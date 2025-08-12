River Plate acordó la venta de uno de los jugadores que no estaba en los planes de Marcelo Gallardo: los millones que recibirá

Santiago Simón seguirá su carrera en Toluca de México (@RiverPlate)

River Plate y Toluca alcanzaron un acuerdo verbal para la transferencia de Santiago Simón. El club argentino venderá el 50% de los derechos económicos del mediocampista al conjunto mexicano a cambio de 3.5 millones de dólares. El jugador de 23 años se presentó este martes a entrenar en River Camp, aunque todo indica que fue su última práctica con el plantel, ya que su futuro inmediato continuará en la Liga MX.

La negociación se concretó luego de semanas de gestiones y varias propuestas por el futbolista surgido de las divisiones inferiores del Millonario. Tras el Mundial de Clubes, el joven volante integraban la lista de posibles salidas.

Santiago Simón debutó en 2020 y suma 146 partidos oficiales en River, con seis goles y 16 asistencias. El volante ofensivo, que eventualmente ocupó posiciones defensivas como lateral derecho, perdió continuidad durante el último tiempo. El recambio generacional en el plantel y la falta de minutos lo alejaron de la consideración principal del cuerpo técnico y su espacio en el vestuario fue mermando con el correr de las temporadas.

El futbolista figuró dentro de la lista de jugadores prescindibles que el técnico Marcelo Gallardo había confeccionado tras quedar fuera del Mundial de Clubes en fase de grupos. A pesar de las oportunidades en sus primeros años, el mediocampista no logró sostener la regularidad y la competencia interna terminó relegándolo a un rol secundario.

Santiago Simón figuraba dentro de la lista de prescindibles de River Plate (Photo by Daniel Duarte / AFP)

Producto de esta situación, desde el club se analizaron diferentes alternativas para su futuro, entre ellas propuestas del fútbol argentino. Rosario Central y Talleres de Córdoba consultaron condiciones por su pase, mientras que desde el exterior Elche de España hizo una oferta para obtenerlo a préstamo con opción de compra. La dirigencia de River descartó esa propuesta al considerar que buscaba una transacción definitiva.

El club mexicano Toluca realizó el ofrecimiento más importante. Tras recibir una primera oferta, River exigió una mejora en las condiciones, lo que derivó en el acuerdo por la venta del 50% del pase en 3,5 millones de dólares. Se espera que en las próximas horas se oficialicen los términos y Simón viaje a México para sumarse al fútbol azteca.

El traspaso genera, además, un beneficio adicional para el Millonario. Según las reglas del mercado argentino, la venta de un futbolista al exterior habilita a la institución a incorporar un refuerzo en reemplazo hasta el 31 de agosto, fecha de cierre de la ventana de transferencias local. Así, River tendrá la posibilidad de reforzar el plantel de cara al tramo decisivo del año.

Santiago Simón mantiene contrato vigente con la institución de Núñez hasta fines de 2026, pero la prioridad de la directiva fue asegurar un ingreso inmediato por una de las principales alternativas formadas en casa. La última aparición oficial de Simón se dio el pasado 23 de abril en el cruce ante Independiente del Valle por la fase de grupos de la Copa Libertadores. En lo que va del 2025 disputó 15 juegos, brindó una asistencia (en la victoria ante Ciudad Bolívar por la Copa Argentina) y fue expulsado en una oportunidad.

La operación se enmarca en un proceso de recambio que atraviesa el club en las últimas semanas. River concretó la salida de varios jugadores, entre ellos Leandro González Pirez, quien firmó con Estudiantes de La Plata; Gonzalo Tapia, cedido a San Pablo de Brasil; Adam Bareiro, transferido a Fortaleza de Brasil; y Rodrigo Aliendro, que se incorporó a Vélez Sarsfield.

La lista de nombres con posibilidades de salir la completan Matías Rojas (negocia la posibilidad de rescindir para marcharse rumbo a Portland Timbers de la MLS), Matías Kranevitter y Manuel Lanzini. Los tres no son convocados y fueron excluidos de la nómina de buena fe para disputar los octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad de Paraguay.

Con su paso asegurado al Toluca, Santiago Simón iniciará una nueva etapa en el fútbol mexicano, donde buscará recuperar el protagonismo y la continuidad que no pudo sostener en River en la última etapa. La transferencia representa una oportunidad tanto para el jugador, que tendrá rodaje internacional, como para River, que asegura un ingreso económico importante por uno de sus valores surgidos de inferiores.

Toluca, dirigido por el argentino Antonnio Mohamed, atraviesa un gran presente al hilvanar cuatro encuentros sin derrotas y tres victorias en fila. Con la victoria 2-0 ante Juárez, los Diablos Rojos, con 9 unidades, son uno de los escoltas de Pachuca (junto a Tigres y Monterrey) en el Torneo Apertura de la Liga MX. Además, avanzó de ronda como líder de la Fase Uno de los conjuntos mexicanos en la Leagues Cup. En cuartos de final se verá las caras ante Orlando City. En caso de pasar de instancia en semifinales chocaría ante el vencedor del cruce que protagonizarán Tigres y el Inter Miami de Lionel Messi. En su nuevo equipo compartirá plantel con sus compatriotas Franco Romero y Nicolás Castro.