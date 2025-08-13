Deportes

Una bandera y 17 prohibiciones: la decisión que frenó una posible guerra en la barra de Gimnasia

La Aprevide sumó a otros siete barras de la facción disidente al derecho de admisión. Y había incluido a diez. La historia detrás de una puja en ciernes

Gustavo Grabia

Por Gustavo Grabia

Guardar
La bandera que levantó sospechas
La bandera que levantó sospechas

En el último partido de Gimnasia La Plata como local en el Bosque, una bandera generó suspicacias. Contaba con una leyenda: “La nueva generación”. Tenía un escudo y un rayo. Y traía viento de guerra.

En consecuencia, tras la investigación de la Policía Bonaerense, la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide) incluyó en el derecho de admisión a las siete personas vinculadas con el trapo, que se sumaron a otros diez barras que ya habían recibido prohibición de ingreso en los estadios. La razón: “averiguación de ilícito”.

Los diez primeros son los líderes de una facción disidente que busca tomar por asalto el centro de la tribuna del Lobo. Y se sospecha que los otros siete pertenecen a la segunda línea del grupo, que logró enviar correctamente el mensaje, más allá de la rápida decisión para evitar una pelea por el poder.

La lupa sobre esta “nueva generación se posó a partir de publicaciones en redes sociales, en las que la facción se mostraba con bombos decorados con ametralladoras y el número 79, lo que fue evaluado por las autoridades como la antesala de un inminente choque entre las partes en el estadio.

El jefe de la barra oficial de Gimnasia, Cristian Camillieri, viene de recuperarse casi milagrosamente después del enfrentamiento con los violentos de Estudiantes en el hospital San Roque de Gonnet. No puede ingresar a la cancha, ya que tiene derecho de admisión puesto por el Aprevide y el Ministerio de Seguridad de la Nación. Pero eso no le impide seguir manejando todo desde afuera.

De hecho, el primer desafío que le había planteado la facción disidente con Marcelo Amuchástegui, hijo del mítico barra Loco Fierro a la cabeza, se vio rápidamente debilitado y más cuando se suponía que este último grupo tenía el apoyo sindical de los Tobar. Todo el resto de la barra le responde.

La primera imagen que llevó
La primera imagen que llevó al derecho de admisión a diez barras

Pero Amuchástegui y su gente fue por más. Y fue parte de la primera oleada de prohibiciones, junto a David Eduardo Le Moal, Fernando Martín Mendoza, Alexis Eduardo Mendoza, Carlos Hernán Nahuel Borro, Juan Pablo Córdoba (alias Papupa), Cristian Eduardo Almada, Damián Alberto Mancuello, Raúl Alejandro Martínez y Juan Gabriel Córdoba.

“Ingresaron al estadio con una bandera de grandes dimensiones color azul oscuro con la leyenda ‘La Nueva Generación’, la cual se hallaba colocada en el alambrado perimetral de la popular Tribuna de calle 60, en clara provocación a los denominados ‘Barras’ que se ubican en el sector de tribuna popular Centenario”, reza la resolución del Aprevide sobre los últimos siete. Se trata de Diego Esequiel Amarilla, Rolando Croce, David Sosa, Leonardo Caroni, Lucas Calderón, Mariano Piacentini y Milton Muñiz.

Así, el trabajo hormiga para disputarle el manejo de la popular a la facción oficial, por el momento, quedó trunco ante el movimiento del Aprevide.

Temas Relacionados

deportes-internacionalGimnasiabarra bravadeportes-argentina

Últimas Noticias

PSG y Tottenham se enfrentan por la final de la Supercopa de Europa: Cuti Romero será titular

El PSG y los Spurs van por el primer título continental de la temporada: se miden en Udine, Italia

PSG y Tottenham se enfrentan

Michael Jordan capturó un pez de 32 kilos en el “Super Bowl” de la pesca y ganó 400 mil dólares

La leyenda del básquet terminó segundo con su embarcación Catch 23 en el célebre torneo que se disputó en Ocean City

Michael Jordan capturó un pez

El boxeador australiano Nikita Tszyu recurre a la placenta de su esposa durante la preparación de su próximo combate

Tszyu afirmó que el procedimiento consistió en liofilizar la placenta, para luego fabricar cápsulas que ha consumido periódicamente

El boxeador australiano Nikita Tszyu

La foto de Lance Stroll y una famosa modelo que generó revuelo en la Fórmula 1

La imagen del corredor de Aston Martin y Yael Shelbia dio la vuelta al mundo y encendió los rumores de relación

La foto de Lance Stroll

La búsqueda de Riquelme en Boca: el rumor de una reunión con Pekerman y el llamado a otro candidato

Las versiones detrás del contacto de Román con su ex entrenador. Además, a qué otro pretendiente sondearía

La búsqueda de Riquelme en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Caso de Diego Fernández Lima,

Caso de Diego Fernández Lima, en vivo: el certificado que demuestra que el camarógrafo y el joven que apareció muerto en Coghlan fueron compañeros de colegio

Cuándo será la tormenta de Santa Rosa en Argentina en 2025

Día del Niño 2025: 5 actividades gratis para disfrutar con los chicos en CABA

Todos los nutrientes que aporta el tomate

Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por abusar sexualmente de Julieta Prandi y quedó detenido

INFOBAE AMÉRICA
Cuáles son los 8 hábitos

Cuáles son los 8 hábitos cotidianos que limitan el desarrollo cognitivo, según especialistas

Do Kwon, creador de TerraUSD y Luna, se declara culpable de fraude por el colapso de criptomonedas que causó pérdidas de 40 mil millones de dólares

Keir Starmer afirmó que ahora ve “viable” un alto el fuego en Ucrania gracias a la mediación de Trump

Israel confirmó la muerte de un alto comandante de Hamas que participó en el secuestro de tres militares

Lactancia materna sin complicaciones: técnicas efectivas y beneficios según expertos en salud

TELESHOW
Mica Tinelli confirmó su separación

Mica Tinelli confirmó su separación de Licha López: “Nos venía pesando”

El festejo íntimo de cumpleaños de la hija de Vanina Escudero y Álvaro Navia que selló la reconciliación con Silvina

Así se enteró Julieta Prandi de la sentencia a Claudio Contardi: “¿Cómo que la acaban de leer?"

Los días de Oriana Sabatini entre Italia y Buenos Aires: la pasión por su trabajo, amigos y sus lecturas preferidas

Julieta Prandi habló después de la condena a su exmarido por abuso sexual: “Siento que hoy empiezo a vivir”