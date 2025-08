La cruda reflexión de Ruben Amorim sobre Garnacho luego de relegarlo en el Manchester United

El futuro de Garnacho está cada vez más lejos del Manchester United (REUTERS/Phil Noble)

Alejandro Garnacho parece estar cada vez más lejos del Manchester United. Relegado en la consideración del entrenador, Ruben Amorim, el argentino no continuaría siendo parte de los Red Devils y fue el propio DT quien habló sobre su futuro.

“Garnacho quiere algo diferente con un liderazgo diferente. Y lo entiendo. Así que creo que no es un problema. A veces te adaptas a un chico y conectas. Otras veces, buscas un nuevo reto. Así que intentamos que todo salga bien para todos: el club, el entrenador y los jugadores. Es algo natural en el fútbol”, sintetizó Amorim.

Vale recordar que la relación entre el Bichito y el DT no es la mejor, ya que tuvieron varios cortocircuitos, el más importante y que dañó definitivamente el vínculo fue el que tuvo lugar luego de la final de la Europa League perdida ante el Tottenham, en el que el futbolista cargó contra las decisiones del luso.

Garnacho tras perder la final de la Europa League (REUTERS/Vincent West)

En diálogo con ESPN en el Endeavor Health Performance Center de Chicago, el técnico portugués abordó la situación de los jugadores que no forman parte de la preparación actual y explicó el criterio detrás de la exclusión de figuras que, hasta hace poco, eran consideradas piezas clave.

Amorim fue explícito al referirse a la dinámica del mercado de pases y la gestión de los futbolistas que no participan en la pretemporada: “Solo necesitamos seguir los mercados. Hay jugadores que claramente demuestran que no quieren estar aquí, y eso es normal. No son malos y yo soy bueno; yo no soy malo y ellos son buenos... no es esa situación. Es simplemente que quieren nuevos retos. Así que intentaremos aprovechar este espacio para preparar al equipo que creo que estará aquí”.

“Si el mercado se cierra y ellos son jugadores del Manchester United, como club, debemos tratarlos en las mismas condiciones. Pero en este momento solo estoy trabajando con los jugadores que creo que se quedarán, y los demás están tratando de encontrar una solución para sus carreras”, puntualizó Amorim, dejando entrever que la puerta no está completamente cerrada, aunque la prioridad es consolidar un núcleo comprometido con la nueva etapa.

En el caso específico de Garnacho, el técnico reconoció el potencial del atacante argentino, pero también la dificultad de encontrar el encaje adecuado en el actual ciclo. “Creo que Garnacho, como se puede entender y ver, tiene talento. Es un chico con muchísimo talento, pero a veces las cosas no salen bien. No puedes explicar con precisión por qué”, admitió Amorim, quien atribuyó la situación a factores que trascienden lo estrictamente futbolístico y que, en ocasiones, responden a la búsqueda de nuevos desafíos personales y profesionales.

La reconfiguración del plantel ya se tradujo en movimientos concretos: el club aprobó la incorporación de los delanteros Bryan Mbeumo y Matheus Cunha por un monto total de 170 millones de dólares, una inversión que evidencia la magnitud del recambio impulsado por Amorim. El objetivo declarado es firme: devolver al Manchester United a las competiciones europeas y dejar atrás una campaña que marcó un punto de inflexión en la exigente historia del club.

El propio Amorim, ex entrenador del Sporting Lisboa, se mostró “confiado y emocionado” ante el desafío de reconstruir el equipo y sentar las bases de una nueva era. La salida de jugadores emblemáticos como Garnacho se inscribe en una lógica de renovación que, según el técnico, responde tanto a las necesidades del club como a las aspiraciones individuales de los futbolistas.