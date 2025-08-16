Deportes

El golazo de Richarlison de chilena para el triunfo del Tottenham que recordó al mejor tanto del Mundial 2022

El delantero brasileño se despachó con una pirueta para encaminar la victoria 3-0 sobre el Burnley en el inicio de la Premier League

El Tottenham arrancó la Premier League frente al Burnley y lo hizo de la mejor manera: triunfo 3-0 con una actuación sobresaliente de Richarlison, que se despachó con dos goles, uno de ellos de chilena.

El segundo tanto del brasileño en la victoria de los Spurs reavivó el recuerdo en redes sociales de aquel gol premiado como el mejor del Mundial de Qatar 2022, cuando Brasil venció a Serbia por la fase de grupos.

El partido, correspondiente a la primera fecha de la Premier League, tuvo como protagonista excluyente al delantero sudamericano, quien no solo abrió el marcador, sino que repitió en la red con una jugada de alto vuelo técnico.

La pirueta de Richarlison (Images via Reuters/Matthew Childs)

El segundo gol del futbolista brasileño de 28 años llegó tras un centro preciso del ghanés Mohamed Kudus, quien habilitó al atacante para que ejecutara una pirueta que desató la ovación de los aficionados locales.

La actuación de Richarlison resultó determinante para un Tottenham que buscaba dejar atrás el mal sabor que le dejó la derrota por penales ante PSG en la Supercopa Europea. El equipo dirigido por el danés Thomas Frank mostró solidez desde el inicio, con el argentino Cristian Cuti Romero como titular y portando la cinta de capitán. El primer gol llegó a los 10 minutos de juego, mientras que el doblete del brasileño se completó cerca del cuarto de hora del segundo tiempo.

La sentencia definitiva la puso Brennan Johnson estableciendo el 3-0 final. La jugada se originó con un pase largo de Cuti Romero que Richarlison, ubicado en el círculo central, controló antes de intentar girar con un lujo; en ese movimiento recibió una falta y terminó en el suelo. No obstante, la inteligencia de Pape Matar Sarr permitió que se aplicara la ley de la ventaja y habilitó a Johnson, quien, ante la salida del arquero, definió con un toque sutil hacia un costado.

El recuerdo de su gol ante los balcánicos, que abrió el camino para el triunfo de Brasil por 2-0 en el debut mundialista, se reeditó en la memoria colectiva de los internautas. En aquella ocasión, el delantero también firmó un doblete. En la votación, se impuso a otros dos tantos de la propia selección brasileña: el segundo del delantero ante Corea del Sur en octavos de final y el de Neymar frente a Croacia en cuartos. La lista de candidatos también integró goles de figuras como Salem Al Dawsari (Arabia Saudita), Cody Gakpo (Países Bajos), Enzo Fernández (Argentina), Vincent Aboubakar (Camerún), Luis Chávez (México), Kylian Mbappé (Francia) y Paik Seung-Ho (Corea del Sur).

El contexto de la elección no estuvo exento de polémica, ya que algunos goles de alto impacto quedaron fuera de la selección final. Entre los grandes ausentes, se destacó el tanto de Orsic para Croacia ante Marruecos en el partido por el tercer puesto, así como las anotaciones de Ángel Di María y Kylian Mbappé en la final que consagró a Argentina como campeona del mundo tras vencer a Francia por penales en Lusail.

Este inicio de temporada del brasileño dista mucho de la anterior, ya que solo aportó 5 goles en 29 partidos (4 en la Premier y 1 en la Europa League). La próxima presentación para el Pombo y los Spurs será el sábado 23 de agosto frente al Manchester City, en el Etihad Stadium, desde las 8:30 (hora de Argentina).

