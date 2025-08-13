Con una novedad, Javier Frana anunció el equipo de Argentina para la serie de Copa Davis ante Países Bajos

El capitán argentino de Copa Davis, Javier Frana, confirmó el equipo que disputará la serie ante Países Bajos por la segunda ronda de los Qualifiers 2025

El capitán argentino de Copa Davis, Javier Frana, confirmó el equipo que disputará la serie ante Países Bajos por la segunda ronda de los Qualifiers 2025, que se llevará a cabo el 12 y 13 de septiembre en la ciudad neerlandesa de Groningen. La gran novedad es la inclusión de Francisco Comesaña, quien recibió su primera citación al conjunto nacional.

Con el objetivo de sellar su clasificación al Final 8, que se disputará en noviembre en Bolonia, la Selección Argentina de Tenis YPF afrontará como visitante la serie ante el conjunto europeo. Países Bajos accedió directamente a esta instancia por su condición de finalista en la edición pasada, en la que cayó ante el bicampeón Italia. El único antecedente entre ambos equipos se remonta a la primera ronda de 2009, cuando Argentina se impuso con un contundente 5-0 en el estadio Mary Terán de Weiss del Parque Roca.

El equipo nacional, que a comienzos de año venció como visitante a Noruega por 3-2 en la primera ronda de los Qualifiers 2025, volverá a contar con Francisco Cerúndolo, 23° del escalafón mundial y raqueta número uno albiceleste, ausente en aquella serie por problemas físicos. Completan la nómina Tomás Etcheverry (58°), Comesaña (71°) y la dupla Horacio Zeballos (7°) y Andrés Molteni (21°).

Francisco Comesaña fue convocado por primera vez para representar al equipo de Copa Davis ante Países Bajos

Para Comesaña, de 24 años, esta será su primera convocatoria para representar a la Argentina en la Copa Davis. En caso de debutar en Países Bajos, se convertirá en el jugador número 91° en la historia del equipo nacional en esta competición.

El marplatense, que recientemente se clasificó por primera vez en su carrera a los octavos de final en un Masters 1000 en Cincinnati tras vencer en tres sets al estadounidense Reilly Opelka (73°), y que este miércoles se medirá ante el ruso Andrey Rublev (11°), cuenta en su vitrinas con tres títulos del ITF World Tennis Tour y siete del ATP Challenger Tour. En este 2025 fue semifinalista en el ATP 500 de Río, y eliminó a jugadores de la talla del chileno Nicolás Jarry (100°) y el alemán Alexander Zverev (3°). Además, superó dos rondas en el Masters 1000 de Madrid, donde venció al estadounidense Arthur Fils (20°) y fue finalista en el Challenger de Oeiras.

Al respecto, Frana sostuvo: “Fran es una persona encantadora, con un carácter fantástico y una muy buena energía. Además, es un jugador que tiene muchísimas virtudes, que es muy versátil, que tiene un gran servicio y buenos golpes en general. Es por eso que ha podido jugar en distintas superficies con mucho éxito, ya sea en césped, cemento o polvo de ladrillo. Su gran profesionalismo, pasión, compromiso y su constante entrega le han permitido no solamente crecer, sino también afianzarse cada vez más en la parte alta del circuito”.

Francisco Cerúndolo regresa al equipo argentino de Copa Davis para enfrentar a Países Bajos por la segunda ronda de los Qualifiers

En cuanto a la nómina completa del equipo argentino, Cerúndolo, debutó en 2022 y ostenta un récord de 6 triunfos y 4 derrotas con la camiseta albiceleste. Entre sus resultados más relevantes de la temporada se cuentan la final del Argentina Open, las semifinales del Masters 1000 de Madrid y del ATP 500 de Barcelona, y los cuartos de final en Indian Wells y Miami. En ese recorrido, firmó triunfos de peso ante el alemán Alexander Zverev (en Madrid y Buenos Aires), el checo Jakub Mensik (Madrid), el estadounidense Tommy Paul y el noruego Casper Ruud (Miami), el australiano Alex de Miñaur, y el neerlandés Botic van de Zandschulp —posible rival en la serie de septiembre— (Indian Wells) y el kazajo Alexander Bublik (Abierto de Australia).

Etcheverry, con un récord de 4-2 en Copa Davis, en la serie de Noruega venció a Nicolai Budkov Kjaer y cayó ante Casper Ruud. Tuvo un primer semestre irregular, fue semifinalista en el ATP 500 de Hamburgo y finalizó su vínculo con su entrenador Horacio De la Peña. En el Masters 1000 de Toronto venció a la primera raqueta neerlandesa, Tallon Griekspoor. Al ruso Andrey Rublev en el césped de Halle, al checo Jiri Lehecka en Hamburgo y al italiano Fabio Cobolli en el Australian Open, entre otros triunfos.

Horacio Zeballos y Andrés Molteni la dupla argentina para enfrentar a Países Bajos por la segunda rueda de los Qualifiers

Mientras que en cuanto a los doblistas, Zeballos esta temporada se consagró campeón en Roland Garros en compaña del español Marcel Granollers. Alcanzó las semifinales de Wimbledon y la final de Madrid. El marplatense, número uno del mundo en 2024, tiene una marca de 12-7 jugando Copa Davis, competencia en la que debutó en 2010. En 2025 regresó al equipo luego de tres años: junto a Molteni, vencieron a la dupla Durasovic-Ruud.

Por último, Molteni (5-4) continúa compitiendo en el circuito junto al tandilense Máximo González, con quien fue semifinalista en Río de Janeiro, Auckland, Washington y Toronto, y finalista en Santiago. También alcanzó la instancia decisiva en Hamburgo, aquella vez en compañía del brasileño Fernando Romboli.

Itinerario del conjunto albiceleste

El equipo argentino de Copa Davis se mide ante Países Bajos el 12 y 13 de septiembre en Groningen por la segunda ronda de los Qualifiers

El grueso de la delegación argentina partirá rumbo a Países Bajos el 7 de septiembre y tendrá cuatro días de preparación para la serie que se llevará a cabo el viernes 12 y el sábado 13 de septiembre, a partir de las 9:00 (hora de nuestro país), con televisación de TyC Sports y DSports.

Los partidos se disputarán en el MartiniPlaza, un estadio cubierto con capacidad para 3.855 espectadores ubicado en Groningen, una ciudad de 240.000 habitantes que se encuentra a 180 kilómetros de Ámsterdam, la capital del país.