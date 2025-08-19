Fue uno de los fisicoculturistas más famosos, confesó que consumió esteroides durante 27 años y sufrió una muerte trágica

Piana se sumergió en el culturismo por mandato familiar

El mundo del fisioculturismo perdió en agosto de 2017 a una de sus figuras más reconocidas y polémicas: Rich Piana, quien falleció a los 46 años tras permanecer dos semanas en coma inducido. Mister California, célebre tanto por su imponente físico como por su franqueza en redes sociales, construyó una carrera marcada por el uso prolongado de esteroides anabólicos y una activa presencia digital, donde compartía su rutina y logros, además de advertir sobre los riesgos de las sustancias que él mismo consumía.

El desenlace fatal de Piana se produjo después de que se desmayara en su domicilio mientras se cortaba el pelo. Su pareja, presente en ese momento, intentó reanimarlo sin éxito y solicitó la intervención de los servicios de emergencia. El informe policial indicó que, al desplomarse, Piana se llevó la mano al pecho, lo que llevó a su acompañante a administrar Narcan, un medicamento utilizado para revertir sobredosis de opiáceos, ya que el culturista había superado previamente una adicción a estas sustancias.

Los médicos que acudieron al lugar hallaron sobre una mesa un polvo blanco no identificado y una tarjeta de crédito, mientras que la policía localizó 20 botellas de testosterona en la vivienda. La autopsia posterior determinó que la causa exacta de la muerte era desconocida, aunque se documentaron problemas cardíacos significativos. Los expertos tampoco descartaron la posible presencia de otras drogas, dado el contexto y los hallazgos en la escena.

"Si tienes la oportunidad de seguir de un modo natural o tomar esteroides, sigue natural", decía

Con una estatura de 1,85 metros y un peso de 129 kilogramos, Piana se convirtió en un referente del fisioculturismo, tanto por su físico como por su actividad empresarial. Dirigía una compañía dedicada a la distribución de suplementos alimenticios y productos relacionados, y mantenía una rutina diaria de entrenamiento intensivo, complementada con ocho comidas al día y el uso constante de suplementos. Su popularidad se extendía a las redes sociales, donde acumulaba más de 1.2 millones de seguidores en Instagram y millones más en otras plataformas, desde las que compartía tanto su estilo de vida como sus reflexiones sobre el mundo del fitness.

A lo largo de su carrera, reconoció abiertamente el uso de esteroides anabólicos durante 27 años y se convirtió en una voz de advertencia para quienes aspiraban a seguir sus pasos. En un video publicado en 2016 en YouTube, instó a sus seguidores a evitar el consumo de estas sustancias: “Si tienes la oportunidad de seguir de un modo natural o tomar esteroides, sigue natural. No hay ninguna razón para usar los esteroides, solo están dañando tu cuerpo y te estás haciendo daño a ti mismo”.

En 2014, había subrayado este mensaje, especialmente dirigido a los jóvenes: “¿Es el camino que deberías tomar? Definitivamente, no. Pero durante 25 años estuve tomando esteroides anabólicos y sé de lo que estoy hablando”. Piana insistía en la importancia de la información y el autocuidado: “Necesitas estar atento, educado y desear hacer cualquier cosa que te mantenga sano y que conserve tu cuerpo saludable”.

El propio culturista admitía que, para quienes aspiraban a competir profesionalmente, el uso de esteroides era una realidad difícil de evitar: “Si quieres convertirte en culturista profesional, probablemente tendrás que consumirlos”. Esta sinceridad, sumada a su trayectoria y carisma, le valió tanto admiradores como detractores dentro y fuera del ámbito deportivo.

Nacido el 26 de septiembre de 1970 en Glendale, California, Piana también incursionó en el mundo del espectáculo como actor y escritor, con participaciones en producciones como “El planeta de los simios” (2001), “Star Centurions” y la serie “Scrubs”. En el plano personal, estuvo casado con Sara Heimisdóttir, y su vida estuvo marcada por la exposición mediática y la constante interacción con sus seguidores.

Nació en 1970

El legado de Rich Piana trasciende los récords y la controversia, quedando asociado a su insistencia en la importancia de la salud y la longevidad, corriéndose del camino que siguió durante parte de su vida asociada al culturismo.

LA DIETA DE OCHO COMIDAS QUE PROMOVÍA RICH PIANA PARA LOS QUE SE DEDICABAN A SU DISCIPLINA

Primera comida – 10 huevos; en caso de falta de tiempo, 2 cucharadas de proteína en polvo + 4 porciones de avena.

Segunda comida – 2 a 4 cucharadas de gainer + 2 cucharadas de proteína en polvo para hacer un batido. (pueden añadirse avena, plátano, mantequilla…).

Tercera comida – 3 pechugas de pollo + 2 tazas de arroz integral.

(Dos horas después de la tercera comida, realiza un entrenamiento).

Cuarta comida – Batido post-entrenamiento que consiste en 3 a 4 cucharadas de gainer, 2 cucharadas de proteína en polvo + 1 a 2 plátanos.

(Al menos una hora de descanso entre la cuarta y la quinta comida).

Quinta comida – Bistecs, pescado o carne magra de cerdo/pavo + 2 tazas de arroz integral.

Sexta comida – La comida más popular del día, que a veces se come dos veces. Un balde entero de yogur griego + 2 cucharadas de proteína de chocolate. 80 gramos de proteína y nada de grasa.

Séptima comida – Cena: comida mexicana o tailandesa, o incluso hamburguesas.

Octava comida – Galletas fondant.