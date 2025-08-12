Deportes

River Plate acordó la venta de uno de los jugadores que no estaba en los planes de Marcelo Gallardo: los millones que recibirá

El conjunto de Núñez se desprendió de uno de los futbolistas que no era tenido en cuenta por el Muñeco

Juan Franco Gagliardi

Por Juan Franco Gagliardi

Guardar
Santiago Simón seguirá su carrera
Santiago Simón seguirá su carrera en Toluca de México (@RiverPlate)

River Plate y Toluca alcanzaron un acuerdo verbal para la transferencia de Santiago Simón. El club argentino venderá el 50% de los derechos económicos del mediocampista al conjunto mexicano a cambio de 3.5 millones de dólares. El jugador de 23 años se presentó este martes a entrenar en River Camp, aunque todo indica que fue su última práctica con el plantel, ya que su futuro inmediato continuará en la Liga MX.

La negociación se concretó luego de semanas de gestiones y varias propuestas por el futbolista surgido de las divisiones inferiores del Millonario. Tras el Mundial de Clubes, el joven volante integraban la lista de posibles salidas.

Santiago Simón debutó en 2020 y suma 146 partidos oficiales en River, con seis goles y 16 asistencias. El volante ofensivo, que eventualmente ocupó posiciones defensivas como lateral derecho, perdió continuidad durante el último tiempo. El recambio generacional en el plantel y la falta de minutos lo alejaron de la consideración principal del cuerpo técnico y su espacio en el vestuario fue mermando con el correr de las temporadas.

El futbolista figuró dentro de la lista de jugadores prescindibles que el técnico Marcelo Gallardo había confeccionado tras quedar fuera del Mundial de Clubes en fase de grupos. A pesar de las oportunidades en sus primeros años, el mediocampista no logró sostener la regularidad y la competencia interna terminó relegándolo a un rol secundario.

Santiago Simón figuraba dentro de
Santiago Simón figuraba dentro de la lista de prescindibles de River Plate (Photo by Daniel Duarte / AFP)

Producto de esta situación, desde el club se analizaron diferentes alternativas para su futuro, entre ellas propuestas del fútbol argentino. Rosario Central y Talleres de Córdoba consultaron condiciones por su pase, mientras que desde el exterior Elche de España hizo una oferta para obtenerlo a préstamo con opción de compra. La dirigencia de River descartó esa propuesta al considerar que buscaba una transacción definitiva.

El club mexicano Toluca realizó el ofrecimiento más importante. Tras recibir una primera oferta, River exigió una mejora en las condiciones, lo que derivó en el acuerdo por la venta del 50% del pase en 3,5 millones de dólares. Se espera que en las próximas horas se oficialicen los términos y Simón viaje a México para sumarse al fútbol azteca.

El traspaso genera, además, un beneficio adicional para el Millonario. Según las reglas del mercado argentino, la venta de un futbolista al exterior habilita a la institución a incorporar un refuerzo en reemplazo hasta el 31 de agosto, fecha de cierre de la ventana de transferencias local. Así, River tendrá la posibilidad de reforzar el plantel de cara al tramo decisivo del año.

Santiago Simón mantiene contrato vigente con la institución de Núñez hasta fines de 2026, pero la prioridad de la directiva fue asegurar un ingreso inmediato por una de las principales alternativas formadas en casa. La última aparición oficial de Simón se dio el pasado 23 de abril en el cruce ante Independiente del Valle por la fase de grupos de la Copa Libertadores. En lo que va del 2025 disputó 15 juegos, brindó una asistencia (en la victoria ante Ciudad Bolívar por la Copa Argentina) y fue expulsado en una oportunidad.

La operación se enmarca en un proceso de recambio que atraviesa el club en las últimas semanas. River concretó la salida de varios jugadores, entre ellos Leandro González Pirez, quien firmó con Estudiantes de La Plata; Gonzalo Tapia, cedido a San Pablo de Brasil; Adam Bareiro, transferido a Fortaleza de Brasil; y Rodrigo Aliendro, que se incorporó a Vélez Sarsfield.

La lista de nombres con posibilidades de salir la completan Matías Rojas (negocia la posibilidad de rescindir para marcharse rumbo a Portland Timbers de la MLS), Matías Kranevitter y Manuel Lanzini. Los tres no son convocados y fueron excluidos de la nómina de buena fe para disputar los octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad de Paraguay.

