cambios de lado y un gesto desolador a la hora de comunicar su decisión al umpire y a su rival.

El partido, si se le puede llamar así, duró apenas veinte minutos. Alcaraz, con la energía y la voracidad que lo caracterizan, salió a la pista como un ciclón. Quebró el servicio de Sinner de entrada, mostrando una agresividad y una precisión que el italiano simplemente no pudo contrarrestar. El marcador se movía a una velocidad vertiginosa: 1-0, 2-0, 3-0. El italiano, normalmente un dechado de fortaleza física y mental, se veía lento, sus golpes carecían de la profundidad y la potencia habituales, y su rostro reflejaba una palidez preocupante.

Con un 5-0 aplastante en el marcador, Sinner se acercó a la red. Un breve intercambio con el juez de silla y con un Alcaraz visiblemente preocupado por su rival, y la decisión estaba tomada. El número uno del mundo se retiraba, entregando el título a un Alcaraz que, a pesar de la victoria, no celebró con la euforia de otras ocasiones. La imagen del italiano, cabizbajo y visiblemente afectado, abandonando la pista, fue el epílogo de una final que nunca terminó de ser. Ya en la silla, el número uno del mundo no ocultó el malestar y por momentos se tapaba los ojos como disimulando la tristeza que lo invadía.

Una vez tomada la decisión, Charly se acercó a su rival, lo consoló y se preocupó por su evidente mal estado de salud. El español sabe que no es habitual ver al número uno del mundo cediendo una final que lo podía alejar aún más en los puntos del ranking.

Ahora, con la vista puesta en el US Open, que comienza en apenas una semana, la principal incógnita es el estado de salud de Jannik Sinner. El último Grand Slam de la temporada es el gran objetivo, y llegar a Nueva York sin estar al cien por cien de sus capacidades físicas sería un duro golpe para sus aspiraciones de defender el título.

Para Carlos Alcaraz, la victoria en Cincinnati tiene un sabor agridulce. Si bien le permite recortar distancias en el ranking ATP y le da un impulso de confianza de cara a la gran cita, la forma en que se produjo el triunfo no es la ideal. “Uno nunca quiere ganar un partido así, y menos una final contra un gran rival como Jannik”, declaró el español tras el encuentro. “Le deseo una pronta recuperación, sé que volverá más fuerte que nunca”, completó el ibérico que en el US Open volverá a pelear por el título que ya consiguió en 2022.

Sinner, visiblemente afectado (Aaron Doster-Imagn
Sinner, visiblemente afectado (Aaron Doster-Imagn Images)
El consuelo de Alcaraz (Aaron
El consuelo de Alcaraz (Aaron Doster-Imagn Images)

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoJannik SinnerCarlos AlcarazMasters 1000 de CincinnatiUS Opendeportes-argentina

Últimas Noticias

Así será el operativo para Racing-Peñarol, tras los padecimientos sufridos por los hinchas de la Academia en la ida

La Academia y el Carbonero se verán las caras este martes en Avellaneda desde las 21:30, por la Copa Libertadores

Así será el operativo para

Los impactantes yates de lujo de las figuras de la Fórmula 1: cuánto cuestan y sus detalles exclusivos

Las celebridades de la Máxima descansan en el mar sobre sus naves. Quién ostenta el más caro y su millonario costo de mantenimiento

Los impactantes yates de lujo

Sorpresa: pidieron la contratación de Cavani en un poderoso club europeo tras la lesión de su principal figura

El delantero uruguayo de Boca Juniors fue mencionado por una importante figura de Italia

Sorpresa: pidieron la contratación de

“Ojo que la lupita te desnuda”: Ruggeri confesó el peculiar problema que tuvo con sus redes sociales

El ex defensor de la selección argentina reveló que su familia debió ayudarlo: “Por ahí toco sin querer y salta un corazón para acá”

“Ojo que la lupita te

Sin lugar en River, Manuel Lanzini quedó a un paso de jugar en otro club argentino

El mediocampista fue apartado por el Muñeco y podría continuar su carrera en un equipo de la Liga Profesional

Sin lugar en River, Manuel
ÚLTIMAS NOTICIAS
La curiosa evolución de un

La curiosa evolución de un pez ciego: perdió los ojos porque no los necesita y ganó “superpoderes” sensoriales

Rescataron un cachorro de puma yaguarundí que apareció en una casa en la provincia de Santa Fe

La maniobra del falso taxista que se quedaba con las tarjetas de crédito y débito de sus pasajeros y está libre

Ciclogénesis en Argentina: claves para entender el fenómeno que causa lluvias y ráfagas de viento

Impactante accidente en Ezeiza: una camioneta chocó con otra y se incrustó en un restaurante

INFOBAE AMÉRICA
Del azar a la receta

Del azar a la receta perfecta: cómo la ciencia reveló los secretos del chocolate fino más codiciado

Rusia rechazó el posible despliegue de fuerzas de la OTAN en Ucrania: “Hacen todo lo posible para prolongar el derramamiento de sangre”

5 cosas que tienes que saber para disfrutar al máximo de unas vacaciones en Walt Disney World Resort en Florida

Eugenio Coter, un obispo italiano en la Amazonía boliviana: “La Iglesia debe ayudar a superar una visión economicista de la selva”

Una carta para Melania y un traje: así cautivó Volodimir Zelensky a Donald Trump en la Casa Blanca

TELESHOW
Carmen Barbieri lloró al aire

Carmen Barbieri lloró al aire por la muerte de Alberto Martín: “¡Te voy a extrañar tanto!”

Valentina Zenere y Ana Garibaldi de En el barro recordaron a Locomotora Oliveras: “Da pena que no se haya podido ver”

El motivo detrás de la ausencia de la China Suárez en la primera temporada de En el Barro: “Falta menos”

Valeria Aquino y Barby Silenzi, enfrentadas por la presencia en el cumpleaños de su hija Alma: “No fue invitada”

Quién es Mancha La Torre, el amigo íntimo de la China Suárez que la acompaña siempre: su vínculo con Mauro Icardi