Deportes

Otro de los marginados por Marcelo Gallardo se desvinculó de River Plate y seguirá su carrera en la MLS

El mercado de pases en el Millonario no se detiene y uno de los jugadores apartados por el Muñeco encontró un nuevo destino

Juan Franco Gagliardi

Por Juan Franco Gagliardi

Guardar
Matías Rojas se desvinculó de
Matías Rojas se desvinculó de River Plate y seguirá su carrera en Portland Timbers

Matías Rojas cerró su breve y accidentado paso por River Plate tras rescindir su contrato y acordar su llegada a Portland Timbers, de la MLS. La salida del mediocampista zurdo quedó formalizada este jueves, luego de que el club estadounidense realizara emisiones directas por el jugador y alcanzara un acuerdo contractual. El volante paraguayo, que había llegado al club de Núñez a principios de año desde Inter Miami en condición de libre, también partirá como agente libre hacia el conjunto de Oregon, repitiendo la modalidad de salida que facilitó su arribo a la Argentina. Firmará hasta diciembre, pero con la posibilidad de extender su estadía.

La experiencia de Rojas en River estuvo marcada por la falta de continuidad, las lesiones y la determinación del cuerpo técnico encabezado por Marcelo Gallardo de apartarlo del primer equipo. Su llegada generó expectativa y se incorporó con un contrato firmado por un año, hasta diciembre, y con la esperanza de afirmarse en el plantel en una posición clave en la mitad de la cancha. Sin embargo, su estadía estuvo muy lejos de la regularidad y la estabilidad deseada.

Por un lado, el mediocampista tenía uno de los salarios altos del plantel y su contrato se extendía hasta diciembre. Además, su bajo rodaje en el equipo lo convirtió en una ficha prescindible que ocupaba un cupo de extranjero, y ambas partes coincidieron en que la desvinculación era la solución más conveniente para todos. El proceso de salida se gestó a partir de una propuesta formal por parte de Portland Timbers, que tramitó directamente con el futbolista, y que posteriormente habilitó el contacto del deportista con River para negociar y sellar el acuerdo de salida.

En el marco del recambio que impulsa Gallardo en el plantel, Matías Rojas se suma a la nómina de jugadores desplazados. Al igual que Santiago Simón, quien partió a Toluca de México, Rojas es uno de los apellidos que quedaron marginados tras la eliminación en el Mundial de Clubes. Los que aún integran esta nómina y se entrenan de manera diferenciada al grupo principal a la espera de resolver su futuro son Matías Kranevitter, Federico Gattoni y Manuel Lanzini. Además de Rojas y Simón, el Millonario logró las salidas de Leandro González Pirez, quien firmó con Estudiantes de La Plata; Gonzalo Tapia, cedido a San Pablo de Brasil; Adam Bareiro, transferido a Fortaleza de Brasil; y Rodrigo Aliendro, que se incorporó a Vélez Sarsfield.

Matías Rojas logró marcar un
Matías Rojas logró marcar un gol durante su efímero paso por River Plate (Fotobaires)

La corta etapa de Rojas en el Millonario tuvo escasa participación futbolística. En total, el paraguayo sumó apenas 148 minutos distribuidos en ocho partidos. Su estreno fue auspicioso, ya que marcó un gol en su debut en el Torneo Apertura frente a Platense. Sin embargo, después los problemas físicos comenzaron a limitar completamente su continuidad en el equipo.

En términos de lesiones, Matías Rojas padeció tres desgarros durante medio año, situación que lo mantuvo al margen de una parte considerable de la competencia. La combinación de bajo rendimiento y lesiones reiteradas fue determinante para que se lo descartara de la consideración del director técnico.

Las decisiones tomadas por Gallardo no solo respondieron al bajo nivel y la falta de minutos de Rojas, sino que también contemplaron la necesidad de descomprimir el plantel en materia de cupos de extranjeros y contratos elevados.

