Godoy Cruz viaja a Brasil para medirse con Atlético Mineiro por los octavos de la Sudamericana: hora, TV y formaciones

Desde las 19 en Belo Horizonte, el Tomba va por un buen resultado en el duelo de ida. Televisará ESPN y Disney+

Godoy Cruz tendrá una dura excursión a Brasil para medirse contra Atlético Mineiro por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Con el debut de su flamante entrenador, Walter Ribonetto, el Tomba intentará llevarse un buen resultado a Mendoza para definir como local. La cita comenzará a las 19 y contará con el arbitraje del venezolano Alexis Herrera (televisará ESPN y Disney+).

La actualidad del equipo mendocino está marcada por la reciente salida de Esteban Solari y la llegada de Ribonetto como nuevo director técnico. El debut oficial de Ribonetto se producirá en el Arena MRV de Belo Horizonte, un escenario exigente para cualquier entrenador que asume el mando en medio de la competencia internacional. En su primera conferencia, el flamante entrenador dejó en claro su enfoque: “la prioridad es el torneo local por sobre las expectativas internacionales”. Esta declaración anticipa posibles rotaciones y ajustes en la alineación, en busca de equilibrar las aspiraciones continentales con la necesidad de sumar en el campeonato argentino.

En cuanto a la conformación del equipo, Pol Fernández y Federico Rasmussen se perfilan como titulares destacados, aportando experiencia y solidez en el mediocampo y la defensa, respectivamente. El regreso de Fernández, quien portará la cinta de capitán bajo la conducción de Ribonetto, se da en reemplazo de González, mientras que Altamira podría ingresar por Misael Sosa. Además, se prevén modificaciones respecto a la derrota ante Gimnasia LP en el torneo local: Lucas Arce ocuparía el lugar de Jara, Rasmussen reemplazaría a Quiroz y persiste la duda entre Juan Moran y Andrés Meli para completar el once inicial.

Por el lado del conjunto brasileño, la clasificación a octavos de final se selló tras una ajustada definición por penales frente a Atlético Bucaramanga. En el campeonato doméstico, Atlético Mineiro ocupa la décima posición, lo que refleja una campaña irregular, aunque su reciente éxito en la Copa Brasil al eliminar a Flamengo ha revitalizado el ánimo del plantel. El entrenador Cuca planea introducir variantes en la formación, con el regreso de su principal figura, Hulk, y del argentino Renzo Saravia, ambos ausentes en el empate 1-1 ante Vasco Da Gama por la fecha 19 tras haber descansado el fin de semana. Además, el equipo contará con los refuerzos recién incorporados: Reiner, Alexsander y el delantero Biel, quienes amplían las opciones tácticas de cara a un cruce que promete alta exigencia.

El contexto de ambos equipos, marcado por cambios recientes y la presión de los resultados, añade un componente de incertidumbre a un duelo que reedita una rivalidad internacional y pone a prueba la capacidad de adaptación de sus protagonistas.

El antecedente más cercano entre ambos equipos se remonta a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2017, cuando Godoy Cruz y Atlético Mineiro se enfrentaron en dos ocasiones. Aquellos duelos dejaron una huella en la memoria de ambas instituciones, que ahora se reencuentran en una instancia decisiva del certamen continental. En aquella ocasión, fue empate 1-1 en Mendoza y goleada 4-1 de los brasileños en Belo Horizonte (ambos se clasificaron a octavos de final).

Probables formaciones:

Atlético Mineiro: Everson; Renzo Saravia, Lyanco, Júnior Alonso, Guilherme Arana; Alan Franco, Alexsander, Gustavo Scarpa; Rony, Tomás Cuello y Hulk. DT: Cuca

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Federico Rasmussen, Andrés Meli; Vicente Poggi, Pol Fernández; Facundo Altamira, Nicolás Fernández, Santino Andino; y Agustín Auzmendi. DT: Walter Ribonetto

Estadio: Arena MRV (Belo Horizonte)

Hora: 19.00

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)

Televisará: ESPN y Disney+

