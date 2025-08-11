Deportes

Garnacho presiona al Manchester United para ir al Chelsea: la “amenaza” y una rutina física con guiño a Messi y Cristiano Ronaldo

En medio de otra actitud polémica, el Bichito insistió para que lo transfieran al elenco blue

El futuro de Alejandro Garnacho en el Manchester United está en una etapa de máxima tensión a poco del inicio de la nueva temporada de la Premier League. Tras una campaña en la que perdió peso en el equipo y protagonizó conflictos internos, el delantero argentino quedó en el centro de las negociaciones más relevantes del mercado de pases inglés. El club lo consideró transferible durante los últimos meses, aunque la salida no se concretó por falta de propuestas ajustadas a las pretensiones económicas de los dirigidos por Rúben Amorim.

El interés más fuerte llegó por parte del Chelsea, que busca incorporar a Garnacho para sumarlo a un plantel donde ya figura Enzo Fernández. Ambas instituciones abrieron conversaciones, pero el acuerdo se encuentra lejos de cerrarse. Manchester United exige cerca de 70 millones de euros, cifra considerada elevada por el club londinense, lo que provocó que las conversaciones se estancaran. A pesar de que las negociaciones se enfriaron, no se cancelaron por completo y el Chelsea mantiene la expectativa de avanzar en los próximos días.

Frente a la falta de avances y una situación personal insostenible, Garnacho acudió a la dirigencia del club con una postura firme. Según la información del periodista Fabrizio Romano, el futbolista transmitió una advertencia clara: “Me venden a Chelsea o me quedo acá sin jugar por los próximos 6 ó 12 meses”. Esta frase resume la incomodidad del jugador, quien aún tiene contrato vigente hasta junio de 2028 y ve complicado recomponer su vínculo con el entrenador Amorim, que se encuentra en su punto más bajo.

El presente deportivo de Garnacho dista de los primeros pasos prometedores que dio con la camiseta de Manchester United. Desde su debut como profesional, acumuló 144 partidos oficiales, con 26 goles y 22 asistencias. Además, conquistó dos títulos: la Carabao Cup en la temporada 2022/23 y la FA Cup en la 2023/24. En el plano de selecciones, jugó 8 partidos con la selección argentina y formó parte del plantel campeón de la Copa América 2024.

En este sentido, luego de una polémica generada por aparecer en una imagen junto a un vapeador, el argentino mostró su rutina de entrenamientos con un guiño especial hacia sus dos máximos ídolos: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. En una stories de Instagram, Garnacho publicó una foto recostado en una camilla de ejercicios junto a un emoji de una carita agotada. Detrás se pueden ver tres gigantografías con las figuras de La Pulga, CR7 y en el medio una imagen suya, de espaldas, con su apellido y el número 17 que utiliza actualmente en Manchester United.

Se trata de un gimnasio privado personalizado que el atacante mandó a construir en su casa, en homenaje a referentes históricos del deporte. Semanas atrás, la empresa encargada del equipamiento, BLK Box, compartió imágenes en redes sociales donde se destacan además de los murales de Messi y Cristiano, los de Michael Jordan y Muhammad Ali.

Cristiano Ronaldo fue representado con la camiseta del Manchester United de su primer ciclo, mientras que Messi aparece con la camiseta número 10 de la Selección Argentina, la Copa del Mundo y la medalla de campeón de Qatar 2022. Michael Jordan y Muhammad Ali también fueron incluidos como homenaje a sus logros y legado internacional.

La decoración del gimnasio expresa la admiración de Garnacho por estas personalidades y funciona como fuente de inspiración diaria durante su preparación física. El propio Garnacho ha declarado en el pasado el impacto de Cristiano Ronaldo como modelo a seguir, aunque mantiene respeto por Messi, con quien compartió equipo en la selección argentina.

