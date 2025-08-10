Deportes

Luisina Giovannini remontó la final, se consagró en el W35 de Chacabuco y obtuvo su noveno título ITF

La cordobesa de 18 años, una de las promesas del tenis nacional, venció a la peruana Dana Guzmán por 6-7, 6-3 y 6-3. Con este resultado, ingresará por primera vez al Top 300 y firmó su segundo título consecutivo

Luisina Giovannini se consagró en
Luisina Giovannini se consagró en el W35 de Chacabuco (Foto: Prensa AAT)

Luisina Giovannini, una de las promesas del tenis nacional, empieza a ser presente. La cordobesa de 18 años venció este domingo a la peruana Dana Guzmán, por 6-7, 6-3 y 6-3, en la final del W35 de Chacabuco y consiguió así su segundo título al hilo. En el marco de un día soleado en la localidad bonaerense, la joven aseguró así su ingreso al Top 300 del mundo por primera vez en su carrera y obtuvo su novena consagración como profesional. El certamen organizado por la Asociación Argentina de Tenis repartió 30 mil dólares en premios y fue el segundo consecutivo en el país. La semana previa, la sede había sido Pergamino, donde se disputó la misma final en la que se repitió ganadora.

El duelo de sudamericanas comenzó con una clara ventaja para la nacida en la ciudad de Piura 22 años atrás. Con una primera rotura de servicio en el segundo game, parecía que la incaica se encaminaba a cerrar el set inicial sin mayores dificultades. Giovannini no bajó los brazos y en el séptimo juego recuperó el saque perdido y encaminó todo hacia el tiebreak. En el desempate, la diferencia llegó en el 12º punto, para que Guzmán firmara el 7-5 decisivo.

Tras un primer set que
Tras un primer set que cayó del lado de Guzmán, Giovannini no dio el brazo a torcer y revirtió el marcador (Foto: Prensa AAT)

En la manga siguiente, el cansancio comenzó a ser un factor determinante. Ambas protagonistas llegaban a la final con 14 días de competencia encima y el desgaste se hizo presente con prolongados descansos entre servicio y servicio en búsqueda de aire. Luisina, con la convicción de no dejar pasar la oportunidad de coronar por segundo domingo consecutivo en su carrera, se aferró a las últimas energías para quedar, rápidamente, 5-1 arriba en el tanteador y llevó, con un 6-3, la definición al tercer set.

La dinámica fue similar en el parcial de cierre. La cordobesa obtuvo una luz de diferencia en el inicio para quedar 3-0 y, si bien cedió su saque en una ocasión, con un quiebre en el noveno juego firmó el 6-3 que le otorgó su segundo título al hilo.

El rótulo de “promesa” no llega gracias a los últimos 15 días, Lulú -como la conocen sus seres queridos- ya fue convocada por Mercedes Paz para representar a la Argentina en el Grupo Américas I de la Billie Jean King Cup. La moldense ya entró en el radar y es una de las mejores raquetas albicelestes del momento.

Luisina Giovannini y Dana Guzmán,
Luisina Giovannini y Dana Guzmán, junto a las autoridades, entre los que se destaca la presencia del Secretario de la AAT, César Francis (Foto: Prensa AAT)

Tras su conquista de este domingo en el Centro de Tenis Los Marinos, Giovannini se refirió a la importancia que tiene para su presente la posibilidad de disputar torneos cerca de casa. “Quiero agradecer a la organización, ball boys, árbitros, sponsors y todas las personas que hacen posible este torneo. Para nosotras, las argentinas, jugar en nuestro país y no tener que salir, es importante, nos sirve mucho desde lo económico y para sumar puntos. Queremos agradecer por hacer torneos en nuestro país", manifestó Luisina en la entrega de premios.

También le dedicó unas palabras a su rival, que también alcanzó la final la semana pasada en Pergamino: “Quiero felicitar a Dana por esta semana y la anterior. Te deseo lo mejor para lo que se viene”. Por último, se refirió a los afectos, a los que la acompañaron a lo largo de esta quincena y al público que asistió al club chacabuquense. “Quiero agradecer a mi familia que está presente y a la gente de mi pueblo que se acercó a verme por primera vez. Y a los que están detrás de la pantalla, siempre se siente su apoyo. Para nosotros es muy lindo jugar con público y más en una final, por eso quiero agradecerles y deseo volver el año que viene”, concluyó la tenista que sueña en grande.

Luisina Giovannini y Dana Guzmán
Luisina Giovannini y Dana Guzmán posan con sus trofeos (Foto: Prensa AAT)

