Xabi Alonso llenó de elogios a Mastantuono y anticipó que podría jugar en el debut del Real Madrid: “Tiene espíritu argentino”

El arribo de Franco Mastantuono al Real Madrid acaparó todos los flashes en España. El joven de 18 años revolucionó a los hinchas merengues y los medios locales expresaron la sorpresa que se llevaron puertas adentro por su rápida adaptación y la fuerte personalidad del futbolista surgido en River Plate, al punto de que ya hablan de una “era Mastantuono” en el elenco blanco. En la previa del debut en La Liga ante el Osasuna, Xabi Alonso hizo hincapié en la llegada del argentino y se deshizo en elogios por su calidad y por la personalidad que demostró en sus primeros entrenamientos.

En conferencia de prensa, el flamante entrenador del Real Madrid puntualizó en la adaptación que está teniendo Mastantuono con el resto del plantel y el enorme nivel de juego que está demostrando. “La primera vez que hablé con él, me sorprendió mucho su personalidad. Tenía 17 años por aquel entonces. La segunda vez que hablé ya tenía 18, pero era un hombre de 17 años y tenía mucha seguridad en sí mismo. No tenía ningún vértigo de dar el paso de venir al Real Madrid”, comentó sobre la personalidad del futbolista albiceleste.

Cabe recordar que el propio Mastantuono hizo hincapié en que el llamado del técnico español fue clave para tomar la decisión de elegir al Real Madrid como su destino futbolístico. “Y desde que ha llegado, se le nota esa madurez, las ganas que tiene y esa calidad. En poco tiempo, se ve que va a integrarse con el equipo. Ya sea en la dinámica del vestuario, como en la del juego”, remarcó Xabi, que resaltó constantemente la calidad que tiene el joven de 18 años.

Franco Mastantuono se sumó a los entrenamientos del Real Madrid el 15 de agosto (realmadrid.com)

Al mismo tiempo, dejó entrever que Franco podría debutar oficialmente en el estreno del Real Madrid en La Liga de España. “Sí, podría tener minutos mañana”, respondió de forma contundente cuando fue consultado si el jugador es una carta para el duelo contra el Osasuna en el Santiago Bernabéu, que se disputará el próximo martes de las 16:00 (hora argentina).

“Va a aportar calidad, energía. Es comprometido defensivamente, tiene buen impulso. En poco tiempo he visto que tiene esa garra, ese espíritu argentino, guerrero, pero que luego tiene calidad... es combativo. Y luego tiene una pierna zurda espectacular. Tanto a balón parado como en el último pase, su definición es muy buena. Es un jugador joven, pero muy precoz. Tenemos que acompañarlo, pero ya estaba a un muy buen nivel”, destacó Xabi sobre las cualidades del albiceleste.

Luego, tuvo un leve cruce con un periodista que le consultó sobre los dichos del propio Mastantuono en la conferencia de prensa en la que se lo presentó. Allí, el ex River fue contundente a la hora de afirmar que “El mejor jugador del mundo es Messi”. Al entrenador español le preguntaron si dicha declaración generó repercusión puertas adentro y si hubo alguna recomendación para el jugador de 18 años.

“¿Recomendación para decirle quién es su jugador favorito? No, no. Yo puedo ver que tenga lógica que sea su jugador favorito. O sea, es Messi... siendo argentino, siendo zurdo, no es una sorpresa para mí”, destacó de forma tajante Xabi.

Mastantuono podría debutar con el Real Madrid el próximo martes a las 16 en el duelo ante el Osasuna por La Liga de España (realmadrid.com)

Con este panorama, todo indica que Franco Mastantuono podría sumar sus primeros minutos como jugador del Real Madrid el próximo martes frente al Osasuna. Vale recordar que el argentino se sumó a los entrenamientos con sus compañeros el pasado 15 de agosto, cuando se oficializó su contratación con el Merengue después de cumplir los 18 años. No obstante, medios locales detallaron que se adaptó inmediatamente a la dinámica del equipo español y que rápidamente sorprendió a todos con sus destellos de calidad, algo que fue confirmado por el propio Xabi Alonso.

Según informan desde España, el once titular del Real Madrid podría ser: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler; Brahim Díaz, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior. Cabe recordar que el Merengue tiene varias bajas por lesión, como es el caso de Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Endrick y Ferland Mendy, algo que aumenta las posibilidades para que Franco Mastantuono sume sus primeros minutos con la camiseta del Real Madrid.