La firma con Portland Timbers representa la vuelta de Rojas a la MLS, en una condición contractual idéntica a la de su llegada a Núñez: agente libre. Los de Oregon, que quedaron a las puertas de avanzar a los cuartos de final de la Leagues Cup (quedaron fuera por diferencia de gol contra Los Angeles Galaxy y Orlando City), vienen de caer por 2-0 ante Dallas en la Fase Regular de la MLS. Con 34 unidades aparecen en el sexto lugar de la Conferencia Oeste, lo que lo posiciona dentro de los puestos clasificatorios a los playoffs.

En lo que respecta a lo futbolístico, los dirigidos por Marcelo Gallardo abrirán esta noche la serie por los octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad de Paraguay, mientras que el 21 de este mes, en el Monumental, se definirá la llave. Entre los dos compromisos internacionales, el Millonario recibirá el domingo a Godoy Cruz por la quinta jornada del Grupo B del Torneo Clausura.

Temas Relacionados

Matías RojasRiver PlateMarcelo GallardoPortland TimbersMLSdeportes-argentina

Últimas Noticias

River Plate visitará a Libertad en Paraguay por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

El Millonario intentará pisar con fuerza en Asunción contra el Gumarelo. Desde las 21.30, por Telefe, Fox Sports y Disney+

River Plate visitará a Libertad

Las fotos del festejo de cumpleaños 18 de Franco Mastantuono antes de ser presentado en el Real Madrid

El ex delantero de River Plate celebró junto a amigos en un restaurante de la capital española

Las fotos del festejo de

El discurso de Franco Mastantuono durante su presentación en Real Madrid que hizo llorar a sus padres

En el día de su cumpleaños 18, el ex River Plate se puso por primera vez la camiseta del combinado español

El discurso de Franco Mastantuono

El comunicado de San Lorenzo tras las críticas por la alimentación de los juveniles en la pensión del club

“Una imagen opuesta a la realidad”, aclararon desde el Ciclón luego de las imágenes que generaron debate

El comunicado de San Lorenzo

Dolor en el mundo del fisicoculturismo por la muerte de Hayley McNeff a los 37 años: “Una luz que se fue demasiado pronto”

Familiares y amigos de la joven culturista la despedirán el próximo 16 de agosto

Dolor en el mundo del
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dos choques en Mataderos movilizan

Dos choques en Mataderos movilizan al SAME aéreo y generan cortes en la General Paz

El padre de una víctima del fentanilo contaminado cuestionó la falta de controles: “Es un asesinato en masa”

Pulseada contra las billeteras digitales: Banco Nación pagará una tasa del 29% por saldos en cuentas sueldo

En Chaco los armados electorales van tomando forma y color

Furor por Vaca Muerta: YPF venderá en sus estaciones de servicio los mamelucos que puso de moda Milei

INFOBAE AMÉRICA
Un fuerte histórico en una

Un fuerte histórico en una isla privada de Gales se vende por 4 millones de dólares

Cocaleros de Bolivia garantizan las elecciones en zonas calificadas “de riesgo” y promueven el voto nulo

Trump respaldó una fuerza europea para supervisar la paz en Ucrania

La dictadura cubana aseguró que continuará con las misiones médicas pese a las nuevas sanciones de Estados Unidos

El gobierno de Ecuador pide aplazar la audiencia en la Corte Constitucional

TELESHOW
L-Gante contó la verdadera razón

L-Gante contó la verdadera razón por la que bloqueó a Wanda Nara luego de su reconciliación con Tamara Báez

Denise Dumas celebró los 18 años de su hija Emma: “¡Sos todo lo que está bien en esta vida!"

Contó cómo conoció a su esposa y sorprendió a Pampita en Los 8 Escalones: “Son dos románticos”

Evangelina Anderson confirmó su separación de Martín Demichelis: “Estamos tratando de salir adelante”

La emotiva despedida de Marley a su hijo Mirko en China: “¡Muy difícil separarse!"