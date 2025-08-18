9 frases de Miguel Russo tras la goleada de Boca: la competencia interna y por qué decidió llevar a Mendoza a todo el plantel

Boca Juniors tuvo su noche ideal en Mendoza ante Independiente Rivadavia y se trajo una goleada por 3-0 que trae mucho alivio. El equipo de Miguel Ángel Russo rompió con su racha histórica adversa y recuperó a varios jugadores que venían siendo criticados, como los casos de Changuito Zeballos y Alan Velasco, que decoraron la victoria. Leandro Paredes fue el artífice principal en la primera ventaja del Xeneize, en una carambola que terminó con el tanto en contra.

“Ganar de esta manera muy bueno porque eleva el nivel, la competencia y un montón de cosas”, afirmó Miguel Russo, quien en la conferencia de prensa buscó hacer foco en el espíritu colectivo. El entrenador subrayó la importancia de la presencia grupal y la competencia interna como motores del rendimiento.

“Es Boca, tenemos que tener la responsabilidad y buscar siempre lo mejor. Pelear en un solo torneo, pelear todo”, expresó, dejando en claro que la exigencia no se negocia y que el objetivo es competir al máximo nivel en cada compromiso. Russo dijo que la victoria no solo aportó tres puntos, sino que también fortaleció la confianza y el ánimo del grupo: “Me alegro porque están contentos y felices, necesitaban algo así”.

Uno de los aspectos que el DT destacó fue el trabajo defensivo, en particular la evolución de la dupla central. “A Di Lollo lo venimos trabajando mucho, está muy bien la dupla defensiva, muy fuerte”, señaló sobre el juvenil que sorprendió al retornar a la titularidad.

“Me gusta la competencia sana y pura dentro del plantel, que es lo que estamos buscando”, insistió Miguel, quien también se refirió a la naturaleza cambiante del fútbol argentino, donde la paridad y la competitividad son la norma. “En Argentina no hay un equipo que decís le gano 5-0, esto cambió, el torneo es muy competitivo como el rival de hoy, le tenemos respeto”, explicó

“Viene un partido difícil de local, hay que estar preparado para todos, la competencia crece entre ellos mismos, es lo que busco y quiero, Boca tiene un plantel fuerte y grande, en cada partido elegiremos a los mejores”, detalló, dejando entrever que la competencia interna será determinante en la conformación del equipo.

El entrenador recordó experiencias previas en el club para ilustrar su método de trabajo, que contó con la postura de llevar a todo el plantel a Mendoza, incluido los lesionados: “No es la primera vez que me pasa, en 2020 arrancando en Boca siempre fue para mí de la misma manera, buscar competir en alto nivel. Muchos preguntaron por qué venían todos, en esa época íbamos todos a todos lados, el grupo está y hay que fortalecerlo. Siempre hemos venido todos a la mayoría de los lugares, eso es muy bueno porque eleva el nivel, la competencia y un montón de cosas. Vamos recuperando jugadores, la forma y manera que necesita un club como Boca a este nivel”.

En cuanto al vínculo con el plantel, Russo desestimó la idea de que esta victoria haya sido un respaldo especial hacia el cuerpo técnico. “No lo veo así, estamos bien, venimos dialogando mucho, es normal y natural. Hablamos de lo bueno, lo malo, cómo hay que hacer para crecer, yo marco las líneas y formas para que ellos crezcan a alto nivel, esto es Boca. Me ha tocado distintas fases tener equipos competitivos y en alto nivel”. Y concluyó: “Valoramos la manera que lo vinimos a buscar, fuimos inteligentes y eso suma, a nivel de grupo y plantel”.

Tras salir del último lugar de la Zona A y meterse en zona de Repechaje a la Libertadores 2026 por la Tabla Anual, Boca Juniors buscará seguir la recuperación el próximo domingo desde las 18:15 contra Banfield como local.