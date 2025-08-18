El desahogo de Alan Velasco tras marcar su primer gol en Boca: festejo entre lágrimas y el primer compañero que lo abrazó

Boca Juniors quebró su racha de 12 partidos sin ganar en su visita a Mendoza contra Independiente Rivadavia, Miguel Ángel Russo dejó atrás sus 10 encuentros sin victorias como DT del club y Alan Velasco también le puso fin a su propia marca negativa con su primer gol en el club después de que el Xeneize pagó una cifra estimada de 10 millones de dólares por su pase al FC Dallas de los Estados Unidos a principios de año.

Tuvieron que pasar 24 partidos con el cuadro de la Ribera para que el ex hombre de Independiente festejara un tanto con la entidad. Velasco le bajó la persiana al resultado en el Estadio Malvinas Argentinas a los 89 minutos con una ajustada definición y la leve contención de Ezequiel Centurión solo ralentizó el ingreso del balón en la red.

La celebración del atacante de 23 años estuvo marcada por una profunda emoción y llanto en el campo de juego y uno de los primeros compañeros en abrazarlo fue Rodrigo Battaglia. El mediocampista lo contuvo, mientras se iban acercando Lautaro Blanco y Juan Barinaga.

La estadía de Velasco conlleva muchas ilusiones entre los fanáticos al ser el segundo fichaje más caro de la historia de Boca Juniors, pero sufrió su adaptación al fútbol argentino después de tres años en la Major League Soccer (MLS). Quedó marcado en la retina del hincha por fallar el penal decisivo que eliminó al equipo ante Alianza Lima en el Repechaje de la Copa Libertadores.

*El resumen del partido entre Boca Juniors e Independiente Rivadavia

Hasta el momento, solo tenía una asistencia brindada ante el Bayern Múnich para el gol de Miguel Merentiel en la derrota 2-1 en el Hard Rock Stadium por la segunda fecha del Grupo C en el Mundial de Clubes.

Para mencionar cuál fue el último gol de Alan Velasco como futbolista profesional hay que retrotraerse al 2 de octubre de 2024. Ese día marcó el primero del FC Dallas en la caída 3-2 contra San José Earthquakes en condición de visitante por la MLS. Vale destacar que se perdió gran parte de esa temporada por sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda en octubre de 2023.

Por otro lado, Boca Juniors también quebró su racha negativa de 120 días sin cosechar un triunfo. La última alegría del elenco Azul y Oro había sucedido hace cuatro meses en la Bombonera contra Estudiantes por la fecha 14 del Torneo Apertura siendo dirigido por Fernando Gago. Pintita se fue después del Superclásico, Mariano Herrón agarró el mando de manera interina hasta su eliminación en cuartos de final del campeonato local contra Independiente y Russo asumió para el Mundial de Clubes.

El próximo partido del Xeneize será el domingo 24 de agosto desde las 18:15 contra Banfield en condición de local y la seguidilla se completará con Aldosivi en Mar del Plata antes de entrar en receso por la fecha FIFA.

La tabla de posiciones del Torneo Clausura