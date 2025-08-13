Deportes

Se derrumbó el techo del estadio de básquet del club Regatas Corrientes: las impactantes imágenes

La institución que participa de la Liga Nacional informó que no hubo heridos y el gobernador prometió la reconstrucción del José Jorge Contte

La estructura se cayó y derribó una pared de la cancha de básquet del club correntino

Una situación lamentable ha sufrido el club Regatas Corrientes. El techo del estadio José Jorge Contte colapsó y derribó una de las paredes laterales del recinto donde juega de local el equipo de básquet que participa de la Liga Nacional. Ante la gravedad del siniestro ocurrido este miércoles, la institución del litoral decidió suspender todas las actividades y cerrar las instalaciones, mientras se evalúan los daños y las causas del derrumbe.

Según informó el diario local El Litoral, el hecho se produjo durante el horario de la siesta, en medio de los trabajos de remodelación en el estadio que se estaban realizando desde la semana pasada. Se agregó que no se registraron personas heridas debido a que en el momento del derrumbe no había actividades programadas.

El presidente del club, Eduardo Tassano, indicó en declaraciones al citado medio que no hubo víctimas y que los ingenieros están investigando las causas del derrumbe de la estructura que data de 1971. Además, el directivo afirmó que armarán el estadio a nuevo. El recinto de Regatas cuenta con una capacidad para albergar a 5.500 espectadores y es uno de los más grandes de la Liga Nacional.

En tanto, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés recorrió la zona afectada y prometió una importante inversión para la reconstrucción del techo del José Jorge Contte. “Vamos a aprovechar para hacer un estadio a nuevo con las estructuras. Ya estamos manos a la obra con todas las cuestiones de seguridad posible”, afirmó Valdés en diálogo con La Red Deportiva FM.

El techo del estadio de Regatas Corrientes colapsó y causó el derrumbe de una pared

“Ante los hechos de público conocimiento, el Club de Regatas Corrientes quiere llevar tranquilidad a la comunidad en general. Hubo daños materiales y se está trabajando junto a los organismos correspondientes para evaluar los pasos a seguir. El Club fue evacuado inmediatamente por precaución. Informamos a los socios que todas las actividades quedan suspendidas y el club permanecerá cerrado por el día de la fecha", expresó la entidad del Parque Mitre en un comunicado en redes sociales. A raíz de esta situación también se canceló el recital de la banda uruguaya Cuarteto de Nos iba a realizar el jueves en el estadio de Regatas.

Por su parte, la cuenta de la Liga Nacional de Básquet manifestó su apoyo a al club correntino por el dramático suceso y emitió un comunicado: "Desde la Asociación de Clubes nos solidarizamos con el Club de Regatas Corrientes por el derrumbe del techo de su estadio y nos ponemos a disposición de la institución“.

Su rival, San Martín de Corrientes, también se expresó con un mensaje de aliento: “Expresamos nuestra más sincera solidaridad con el Club de Regatas Corrientes ante los lamentables hechos ocurridos en sus instalaciones. Como institución deportiva y social de nuestra ciudad, nos ponemos a entera disposición para colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance, reafirmando nuestro compromiso con los valores de respeto, unidad y convivencia que deben prevalecer en el deporte y en la comunidad. Acompañamos a su dirigencia, socios, empleados y simpatizantes en este difícil momento".

En su última temporada, el equipo de básquet de Regatas Corrientes alcanzó las semifinales, en las que cayó ante Instituto de Córdoba, el subcampeón. De cara al nuevo torneo, el Fantasma se encontraba en el armado de su plantel y había confirmado las continuidades de importantes jugadores como Nicolás Aguirre, Fabián Ramírez Barrios e Iván Gramajo, entre otros, además del entrenador Juan Varas. También se anunció el regreso de Juan Pablo Corbalán y la llegada del dominicano Luis Santos.

