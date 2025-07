Un futbolista del Manchester United afirmó que había un “ambiente tóxico” y respaldó la decisión del DT de borrar a Garnacho y otras figuras

Luke Shaw respaldo al director técnico del Manchester United (Reuters/Jason Cairnduff)

Luke Shaw, defensa del Manchester United, se mostró contundente al respaldar el enfoque exigente de Ruben Amorim, el actual entrenador del club. Además, describió cómo un ambiente tóxico marcó la última temporada en Old Trafford.

En la previa del inicio oficial de la temporada, en el marco de la previa del partido de este miércoles por la Premier League Summer Series ante Bournemouth, el lateral inglés habló sobre la necesidad de un cambio profundo de mentalidad y cultura dentro del plantel, apuntando directamente a la transformación que impulsa el portugués.

“La meta tiene que ser ganar la Premier League. Sé que la gente me cuestionará por decir eso después de la última temporada, pero tiene que ser así. No soy solo yo quien piensa eso. Estoy seguro de que todo el equipo, si les preguntas, tiene los mismos objetivos. Incluso el entrenador. Quizás no lo diría en la prensa, pero todos tenemos que tener las mismas creencias y ambiciones. Ese sentimiento de familia y todos luchando por lo mismo”, afirmó el defensor de 30 años que lleva una década en los Diablos Rojos y viene de afrontar una temporada atravesada por lesiones.

El zaguero puso énfasis en el cambio de clima en el vestuario tras una campaña donde las críticas internas y externas dominaron la conversación. Finalizaron la temporada anterior con una dura derrota ante Tottenham en la final de la Europa League y un 15° puesto en la Premier League.

Respecto a la gestión de Amorim tras ese golpe, Shaw admitió que la respuesta del entrenador fue directa y tajante: la exclusión de cinco jugadores, entre ellos Marcus Rashford (cedido al Barcelona) y Alejandro Garnacho, y nuevas reglas internas para elevar los niveles de profesionalismo. “Rubén es exigente. La mentalidad es un tema importante. Habla mucho de ello. Exige el 100% y no quiere menos. Si alguien da el 85-90%, no es suficiente. Este año si no haces lo correcto, no juegas”, explicó el defensor, según replicaron medios británicos como The Sun y TNT.

En ese sentido, Shaw reconoció que los futbolistas más experimentados del United saben que deben liderar el ejemplo para sostener las expectativas bajo la disciplina del entrenador. “Los niveles en los entrenamientos, mantener los horarios en los que hacemos esto o aquello, asegurarnos de que nadie llegue tarde. Al entrenador no le importa quién seas. Sea lo que sea que él quiera, como jugadores, tenemos que cumplir, lo apoyamos plenamente. Creo que no deja ningún cabo suelto. Ya no hay rezagados en este grupo”, insistió Shaw en declaraciones publicadas por BBC.

El inglés, de 30 años, habló abiertamente sobre el ambiente negativo que persiguió al club en las últimas campañas. “No es difícil ver desde fuera cómo ha sido. Gran parte del tiempo que he estado aquí durante los últimos años ha sido extremadamente negativo. El ambiente puede ser bastante tóxico; no es nada saludable. Necesitamos un ambiente sano, positivo, con buena energía y felicidad. Cuando tienes todo eso, te sientes libre y te expresas mejor”, consideró.

Para Shaw, ese cambio de mentalidad colectiva es innegociable. “Todos tienen que anteponer el equipo. Lo ha dejado muy claro. Elige a los jugadores según lo que cree que es mejor para el equipo y esa es su elección. Le apoyamos plenamente”, dijo el defensa. Además, describió el nuevo ambiente como uno “más unido”: “Nos sentimos como un verdadero equipo, especialmente esta temporada. Desde que he vuelto, el grupo está muy unido”.

Alejandro Garnacho es una de las figuras que Amorim no tendrá en cuenta para la temporada que se avecina (Foto: Reuters/Jason Cairnduff)

El futbolista inglés también destacó el cambio de energía con los nuevos refuerzos para la temporada, con las incorporaciones del extremo Bryan Mbeumo, procedente del Brentford, y el mediapunta brasileño Matheus Cunha, ex Wolverhampton. “Siempre es agradable tener caras nuevas. Son jugadores brillantes y van a aportar mucho al grupo, no solo en la cancha sino también fuera de ella. Son personajes muy animados. Al comienzo de esta pretemporada ya siento una vibra diferente en el grupo respecto a los que estaban aquí la temporada pasada. Se nota mucha más energía. Sabemos lo mala que fue la temporada pasada, pero ahora todos lo hemos dejado atrás. Nos centramos en crear un ambiente lo más feliz y positivo posible. Eso ayudará enormemente en el campo”.

El defensor también remarcó la calidad que observa a diario en el plantel y la necesidad de trasladar esa capacidad a los partidos oficiales. “Si miras nuestra plantilla, tenemos un equipo muy bueno. Solo se trata de liberar ese potencial y encontrar la manera de jugar juntos como equipo. La calidad la vemos en los entrenamientos día tras día, tenemos jugadores increíbles. Ahora llegó el momento de entender cómo construir eso y demostrarlo en los partidos, porque creo que podemos hacerlo”.

Finalmente, Shaw dejó atrás los recuerdos de la temporada pasada y prefirió enfocarse en el futuro, subrayando el contacto con los hinchas como motivación adicional. “Creo que algunas de mis expectativas son mantenerme en forma y darle al entrenador una opción para lo que necesite. Nos encanta poder viajar en verano, ir a otros lugares, conocer a los aficionados y devolverles su cariño”, concluyó. Antes de iniciar su camino oficial por la Premier League el domingo 17 de agosto como local ante Arsenal, los Diablos Rojos también enfrentarán al Everton y Fiorentina de Italia.