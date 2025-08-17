Luisina Giovannini, la promesa del tenis nacional que no conoce de límites: “Las ganas de luchar no me dejan pensar en el dolor”

No será la primera ni la última vez que el nombre y apellido de Luisina Giovannini figure en las primeras planas. La nacida hace 18 años en Coronel Moldes, un pueblo de casi 11 mil habitantes ubicado en la provincia de Córdoba, volvió a adueñarse de la escena luego de conquistar los W35 de Pergamino y de Chacabuco, certámenes que se desarrollaron en semanas consecutivas y bajo la organización de la Asociación Argentina de Tenis. A raíz de los hechos, Infobae se dio el lujo de mantener un intercambio con la tenista categoría 2006 que continúa su emergente inserción en el circuito profesional y, a partir del próximo lunes, se ubicará al borde del Top 300 del escalafón mundial. Además, su participación en los eventos en el país arrojó números sorprendentes que la posicionan como la dueña del circuito en Sudamérica y uno de los proyectos nacionales más ambiciosos.

A pesar de su destacado inicio de temporada, que incluyó tres trofeos -uno de ellos en Buenos Aires, en enero- y una radical suba en su ranking, Giovannini se alejó de la actividad por más de cinco semanas debido a cuestiones físicas. “Hacía un tiempo que no estaba compitiendo por lesiones y otras complicaciones. Pero tenía muchas ganas de jugar, sobre todo porque eran torneos cerca, en nuestro país. Sabía que venía de momentos difíciles, pero mentalmente me sentía bien y con muchas ganas de volver a las canchas. Estas semanas fueron una prueba después de todo lo vivido”, explicó.

Luisina Giovannini se coronó en dos torneos consecutivos en el país y quedó al borde de las mejores 300 del mundo

Asimismo, se refirió a la fórmula que le permitió volver a gritar campeona tras las turbulencias de los últimos tiempos: “Creo que la clave fue nunca bajar los brazos, incluso cuando las cosas se pusieron difíciles. Me mantuve fuerte de cabeza a pesar de todas las complicaciones que surgieron en este último tiempo. El apoyo de mi familia, de mi equipo y de la gente que me rodea fue fundamental para salir adelante. Estoy contenta de estar compitiendo de nuevo. Creo que no podría haberlo hecho mejor. Los resultados fueron muy positivos”.

Con apenas 18 años, la moldense ostenta nueve títulos profesionales, de los cuales siete los obtuvo en suelo nacional: el W15 de Córdoba (2023), el W15 de Luján, el de Neuquén y nuevamente el de Córdoba (2024), además de los ya mencionados W35 de Buenos Aires, Pergamino y Chacabuco en la vigente temporada. Asimismo, Lulú consiguió en el país el 68% de los puntos que en este momento la acercan a las qualies Grand Slams. “Los torneos en casa son muy importantes. No solo para mí, sino también para todas las jugadoras argentinas. Tenerlos cerca nos brinda la posibilidad de sumar partidos, puntos y de aprovechar oportunidades que no siempre están, porque muchas veces tenemos que viajar y eso se complica aún más. Además hay una energía especial. Siento el apoyo de la gente y la confianza”, sostuvo.

Jazmín Ortenzi y Luisina Giovannini, el futuro del tenis femenino argentino

“La motivación de estar en tu lugar es algo único. Siempre trato de aprovecharlo y creo que, durante estas dos semanas, se notó cuánto me gusta jugar en Argentina. Eso explica porque la mayoría de mis títulos son acá: me siento cómoda en mi país. Me encanta jugar en Argentina y para Argentina”, agregó la quinta mejor raqueta albiceleste de la actualidad según el ranking de la WTA.

En la pasada temporada, en Luján, se llevaron a cabo dos competiciones en semanas consecutivas. Giovannini, quien había abandonado en la definición de la primera edición por un esguince, conquistó un título heroico a la siguiente semana luego de tener que modificar su estilo de juego: pasó a golpear el revés a una mano. “De la final me fui directo a la clínica. No aguantaba el dolor. No podía agarrar la raqueta. Al otro día arrancaba el otro torneo y tenía que decidir. Yo quería jugarlo, aprovechar un torneo que se hace acá. Mi entrenadora me dijo: ‘Si te hace bien a vos, lo jugamos. Pero si te va a perjudicar y vamos a tener que estar paradas más tiempo es preferible no’. Yo estaba segura que iba a jugar. No podía mover el dedo, así que me hice una férula y jugué el revés a una mano”, le reveló meses atrás a Infobae.

Curiosamente, durante las dos semanas pasadas padeció molestias físicas y recurrió a aquella peculiar capacidad de Luján para volver a reinventarse. “Intenté hacer algo parecido: enfocarme en mí cuerpo y en lo que podía dar. La caída fue en un momento delicado, pero intenté mantener la cabeza fría y concentrarme en que el partido aún no había terminado. El físico me estaba diciendo que parara, pero la cabeza quería seguir. Las ganas de luchar no me dejaban pensar en el dolor. Se que las lesiones son parte del deporte y hay que adaptarse a lo que uno tiene, pero siempre sin dejar de pelear. El tenis es un desafío mental también”, comentó la joven de 18 años.

Luisina Giovannini ya formó parte de las convocatorias de Mercedes Paz para la Billie Jean King Cup

En cuanto a la torcedura de tobillo que sufrió durante el primer match point en la final del W35 de Chacabuco, una nueva piedra que se presentó en el camino, explicó: “Esa semana fue una superación física. Estuve a un punto de irme a casa en semifinales, pero luché hasta el cierre y logré revertirlo. La clave fue la cabeza y seguir luchando, aún estando mal físicamente. Los últimos partidos se definieron más por lo físico que por lo tenístico. Sabía que no iba a estar al cien por ciento. Ya venía con una carga alta de partidos, pero la cabeza no me falló y, a cada partido que entraba, sabía que iba a tener que estar preparada. Los últimos partidos los jugué con el corazón, la fuerza interior y todo lo que superé para estar ahí, haciendo lo que me gusta”.

Luisina Giovannini tiene todo para que su nombre se vuelva moneda corriente en el mundo del tenis. La garra, la pasión y el juego los tiene. Ahora es solo cuestión de tiempo.