Las duras críticas a Simeone por sus cambios en la caída del Atlético de Madrid ante el Espanyol y la enigmática frase del DT

Fue un inicio inesperado de la temporada 25/26 de LaLiga para el Atlético de Madrid, que cayó derrotado por 2 a 1 ante el Espanyol en su primer partido, un resultado que ha puesto en el centro de la polémica a Diego Pablo Simeone. El conjunto rojiblanco, dirigido por el técnico argentino, vio cómo una ventaja inicial se desvanecía tras una serie de decisiones tácticas que generaron malestar entre los fanáticos, que abrieron el debate sobre la gestión del banquillo. Las declaraciones posteriores del Cholo, reflejaron tanto autocrítica como una llamativa sentencia sobre cómo tomará la lección que recibió en Barcelona.

El encuentro comenzó de manera prometedora para el Atlético de Madrid, que se adelantó gracias a un gran gol de tiro libre de Julián Álvarez. Durante la primera mitad, el equipo mostró solidez, con Álex Baena brillando en la creación y Johnny Cardoso imponiéndose en el centro del campo. Además, monopolizó la posesión. Sin embargo, el rumbo del partido cambió tras el descanso. Simeone optó por sustituir a Cardoso y Gallagher, quienes habían sido clave en la contención, para dar entrada a Koke y Pablo Barrios. Más adelante, en el minuto 68, el técnico realizó nuevas modificaciones: Almada y Baena dejaron su lugar a Griezmann y Raspadori, una decisión que provocó la desaprobación de la grada, ya que ambos jugadores estaban rindiendo a buen nivel.

La reacción del Espanyol no tardó en llegar. El empate, logrado por Pere Milla con un remate de cabeza, supuso un golpe del que el Atlético no logró reponerse. Poco después, Simeone realizó un cambio que sorprendió a la afición: retiró al Araña Álvarez para dar entrada a Alexander Sorloth. Esta decisión, sumada a la pérdida de intensidad del equipo, intensificó las críticas de la afición, que señaló al banquillo como principal responsable de la derrota. Se trata de la primera vez que el Atlético de Madrid pierde en una jornada inaugural de LaLiga desde la llegada de Simeone al banquillo.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, Simeone abordó el desarrollo del partido y las consecuencias de sus decisiones. El técnico felicitó al Espanyol por su capacidad para aprovechar las oportunidades: “El fútbol es maravilloso. Empataron de pelota parada, viene enseguida el 2-1 en un gol bien aprovechado por el rival y te quedas a cero”, explicó. Al analizar el rendimiento de sus jugadores, destacó el esfuerzo de quienes fueron sustituidos y justificó los cambios como intentos de reforzar el equipo en momentos clave. “Creo que el partido lo fueron gestionando de la mejor manera hasta el minuto que hablamos, entendía que el esfuerzo de los chicos que cambiamos había sido bueno, intentamos reforzar esas posiciones en ese espacio de partido”, señaló.

Fue allí que dejó su enigmática sentencia. “Creo que tuve un aprendizaje para mí. Me quedo con algo que queda para mí, pero me queda un aprendizaje en eso que vimos, hay un aprendizaje para mí que ya van a ver”, afirmó, descolocando a sus interlocutores.

La decepción del Cholo en Catalunya

A pesar del revés, Simeone quiso resaltar los aspectos positivos del equipo y la importancia de aprender de la derrota. “Ellos aprovecharon bien las situaciones que tuvieron. El gol a balón parado les metió en el partido. Un partido que lo teníamos controlado, y después ese segundo gol que nos hizo daño y nos sacó de haber podido ganar el partido”, detalló.

El técnico también insistió en que, pese al resultado adverso, el equipo mostró personalidad y control durante buena parte del encuentro. “El equipo jugó bien, ellos no tuvieron situaciones de gol. Tuvimos el control, se mostraron con personalidad, pero lo más importante es ganar, quién mejor que yo no puedo hacer valer el resultado negativo con alguna cosa buena que vimos”, concluyó.

Tras el encuentro, en las redes arreciaron las críticas al DT. También brotaron en algunos medios españoles. “Se ha cargado el partido Simeone con los cambios, estábamos muy bien en la primera parte”, remarcó un usuario de X (antes Twitter). “Una auténtica pena. Comienzas la Liga con una derrota. Amarga. Te ilusionas con una primera parte, donde ves muchas cosas, muchos cambios. Y en la segunda parte vuelves a los capítulos de terror de la temporada pasada. El problema es claro”, bramó otro.

“Simeone ha dinamitado a un equipo que estaba comodísimo como hacía tiempo que no se le veía fuera de casa. Con esa manía de tener cambios guionizados y de tener que sentar a tíos que deberían jugar hasta cojos”, se quejó un tercero.