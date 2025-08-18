Deportes

Amagues, pifias y doble carambola forzada por Paredes: el gol de Boca ante Independiente Rivadavia que rompió una impactante racha

A los 30 minutos, el Xeneize se puso en ventaja en Mendoza con un tanto en contra entre Tomás Bottari y el arquero Ezequiel Centurión

El regreso de Leandro Paredes a Boca Juniors dejó una huella inmediata en la Liga Profesional de Fútbol. El mediocampista marcó su primer gol desde su retorno al club en el encuentro ante Godoy Cruz, realizado en suelo mendocino. Esta conquista le permitió al equipo romper con una impactante racha negativa de diez partidos consecutivos sin poder abrir el marcador.

El tanto llegó tras un remate que pareció inofensivo en el inicio de la jugada, pero la trayectoria de la pelota cambió debido a dos desvíos: el primero en Bottari y el segundo en Centurión, ambos defensores del equipo local. Pese a esas intervenciones, la organización del torneo adjudicó el gol al propio Paredes, titular en la formación dispuesta por el entrenador xeneize.

El regreso de Leandro Paredes fue uno de los ejes del partido para el club de la Ribera. El jugador, integrante de la selección argentina que conquistó el Mundial de Qatar 2022, generó expectativa desde el anuncio de su reincorporación a Boca Juniors. Su actuación frente a Godoy Cruz tuvo impacto directo en el marcador y le permitió reunirse con la red con la camiseta azul y oro en el arranque de un nuevo ciclo personal.

Leandro Paredes celebra su primer gol, con fortuna en los rebotes, desde que volvió al club de sus amores (@BocaJrsOficial)

Tuvieron que pasar 11 años y nueve meses para que Paredes vuelva a celebrar con la camiseta de Boca. El último tanto de Lea fue el 10 de noviembre de 2013, en el triunfo frente a Tigre en La Bombonera. El mediocampista convirtió el empate parcial a falta de cinco minutos para el final, mientras que el Cata Díaz le dio el triunfo agónico al Xeneize.

El encuentro marcó un nuevo cruce entre dos equipos históricos del fútbol argentino, ambos en la lucha por mejorar su ubicación en la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Fútbol. El gol de Paredes destrabó un partido ajustado en el estadio provincial, donde Boca Juniors buscó mostrarse ofensivo a partir de la circulación de pelota y el juego asociado desde el mediocampo con Rodrigo Battaglia y Carlos Palacios.

La situación del tanto generó breve confusión, ya que los toques en los adversarios podían haber derivado en un gol en contra, pero la decisión oficial amplificó la relevancia del regreso goleador del mediocampista al club de sus amores.

