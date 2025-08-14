Copa Davis: Países Bajos confirmó el equipo para enfrentar a la Argentina sin su figura

el capitán del equipo de Copa Davis de Países Bajos, Paul Haarhuis, dio a conocer la nómina de cinco jugadores que recibirán a la Argentina el 12 y 13 de septiembre en Groningen

Este jueves, el capitán del equipo de Copa Davis de Países Bajos, Paul Haarhuis, dio a conocer la nómina de cinco jugadores para recibir a la Argentina el 12 y 13 de septiembre en Groningen, por la segunda ronda de los Qualifiers 2025. La principal novedad es la ausencia de su raqueta número uno, Tallon Griekspoor, quien no estará disponible para la serie.

El equipo neerlandés que se clasificó directamente para la segunda instancia de los Qualifiers 2025 por ser el finalista de la edición pasada, perdió ante el bicampeón Italia, su entrenador develó el misterio y convocó para el duelo ante Argentina a Jesper de Jong, que ocupa el puesto 79 del ranking ATP Tour, Botic Van de Zandschulp (92°) y Guy den Ouden (157°), y los doblistas Sander Arends (25°) y Sem Verbeek (43°).

Tallon Griekspoor, la mejor raqueta de Países Bajos, se perderá el duelo ante el conjunto argentino de Copa Davis por los Qualifiers 2025 (Foto: REUTERS/Michaela Stache)

Mientras tanto, quien se perderá la serie es Griekspoor (32°), de 29 años y campeón en Pune y ’s-Hertogenbosch 2023, además de Mallorca 2025, presenta un historial de 13 victorias y 9 derrotas frente a jugadores argentinos. Sin embargo, tanto Francisco Cerúndolo como Tomás Etcheverry ostentan un registro perfecto contra él: lo enfrentaron una vez cada uno y en ambas oportunidades se quedaron con el triunfo.

Al respecto, el capitán Haarhuis, manifestó: “Desafortunadamente, Tallon Griekspoor no está disponible para la Copa Davis, pero con Botic y Jesper, contamos con dos jugadores muy buenos que ya han demostrado su calidad en numerosas ocasiones. Guy den Ouden está teniendo un 2025 muy bueno y, por lo tanto, es un refuerzo lógico para el equipo. En dobles, tanto Sander Arends como Sem Verbeek son nuevos en el equipo. Ambos jugadores han demostrado durante el último año que pueden competir con los mejores jugadores al más alto nivel cada semana. Si jugamos con nuestras fortalezas, tenemos posibilidades contra cualquier equipo”.

El capitán de la Selección Argentina de Tenis, Javier Frana, designó este miércoles a Francisco Cerúndolo (23°), Tomás Etcheverry (58°) y Francisco Comesaña (71°), que tendrá su primera convocatoria para representar al equipo nacional: en caso de debutar en Países Bajos, se convertirá en el jugador número 91° en la historia del equipo nacional en esta competición. Además estarán en el plantel los doblistas Horacio Zeballos (7°) y Andrés Molteni (21°).

El neerlandés Jesper de Jong será la primera raqueta ante el team argentino en los Qualifiers de Copa Davis 2025 (Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Sobre Argentina, Haarhuis comentó: “Logramos una hazaña única en Málaga el año pasado al llegar a la final. Es fantástico competir con el equipo a este alto nivel internacional. Haremos todo lo posible para clasificarnos de nuevo al Final 8. Argentina es, por supuesto, un rival muy fuerte, con muchos jugadores del top 100 y Francisco Cerúndolo como su mejor jugador. Tendremos que jugar muy bien contra ellos para ganar”.

En cuanto a los europeos, De Jong, de 25 años, no cuenta con títulos ATP y en duelos frente a argentinos registra 22 victorias y 17 derrotas; ante Etcheverry, el historial está igualado con un triunfo por lado. Van de Zandschulp, de 29 años, presenta un récord de 9-13 frente a los albicelestes: Etcheverry lo superó en dos ocasiones y Cerúndolo en una. Den Ouden, de 23 años, compite habitualmente en la segunda categoría del circuito y mantiene un registro de 6-0 contra rivales argentinos, en torneos ATP Challenger y de ITF World Tennis Tour. En dobles, Arends, de 34 años, conquistó tres títulos en 2025, uno de ellos junto al argentino Guido Andreozzi en Bastad. Por su parte, Verbeek, de 31 años, fue semifinalista en el Australian Open y se consagró campeón en el ATP 500 de Múnich.

Argentina y Países Bajos buscan un lugar en el Final 8 que se llevará a cabo en Bolonia en noviembre (Foto: REUTERS/Sergio Pérez)

La serie entre los neerlandeses y argentinos se disputará en el MartiniPlaza, un estadio cubierto con capacidad para 3.855 espectadores ubicado en Groningen, una ciudad de 240.000 habitantes que se encuentra a 180 kilómetros de Ámsterdam, la capital del país. El conjunto que consiga el triunfo sacará sus boletos para el Final 8 que se jugará en Bolonia en noviembre.