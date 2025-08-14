Otro de los marginados por Marcelo Gallardo se desvinculó de River Plate y seguirá su carrera en la MLS

Matías Rojas se desvinculó de River Plate y seguirá su carrera en Portland Timbers

Matías Rojas cerró su breve y accidentado paso por River Plate tras rescindir su contrato y acordar su llegada a Portland Timbers, de la MLS. La salida del mediocampista zurdo quedó formalizada este jueves, luego de que el club estadounidense realizara emisiones directas por el jugador y alcanzara un acuerdo contractual. El volante paraguayo, que había llegado al club de Núñez a principios de año desde Inter Miami en condición de libre, también partirá como agente libre hacia el conjunto de Oregon, repitiendo la modalidad de salida que facilitó su arribo a la Argentina. Firmará hasta diciembre, pero con la posibilidad de extender su estadía.

La experiencia de Rojas en River estuvo marcada por la falta de continuidad, las lesiones y la determinación del cuerpo técnico encabezado por Marcelo Gallardo de apartarlo del primer equipo. Su llegada generó expectativa y se incorporó con un contrato firmado por un año, hasta diciembre, y con la esperanza de afirmarse en el plantel en una posición clave en la mitad de la cancha. Sin embargo, su estadía estuvo muy lejos de la regularidad y la estabilidad deseada.

Por un lado, el mediocampista tenía uno de los salarios altos del plantel y su contrato se extendía hasta diciembre. Además, su bajo rodaje en el equipo lo convirtió en una ficha prescindible que ocupaba un cupo de extranjero, y ambas partes coincidieron en que la desvinculación era la solución más conveniente para todos. El proceso de salida se gestó a partir de una propuesta formal por parte de Portland Timbers, que tramitó directamente con el futbolista, y que posteriormente habilitó el contacto del deportista con River para negociar y sellar el acuerdo de salida.

En el marco del recambio que impulsa Gallardo en el plantel, Matías Rojas se suma a la nómina de jugadores desplazados. Al igual que Santiago Simón, quien partió a Toluca de México, Rojas es uno de los apellidos que quedaron marginados tras la eliminación en el Mundial de Clubes. Los que aún integran esta nómina y se entrenan de manera diferenciada al grupo principal a la espera de resolver su futuro son Matías Kranevitter, Federico Gattoni y Manuel Lanzini. Además de Rojas y Simón, el Millonario logró las salidas de Leandro González Pirez, quien firmó con Estudiantes de La Plata; Gonzalo Tapia, cedido a San Pablo de Brasil; Adam Bareiro, transferido a Fortaleza de Brasil; y Rodrigo Aliendro, que se incorporó a Vélez Sarsfield.

Matías Rojas logró marcar un gol durante su efímero paso por River Plate (Fotobaires)

La corta etapa de Rojas en el Millonario tuvo escasa participación futbolística. En total, el paraguayo sumó apenas 148 minutos distribuidos en ocho partidos. Su estreno fue auspicioso, ya que marcó un gol en su debut en el Torneo Apertura frente a Platense. Sin embargo, después los problemas físicos comenzaron a limitar completamente su continuidad en el equipo.

En términos de lesiones, Matías Rojas padeció tres desgarros durante medio año, situación que lo mantuvo al margen de una parte considerable de la competencia. La combinación de bajo rendimiento y lesiones reiteradas fue determinante para que se lo descartara de la consideración del director técnico.

Las decisiones tomadas por Gallardo no solo respondieron al bajo nivel y la falta de minutos de Rojas, sino que también contemplaron la necesidad de descomprimir el plantel en materia de cupos de extranjeros y contratos elevados.

La firma con Portland Timbers representa la vuelta de Rojas a la MLS, en una condición contractual idéntica a la de su llegada a Núñez: agente libre. Los de Oregon, que quedaron a las puertas de avanzar a los cuartos de final de la Leagues Cup (quedaron fuera por diferencia de gol contra Los Angeles Galaxy y Orlando City), vienen de caer por 2-0 ante Dallas en la Fase Regular de la MLS. Con 34 unidades aparecen en el sexto lugar de la Conferencia Oeste, lo que lo posiciona dentro de los puestos clasificatorios a los playoffs.

En lo que respecta a lo futbolístico, los dirigidos por Marcelo Gallardo abrirán esta noche la serie por los octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad de Paraguay, mientras que el 21 de este mes, en el Monumental, se definirá la llave. Entre los dos compromisos internacionales, el Millonario recibirá el domingo a Godoy Cruz por la quinta jornada del Grupo B del Torneo Clausura.