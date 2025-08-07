Deportes

Aseguran que Franco Mastantuno usará un histórico dorsal en el Real Madrid: los grandes jugadores que vistieron la camiseta

El joven argentino llega como una de las principales apuestas de la Casa Blanca en este mercado de pases

Franco Mastantuono luciría el dorsal
Franco Mastantuono luciría el dorsal 25 en el Real Madrid

El Real Madrid ya tendría definido el dorsal que utilizará su nueva promesa argentina, Franco Mastantuono. Todo apunta a que el joven centrocampista, quien se sumará oficialmente al club el próximo 14 de agosto, día en el que cumplirá 18 años, vestirá la camiseta número 25. La información surge de Sport Illustrated y otros medios especializados en el día a día de la Casa Blanca, que compartieron detalles sobre la planificación del club de cara al inicio de la temporada 2025/26.

El número 25 no es un dorsal cualquiera en la Casa Blanca. Aunque a menudo se ha vinculado a los porteros en la historia reciente del Real Madrid, varios jugadores de campo también lo han portado. Entre los nombres más destacados se encuentran Iker Casillas y Thibaut Courtois, dos arqueros que marcaron época bajo los palos del Santiago Bernabéu. Thibaut Courtois llevó este dorsal durante la campaña 2018/19, antes de tomar el número 1. El pasado más reciente lo protagonizó Kepa Arrizabalaga, quien llegó como refuerzo de urgencia en la 2023/24 tras la lesión de Courtois.

La camiseta también pasó por otros jugadores destacados, como Eduardo Camavinga. El mediocampista francés la utilizó desde la temporada 2021/22 hasta la campaña 2022/23, antes de pasar al dorsal 6 que lleva en la actualidad. Entre los brasileños, Vinicius Júnior tuvo el 25 durante sus primeras etapas en el club, antes de consolidarse como una de las figuras principales y heredar la icónica camiseta número 7. Rodrygo, en la temporada 2020/21, tomó el relevo del dorsal tras Vinicius, consolidando la tradición de jugadores de proyección vinculados al 25.

Mastantuono llega a Madrid tras un traspaso valorado en 45 millones de euros, incluyendo variables, cifra que da cuenta de las expectativas generadas con su fichaje. El club ha decidido que el nombre en la camiseta será “Mastantuono”, siguiendo la línea de identificación empleada para otros jugadores jóvenes que debutan en la máxima categoría.

A pesar de su corta edad, se espera que Mastantuono forme parte dinámica del primer equipo durante la próxima temporada. Reportes de diversos medios españoles señalan que la dirección deportiva y el cuerpo técnico liderado por Xabi Alonso ven en el argentino una pieza a desarrollar en el mediocampo, con potencial para convivir y competir con figuras como Jude Bellingham y Arda Güler.

Vale destacar que en el sitio oficial del conjunto español además del 25 aparece libre el dorsal 9, que lo acaba de liberar Kylian Mbappé, tras escoger el 10. Si bien Marca en un principio especuló con la chance de que el argentino herede ese número, todo hace indicar que esa camiseta será para el joven Gonzalo García, que tuvo un destacado paso en el Mundial de Clubes.

Antes de viajar rumbo a Madrid, el oriundo de Azul dialogó con ESPN y se refirió a este tema. Le consultaron sobre la posibilidad de que utilice la camiseta número 9 en el Real Madrid, algo que el futbolista desconoce. “No sé nada de eso todavía, veré cuando llegue allá”, expresó. Sobre la chance de pedirle el dorsal 10 a Kylian Mbappé, el argentino sonrío y reconoció que le encantaría: “Me gustaría, pero si la agarra él está en todo su derecho, es un ídolo”.

“Mi sueño de ganar cosas con River no desapareció. No se fue. Solo cambió el orden.Hoy me toca salir, crecer, vivir nuevas experiencias y aprender. Pero el deseo sigue intacto, más fuerte que nunca. Yo sé que va a pasar. Porque los sueños que se sienten con el alma no tienen fecha de vencimiento. Gracias, River, por todo. No es un adiós, es un hasta pronto”, añadió el mediocampista.

Según lo informado por Capology, Franco Mastantuono firmará un contrato hasta 2031 que contempla un salario anual cercano a los 4 millones de dólares. Esta cifra lo ubica por encima de otros jóvenes argentinos recién llegados al fútbol europeo, como Claudio Echeverri en el Manchester City, y se equipara a la remuneración de promesas blancas como Endrick y Arda Güler. Además, el Real Madrid blindó al jugador con una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros.

