El Inter Miami anunció la venta de una de sus estrellas a otro equipo de la MLS: “Un ícono”

Drake Callender dejó el Inter Miami para jugar en Charlotte FC (Sam Navarro-Imagn Images)

El traspaso de Drake Callender, arquero que fue campeón junto a Lionel Messi en el Inter Miami, marca un nuevo capítulo en una de las franquicias más relevantes de la Major League Soccer. Tras perder protagonismo en el equipo de Florida, el portero se incorporará al Charlotte FC en una operación que refleja la dinámica económica de la liga de fútbol estadounidense.

A través de su sitio oficial, el club que tiene a David Beckham como una de sus caras conocidas oficializó la transferencia de Callender al rival de la Conferencia del Este a cambio de 400.000 mil dóalres en Fondos de Adjudicación General (GAG) para 2025 y otros USD 350.000 para 2026. Además, según explicó el reporte, el acuerdo contempla la posibilidad de que el club de Miami reciba más dinero (75.000 dóalres) adicionales en dicho fondo, sujetos a condiciones, y retenga un porcentaje en caso de una futura reventa o transferencia permanente del guardameta de 27 años.

Este movimiento para el arquero representa su segundo club profesional en su carrera, quien llegó al Inter Miami a finales de 2019 y se consolidó como una de las figuras del plantel durante la conquista de la Leagues Cup 2023, el primer título en la historia de la franquicia. “Un ícono que hizo que cada momento contara desde el principio. Gracias por todo, Drake. Te deseamos lo mejor en este nuevo capítulo”, fue la despedida de Las Garzas en las redes sociales para con el arquero.

El traspaso de Callender al Charlotte FC se produjo en un contexto particular. De acuerdo con información publicada por el sitio Give Me Sport, el arquero no fue consultado sobre su salida y se enteró de su nuevo destino con las negociaciones ya avanzadas. El que será el nuevo conjunto del portero actualmente ocupa el 7° lugar en el Este (44 puntos, a ocho del líder Cincinnati FC) y logró imponerse a otros equipos de la MLS interesados en sumar a Drake a sus filas. La decisión de transferirlo se venía gestando desde hace tiempo, aunque se demoró debido a una serie de lesiones que sufrió el jugador a principios de año, incluyendo una intervención quirúrgica por una hernia deportiva en mayo.

Drake Ccallender tras ganar la Supporters' Shield, el premio al equipo que más puntos sumó la temporada pasada en la MLS y que le permitió al club jugar el Mundial de Clubes (David Santiago/Miami Herald via AP)

En el plano deportivo, la salida de Callender responde a una combinación de factores. El arquero de 27 años perdió la titularidad tras la llegada de Oscar Ustari y la contratación de William Yarbrough, de 36 años, mientras que el club también priorizó al joven argentino Rocco Ríos Novo en la competencia interna. Las lesiones limitaron la participación de Callender a solo tres partidos en la temporada 2025, uno de ellos como reemplazo de Ustari. Ante la necesidad de ajustar la plantilla, la directiva optó por transferir al estadounidense, quien en Charlotte deberá competir por el puesto con Kristijan Kahlina, elegido Portero del Año de la MLS y con contrato vigente hasta 2026.

Durante su etapa en el Inter Miami, Callender disputó 118 encuentros, mantuvo su arco invicto en 19 ocasiones y recibió 183 goles, acumulando más de 10.000 minutos en cancha. Su desempeño fue fundamental en la obtención de la Leagues Cup 2023, torneo en el que sus atajadas resultaron decisivas para el equipo liderado por Messi. Posteriormente, ayudó a ganar el Supporters’ Shield en 2024 con cinco porterías a cero, 104 atajadas y un promedio de goles en contra de 1.41, la mejor marca de su carrera. A nivel individual, Callender fue incluido en la lista de la selección de EEUU en 2023 y 2024 para las semifinales y la final de las Ligas de Naciones de la Concacaf. Sin embargo, en los últimos meses, su protagonismo disminuyó notablemente, lo que allanó el camino para su salida.

Originario de Sacramento, California, Callender ha estado vinculado al deporte desde su adolescencia. En sus años escolares, destacó en atletismo al establecer un récord de salto de 6,41 metros en su primer año en Bella Vista High School. Posteriormente, se orientó al fútbol universitario en la NCAA División I con la Universidad de California en Berkeley, donde además de su formación deportiva, cursó estudios de derecho y participó en iniciativas solidarias. Entre sus acciones, se dedicó a donar ropa y calzado a personas sin hogar en el campus, motivado por el deseo de brindar ayuda directa a quienes más lo necesitaban. Además, superó la tartamudez mediante clases de oratoria, lo que fortaleció sus habilidades de comunicación dentro y fuera del campo.

“Drake se une a nuestro equipo con más de tres años de experiencia en la MLS y está entrando en una gran etapa para el desarrollo de porteros”, declaró el gerente general de Charlotte FC Zoran Krneta. “Su experiencia en la MLS y sus recientes convocatorias a la selección nacional lo convierten en una pieza clave para fortalecer nuestra portería mientras seguimos construyendo el equipo más fuerte posible para la recta final, pero también con la vista puesta en el futuro”, agregó el directivo.

La despedida del Inter Miami a Drake Callender