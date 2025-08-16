Cómo quedaron Los Pumas en la tabla de posiciones tras la derrota ante los All Blacks y su agenda completa en el Rugby Championship

El Rugby Championship ya está en marcha: Los Pumas cayeron 41-23 ante los All Blacks en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba por la primera fecha de este torneo que desde el 2012 reúne a estos cuatro destacados equipos del hemisferio sur.

Los neozelandeses sumaron las cuatro unidades por victoria, pero además le sumaron a su cuenta el punto bonus ya que apoyaron seis tries. Argentina, en total, logró marcar tres tries en esta caída por una diferencia de 18 puntos de distancia.

Más allá que los de Felipe Contepomi ya se enfocan en la segunda fecha ante el representativo de Nueva Zelanda (sábado próximo en el José Amalfitani de Liniers), esta es la 14ª aparición de Argentina con una última presentación que fue histórica ya que logró ganarle a las tres potencias en un mismo año. Los Albicelestes consiguieron 14 puntos en el 2024 para tener la mayor cosecha en un mismo certamen.

Además del encuentro en Córdoba, el torneo se inició oficialmente en el Ellis Park de Johannesburgo donde Australia se llevó un triunfo inolvidable como visitante ante Sudáfrica. Los Wallabies perdían 22-0 en apenas 17 minutos de juego, pero se repusieron para anotar un try sobre el cierre de la primera etapa y dar vuelta el juego ante los Springboks en el complemento.

Los de Joe Schmidt, que consiguieron punto bonus al apoyar seis tries en este histórico triunfo fuera de casa, se presentarán nuevamente en territorio sudafricano el próximo sábado con una revancha que se desarrollará en el DHL Stadium de Cape Town.

Hay que recordar que el certamen otorga cuatro puntos para el ganador y reparte dos unidades a cada equipo en caso de empate. Además, aquel combinado que anota cuatro tries o más, o pierde por menos de 7 suma un punto bonus.

TABLA DE POSICIONES DEL RUGBY CHAMPIONSHIP 2025

EL FIXTURE DE LOS PUMAS EN EL RUGBY CHAMPIONSHIP 2025

• Fecha 1: 24-41 vs. Nueva Zelanda en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba (Argentina)

• Fecha 2: vs. Nueva Zelanda (sábado 23/8, 18.10) en el Estadio José Amalfitani de Buenos Aires (Argentina)

• Fecha 3: vs. Australia (sábado 6/9, 01.30) en el North Queensland Stadium de Queensland (Australia)

• Fecha 4: vs. Australia (sábado 13/9, 01.00) en el Allianz Stadium de Sydney (Australia)

• Fecha 5: vs Sudáfrica (sábado 27/9, 12.10) en el Kings Park Stadium de Durban (Sudáfrica)

• Fecha 6: vs Sudáfrica (sábado 4/10, 10.00) en el

Twickenham Stadium de Londres (Inglaterra).