La caótica final de básquet en Bahía Blanca que consagró a un histórico como campeón tras un feroz ataque en la platea

Un simpatizante de Olimpo le dio una trompada a una persona en la platea durante la serie ante Napostá

La final del torneo de Primera División de básquet de Bahía Blanca tuvo un desenlace apasionante en el mítico estadio Osvaldo Casanova, donde más de 3 mil personas disfrutaron del espectáculo que consagró como campeón a Olimpo, que derrotó a Napostá en una serie que se definió en el quinto partido y que tuvo un grave incidente en la platea que opacó los festejos.

Cada uno de los encuentros tuvo su cuota de dramatismo y el Aurinegro pudo cortar las redes luego de superar 92-88 a su rival en tiempo suplementario, tras empatar en 77 en el tiempo regular. El Jugador Más Valioso (MVP) fue Fausto Ruesga, quien regresó a la Argentina tras un paso por el ascenso de España. El alero de 25 años, campeón olímpico con la Selección 3x3 en los Juegos de la Juventud 2018, brilló en la final con 24 puntos y acompañó a Agustín Dottori, autor de otros 23 tantos.

Los dirigidos por Juan Cruz Santini hicieron vibrar a una ciudad denominada “La Capital del Básquet” por su gran cantidad de clubes, jugadores y entrenadores que han nutrido a la selección argentina. Además, hacía tiempo que el Osvaldo Casanova, no lucía repleto. Las imágenes llenaron de nostalgia a los amantes del deporte que supieron ver el templo lleno en otras épocas doradas con Estudiantes o Bahía Basket, donde jugaron estrellas de la talla de Manu Ginóbili y Pepe Sánchez, entre otros.

Además del gran marco que presentó la serie final del campeonato de Bahía Blanca, en el cuarto punto se produjo un incidente que llenó de tensión el ambiente. Un simpatizante de Olimpo agredió a un directivo del club en la platea y el partido se detuvo por unos instantes. En las imágenes que se hicieron virales se pudo observar al hombre lanzando una trompada al rostro del protesorero del Aurinegro, Mariano Iglesias, quien cayó al suelo. El partido quedó suspendido por alrededor de 20 minutos y la policía detuvo al agresor.

Olimpo se consagró campeón del torneo de Bahía Blanca (@Olimpobasquet)

La Comisión Directiva de Olimpo emitió horas más tarde un comunicado en el que decidió suspender de manera preventiva al socio Iván Michel González Galarza por la agresión y además se le aplicó el derecho de admisión hasta tanto se resuelva su expulsión como socio de la entidad. Y agregaron en el informe: “Desde la Comisión Directiva rechazamos enfáticamente todos los hechos de violencia que atenten contra la paz y la buena convivencia en nuestra sede social y deportiva y en los eventos en la vida institucional del club, siendo deber y prioridad la preservación del orden”.

En cuanto a lo deportivo, Olimpo pudo festejar en el quinto punto y se consagró campeón del primer torneo de la Primera División del básquet bahiense. De volver a repetir el título, el Aurinegro será el monarca de Bahía Blanca. Pero si hay un nuevo ganador se disputará a fin de año la gran final. El club fue subcampeón de la Liga Nacional en 1986 y ostenta 20 títulos en la liga bahiense. En 2015 regresó al Torneo Nacional de Ascenso (TNA) y, luego de tres temporadas en la segunda categoría del básquet argentino, vendió la plaza por problemas presupuestarios.