Con su paso asegurado al Toluca, Santiago Simón iniciará una nueva etapa en el fútbol mexicano, donde buscará recuperar el protagonismo y la continuidad que no pudo sostener en River en la última etapa. La transferencia representa una oportunidad tanto para el jugador, que tendrá rodaje internacional, como para River, que asegura un ingreso económico importante por uno de sus valores surgidos de inferiores.

Toluca, dirigido por el argentino Antonnio Mohamed, atraviesa un gran presente al hilvanar cuatro encuentros sin derrotas y tres victorias en fila. Con la victoria 2-0 ante Juárez, los Diablos Rojos, con 9 unidades, son uno de los escoltas de Pachuca (junto a Tigres y Monterrey) en el Torneo Apertura de la Liga MX. Además, avanzó de ronda como líder de la Fase Uno de los conjuntos mexicanos en la Leagues Cup. En cuartos de final se verá las caras ante Orlando City. En caso de pasar de instancia en semifinales chocaría ante el vencedor del cruce que protagonizarán Tigres y el Inter Miami de Lionel Messi. En su nuevo equipo compartirá plantel con sus compatriotas Franco Romero y Nicolás Castro.

Temas Relacionados

Santiago SimónTolucaRiver Platemercado de pasesLiga MX

Últimas Noticias

Impactante accidente en el Rally argentino: volcó con su auto, se desmayó y fue trasladada en helicóptero al hospital

La piloto Sabrina Scicolone sufrió un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento tras el vuelco durante la carrera que se disputó en Santa Fe

Impactante accidente en el Rally

La estrella internacional que tiene apuntada Pep Guardiola para reforzar al Manchester City en este mercado

El entrenador catalán anotó en carpeta al italiano Gianluigi Donnarumma por si es transferido el brasileño Éderson Moraes

La estrella internacional que tiene

Riquelme inició la búsqueda para reemplazar a Cascini y Serna en el Consejo de Fútbol de Boca Juniors

El presidente de Boca intentará hallar un relevo para la secretaría técnica junto al Chelo Delgado

Riquelme inició la búsqueda para

Vélez enfrentará a Fortaleza en Brasil por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

El equipo de Guillermo Barros Schelotto buscará un buen resultado de cara a la revancha en Liniers. Desde las 19, por Fox Sports

Vélez enfrentará a Fortaleza en

La marca que logró Franco Colapinto en la Fórmula 1 y qué necesita para alcanzar un récord histórico de Reutemann

El oriundo de Pilar se sumó a un selecto grupo de pilotos con más vueltas completadas en la Máxima

La marca que logró Franco
ÚLTIMAS NOTICIAS
10 alimentos con vitamina K2

10 alimentos con vitamina K2

Cuánto cobran los cajeros de supermercado en agosto 2025

Tango BA Festival y Mundial 2025 comienza con un homenaje a Aníbal Troilo en el Teatro Colón

El gobierno de Axel Kicillof ofreció 5% de aumento trimestral a los docentes bonaerenses

Alertas por estafas con IA: un especialista describió los fraudes que suplantan la identidad de famosos para engañar inversores

INFOBAE AMÉRICA
Cuánto cobran los cajeros de

Cuánto cobran los cajeros de supermercado en agosto 2025

Qué se sabe de “Olo”, el misterioso color que solo cinco personas en el mundo lograron ver

Uno de cada seis niños en el mundo vive en zonas de guerra

Un tribunal surcoreano ordenó el arresto de la esposa del ex presidente encarcelado Yoon Suk Yeol

El deshielo de un glaciar dejó al descubierto los restos de un científico que había desaparecido en la Antártida hace 66 años

TELESHOW
La serie sobre Moria Casán

La serie sobre Moria Casán ya tiene dos figuras confirmadas: quiénes encarnarán a la diva y la artista que se bajó

Juli Poggio habló del reencuentro de Daniela Celis y Thiago Medina luego de la polémica: “Fue lindo verlos así”

Mirko sorprendió a su hermana Milenka y a Momi Giardina con un abrazo a pura ternura: “Somos un cucurucho”

Wanda Nara mostró el comienzo de su trabajo en México junto a Darío Barassi: “Día 1″

Eva Bargiela despidió a su perrita Frida en plena cuenta regresiva para ser mamá: “Me salvaste”