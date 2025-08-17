Deportes

El golazo de tiro libre de Julián Álvarez para el Atlético de Madrid desde todos los ángulos: el festejo especial

La Araña puso en ventaja al Colchonero ante el Espanyol con una soberbia definición y se llevó la ovación del público

Con un golazo de tiro libre de Julián Álvarez, Atlético de Madrid vence al Espanyol en Barcelona en el inicio de la Liga española. La Araña puso en ventaja al equipo dirigido por Diego Simeone a los 37 minutos de la primera parte con una soberbia definición, que se coló en ángulo superior derecho y volvió inatajable para el arquero serbio Marko Dmitrović.

El delantero argentino de 25 años celebró llevándose la pelota debajo de su camiseta en un claro gesto hacia su esposa, Emilia Ferrero, y el primer hijo que ambos tienen en camino. Mientras tanto, de fondo se oían los cánticos “Julián, Julián” de los miles de fanáticos colchoneros que se acercaron hasta el RCDE Stadium.

El festejo especial de Julián
El festejo especial de Julián Álvarez tras su golazo de tiro libre en el RCDE Stadium frente al Espanyol (REUTERS/Bruna Casas)

Julián Álvarez ya había acumulado dos anotaciones de tiro libre con el Manchester City en 2023, frente al Estrella Roja en la Champions League y al Wolverhampton en la Premier League. Tras su llegada al Atlético de Madrid, la Araña marcó tres goles de falta directa, el más reciente frente al Betis durante la penúltima fecha de La Liga 2024-2025; antes le había convertido al Sparta Praga en la fase de grupos de la última edición de la Champions.

A esto se suma su destacado desempeño reciente, con 17 goles y 4 asistencias en 37 partidos de La Liga, junto con 7 tantos y una asistencia en 10 encuentros de la Champions League 2024-2025. Giuliano Simeone y Thiago Almada también son titulares en el conjunto madrileño.

Artículo en desarrollo...

