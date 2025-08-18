La sentida dedicatoria de Leandro Paredes tras el triunfo de Boca Juniors en Mendoza

Paredes señaló al cielo tras el 1-0 de Boca ante Independiente Rivadavia (@BocaJrsOficial)

Leandro Paredes fue pieza clave en el regreso de Boca Juniors al triunfo tras cuatro meses. Con un gol que abrió el camino a la victoria por 3-0 ante Independiente Rivadavia en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, el mediocampista no solo rompió su sequía personal, sino que ayudó a su equipo a poner fin a la peor racha sin triunfos de su historia: 12 partidos consecutivos sin ganar.

El festejo de Paredes, cargado de emoción y dedicado a la memoria de Ramón Maddoni, añadió un matiz personal a una noche que devolvió la esperanza al club en su lucha por la clasificación a la Copa Libertadores 2026. Tras anotar, el mediocampista de la selección argentina saltó los carteles y celebró el tanto con los miles de fanáticos del Xeneize en la tribuna y señaló al cielo con ambos dedos índices. Una vez que terminó el encuentro, Paredes utilizó su cuenta de Instagram para explicar el motivo de su celebración: “No pude ir a despedirte, amigo mío. Pero estoy seguro de que estarás feliz. Descansá en paz, Ramón querido”.

El mensaje fue un homenaje a Ramón Maddoni, histórico formador de futbolistas en Boca, fallecido el viernes a los 83 años. Justamente, por estar en la provincia mendocina, el futbolista surgido en las divisiones inferiores del Xeneize no pudo asistir al último adiós de descubridor de joyas. El día de su fallecimiento, Leandro también le dedicó un mensaje: “Gracias por todo maestro, descansa en paz”, escribió en sus redes sociales el campeón del mundo.

La sentida dedicatoria de Paredes tras el triunfo de Boca en Mendoza

Al finalizar el partido, Paredes analizó el desarrollo del juego y la importancia del triunfo. “Teníamos que hacer un segundo tiempo inteligente. Sabíamos que se iban a venir, pudimos aprovechar los espacios y ampliamos el resultado. Para nosotros era muy importante ganar porque el partido anterior nos quedamos con el sinsabor de no poder hacerlo. Tuvimos una semana espectacular, este grupo se lo merecía y nos vamos felices”, expresó. También subrayó la necesidad de mantener la concentración: “No te podés relajar un segundo, hay que seguir trabajando y mejorando, a seguir por este camino”. Por último, Paredes le restó importancia a si el gol se lo adjudicaron a él o fue en contra “Me da igual, lo importante es el resultado que sirve para el equipo, para el grupo y para darle una alegría a la gente”.

El encuentro mostró a un Boca decidido a cambiar su imagen. El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo se adelantó gracias al tanto de Paredes, quien fue titular en el mediocampo junto a Rodrigo Battaglia y Carlos Palacios. El gol llegó tras un remate que, en principio, no parecía peligroso, pero la pelota desvió su trayectoria dos veces: primero en Bottari y luego en el arquero Centurión. A pesar de estos desvíos, la organización del torneo adjudicó el gol al número 5 del Xeneize. En la segunda mitad, los cambios introducidos por Russo resultaron efectivos y Exequiel Zeballos y Alan Velasco ampliaron la diferencia.

El triunfo ante los mendocinos ple ermitió a Boca aprovechar la derrota de Argentinos Juniors frente a Huracán y recuperar el tercer puesto en la tabla anual de clasificación a las copas internacionales: llegó a los 39 puntos, uno más que Argentinos Juniors y solo por detrás de River y Rosario Central, ambos con 42. Actualmente, el equipo de Russo ocupa el último de cara a la Libertadores 2026, aunque por la vía del repechaje, tal como ocurrió en la edición anterior, cuando quedó eliminado por Alianza Lima.

*El 1-0 de Boca ante Independiente Rivadavia con Paredes protagonista

En cuanto a la clasificación a la Copa Libertadores 2026, Boca depende de su desempeño en la Liga Profesional, ya que la eliminación en la Copa Argentina dejó al torneo local como única vía. El equipo accederá de forma directa si se consagra campeón o si finaliza entre los dos primeros de la tabla anual. Existen, además, escenarios en los que podrían liberarse cupos adicionales, como si alguno de los equipos que ocupan los primeros puestos gana el Clausura, la Copa Argentina o algún torneo internacional. Por el momento, Platense, ganador del Apertura, es el único clasificado de manera segura.

Boca afrontará las 11 fechas restantes con la necesidad de sumar la mayor cantidad de puntos posible para evitar un tercer año consecutivo sin presencia en el máximo certamen continental.