Brutal agresión en el básquet: desmayó a un rival de un golpe y fue suspendido de manera indefinida

La escena causó impacto en Filipinas, donde un jugador le pegó una trompada a otro en medio de un encuentro por la liga profesional de aquel país

Un jugador atacó a otro con una trompada y le provocó una conmoción cerebral

La liga profesional de básquetbol de Filipinas (MPBL) se vio sacudida en las últimas horas por un acontecimiento violento en medio de un partido que terminó con un jugador hospitalizado con conmoción cerebral y otro suspendido de manera indefinida por haberle pegado una trompada al rostro de su rival.

El suceso ocurrió el pasado lunes 11 de agosto en el encuentro que protagonizaron los GenSan Warriors y Mindoro Tamaraws durante la jornada de la MPBL. Restaban 7:33 minutos para el final del tercer cuarto y el marcador estaba 41-39 en favor de Mindoro, cuando el pivote de GenSan Michole Sorela golpeó de manera artera a Jonas Tibayan, quien se encontraba defendiendo. El agresor, de 33 años, lanzó un puñetazo directo al rostro de su rival, que cayó conmocionado al parqué, sin reacción. De inmediato, los árbitros sancionaron una falta antideportiva y, al ver las consecuencias, decidieron descalificar al infractor.

El brutal golpe dejó a Tibayan (26 años) tendido en el suelo, requiriendo atención médica inmediata y posterior traslado a un hospital en camilla. Los exámenes médicos confirmaron la gravedad de las lesiones: conmoción cerebral, fractura de mandíbula y varios puntos de sutura en el labio, según confirmó la cronista filipina de la MPBL Lyra Punsalan. La escena generó impacto tanto en el público como entre los jugadores, y puso en evidencia la vulnerabilidad de los deportistas ante episodios de violencia extrema.

La feroz agresión que se hizo viral en las redes sociales tuvo sus consecuencias y Michole Sorela recibió una sanción sin precedentes: fue expulsado de manera indefinida y multado con 200.000 pesos filipinos (aproximadamente 3.500 dólares). Esta determinación, anunciada tras el partido entre GenSan Warriors y Mindoro Tamaraws, marcó un punto de inflexión en la política disciplinaria de la liga, que busca preservar la integridad del deporte y la seguridad de sus protagonistas.

Feroz agresión de un jugador
Feroz agresión de un jugador en la liga de básquet de Filipinas (captura video)

La respuesta de la organización fue contundente. Según el comunicado oficial difundido por la liga de Filipinas, el comisionado Kenneth Duremdes manifestó: “Condenamos el incidente y la MPBL no tolerará este tipo de acciones. Compromete la seguridad de los jugadores y mancha la imagen de la competición”. Esta declaración subraya la postura inflexible de las autoridades frente a conductas que exceden los límites del juego y ponen en riesgo la salud de los participantes.

La sanción impuesta a Sorela incluyó la expulsión inmediata del partido mediante una falta descalificante, seguida de la inhabilitación permanente para participar en la liga y la mencionada multa económica. La decisión fue comunicada tras una revisión de los hechos y en respuesta a la presión social y mediática que exigía medidas ejemplares.

