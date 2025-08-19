Deportes

El tierno regalo de Mastantuono al hijo de Federico Valverde que repercutió en el mundo River: “¿Lo querés?"

El juvenil, que lleva apenas una semana en el Real Madrid y este martes puede hacer su debut, ya se ganó un fanático: el heredero mayor del uruguayo

El regalo de Franco Mastantuono al hijo de Federico Valverde

El furor por Franco Mastantuono ya se trasladó a España, donde el joven futbolista argentino, recientemente incorporado al Real Madrid, sumó a su primer fanático: el hijo de uno de sus nuevos compañeros de equipo. La escena familiar, que rápidamente se viralizó, resultó especialmente significativa cuando Benicio, el hijo mayor de Federico Valverde y Mina Bonino, recibió una camiseta de River Plate.

El mediocampista uruguayo, figura del Madrid, le entregó el obsequio a su hijo, quien respondió con una sonrisa y la promesa de colgar la prenda en su habitación. “¿La querés? Y la ponemos en tu habitación colgadita, ¿querés que te la firme o no?”, propuso Valverde, a lo que el niño asintió con entusiasmo. La periodista y madre del niño, Mina Bonino capturó el momento y lo compartió en redes sociales, acompañando el video con la frase “la carita” y emojis alusivos a la emoción y los colores del Millonario.

El video difundido por Bonino muestra al volante charrúa acercándose a su hijo con la camiseta de River oculta tras la espalda. “La sorpresa”, escribió la periodista, quien se reconoce responsable de la pasión de Benicio por el club argentino. Cada vez que viaja a Argentina, lleva a sus hijos al estadio Monumental, reforzando el vínculo familiar con la Banda.

Mastantuono podría tener su debut
Mastantuono podría tener su debut en el Real Madrid frente al Osasuna (realmadrid.com)

En la grabación, Valverde le recuerda a Benicio un episodio reciente: “¿Vos te acordás que ayer le dijiste ‘Vamos River’ a un compañero mío?”, pregunta el futbolista, generando sorpresa en el niño. Luego, al mostrarle la camiseta, Valverde bromea: “Ah, ¿lo querés? No, si no déjamela a mí”, mientras el chico se incorpora del sillón y sonríe ante el regalo.

La familia Valverde-Bonino reside en Madrid, donde Federico se consolidó como referente del Real Madrid desde su debut en 2018. El mediocampista uruguayo, que ya conquistó la Champions League y otros títulos con el club, comparte con sus hijos la pasión por el fútbol y por los equipos que marcaron su historia. Benicio, de 5 años, y Bautista, de 2, son hinchas de tres equipos: Real Madrid, River Plate y Peñarol de Uruguay, el club donde se formó su padre.

En el video, Benicio lleva puesta la camiseta suplente del Merengue, pero su fanatismo por el elenco de Núñez proviene de la influencia materna.

El traspaso de Franco Mastantuono al Real Madrid se concretó el 14 de agosto, coincidiendo con su cumpleaños número 18. El club español activó la cláusula de rescisión de 45 millones de euros netos para fichar al joven oriundo de Azul, quien firmó un contrato por seis temporadas. El juvenil que tuvo un breve pero destacado paso por el primer equipo de River, fue presentado oficialmente como nuevo jugador del club madrileño, donde buscará consolidarse en el fútbol europeo.

Va a aportar calidad, energía. Es comprometido defensivamente, tiene buen impulso. En poco tiempo he visto que tiene esa garra, ese espíritu argentino, guerrero, pero que luego tiene calidad... es combativo. Y luego tiene una pierna zurda espectacular", fueron las elogiosas palabras que tuvo el DT, Xabi Alonso, para Mastantuono, que también adelantó que podría tener su debut en el duelo contra el Osasuna en el Santiago Bernabéu, que se disputará el próximo martes de las 16 (hora argentina).

