Es la promesa top de la Premier, a los 15 años ya lo comparan con Messi, pero tiene prohibido entrar al vestuario de su equipo

Heinze hace el ridículo ante Max Robert Dowman

Todos los ojos de Europa están puestos en el Arsenal. Las contrataciones de Martín Zubimendi, Viktor Gyökeres y Noni Madueke, entre otros jugadores, inflaron un gasto superior a los 224 millones de euros (USD 261 millones) en el presente mercado de pases, en el que conservó la base de futbolistas subcampeones en la última Premier League. Sin embargo, los flashes desviaron su foco en las últimas semanas por la irrupción de un joven talento de las Inferiores, al que ya comparan con Lionel Messi o Lamine Yamal y lo apuntan como uno de los mejores jugadores de 15 años que hay en el mundo. Max Robert Dowman, el niño prodigio que causa asombro en los Gunners y rápidamente se hizo un nombre en el plantel de Mikel Arteta.

El volante ofensivo, que puede desenvolverse sobre el extremo derecho o ser mediocampista central, nació el 31 de diciembre de 2009 en la ciudad inglesa de Chelmsford, en Londres. Y su camino en las categorías formativas del conjunto londinense hizo ruido desde el comienzo porque a los 13 años ya jugaba con la Sub 18 y, a los 15 abriles, se transformó en el jugador más joven del club en disputar la Premier League 2, campeonato jugado por menores de 23 años. Según detalló bein Sports, marcó 15 goles y 5 asistencias en solamente 15 partidos. Una auténtica bestialidad en una división en la que juega con rivales más grandes.

El jugador salido de Hale End, sede de la Academia del Arsenal, trabaja hace varios meses con el plantel profesional y se codea con estrellas como Kai Havertz, Gabriel Jesus o Declan Rice que cobran millones por año, mientras Dowman todavía no tiene contrato con la entidad, aunque ya trabajan para abrochar su continuidad y evitar que sea tentado por los gigantes del fútbol mundial. Hasta el final de la temporada 2024/25 no había tenido posibilidad de mostrarse en la élite, pero esa cuenta regresiva llegó a su fin en la última pretemporada.

Es el jugador más joven del Arsenal en disputar la Premier League 2, torneo para menores de 23 años (Crédito: REUTERS/Caroline Chia)

Max Dowman apareció por primera vez en la victoria por 1-0 sobre el Milan en el primer ensayo de preparación disputado el 23 de julio en el Estadio Nacional de Singapur. Ingresó a los 66 minutos y, al partido siguiente, Arteta le dio media hora entrando desde el banco de suplentes, en ambas ocasiones reemplazando a Bukayo Saka. Pero fue en esta última presentación que sacó de quicio a sus rivales y provocó el penal que convirtió Martín Odegaard para sellar la victoria por 3-2 ante Newcastle en el mismo escenario. Además, frente al Rossonero tampoco esquivó la responsabilidad de marcar un penal en una tanda que se realizó al cabo de los 90 minutos sin importar el marcador en favor de los ingleses.

Sus ingresos desde el banco ante Villarreal y Tottenham acrecentaron las ilusiones en torno al jugador de 1.83 metro de estatura, que ostenta el récord de ser el goleador más joven en la historia de la UEFA Youth League (Champions League Sub 19) tras gritar un tanto con 14 años y 263 días. Superó a Youssoufa Moukoko y Rayan Cherki, quienes juegan actualmente en el Copenhague y el Manchester City, respectivamente. Sus pergaminos anteriores a su rodaje en amistosos obligaron a una pregunta obligada: ¿Por qué nunca fue considerado siquiera para ir al banco en algún partido oficial?

La respuesta la dio Mikel Arteta en la previa a un partido de la última Champions League: “En este momento es porque, con toda la legislación, hay un montón de restricciones con su edad. Algo que en otros países ni se menciona”. Más allá del torneo continental, la Premier League tiene un impedimento clave que impidió utilizarlo en el certamen: para que pueda ser elegible un futbolista debe tener 15 años al momento del inicio del campeonato, explicó DAZN. Max Dowman cumplió esa edad el 31 de diciembre de 2024.

Dowman no podrá vestirse junto a sus compañeros en el vestuario hasta el último día de 2027 (Crédito: REUTERS/Caroline Chia)

Esto no impidió que se entrenara de manera habitual con el plantel del Arsenal, y una de las figuras del equipo, Declan Rice, dejara elogiosas palabras para el volante en charla con la BBC: “Es el mejor joven de 15 años del país. A los 15 años, hay un largo camino por recorrer. Así que hay que tener hambre, seguir trabajando y seguir adelante. Hablo mucho con Max y tiene una familia estupenda. Es increíble”.

Esos momentos ayudan a forjar la personalidad de un futbolista al que le depositan muchas expectativas en torno al Arsenal, pero su escasa edad lo llevará a perderse de otras situaciones valiosas para el ánimo del grupo, y que lo harán repensar a Mikel Arteta cuál será el momento ideal para su estreno en la máxima categoría.

Dowman no puede entrar al vestuario para cambiarse junto a sus compañeros hasta el 31 de diciembre de 2027, debido a las restricciones de protección que permanecen vigentes en los bastidores del club londinense. La información brindada por el diario The Telegraph fue divulgada en febrero pasado por otro caso paradigmático: Ethan Nwaneri. El debutante más joven en un partido de la Premier League con 15 años, 5 meses y 23 días en 2022 recién pudo dejar atrás la prohibición a partir de marzo de 2025, cuando cumplió la mayoría de edad.

Es comparado con Lionel Messi y Lamine Yamal (Crédito: Reuters/Peter Cziborra)

Tiempo atrás, Arteta se refirió a este caso, que puede servir como un ejemplo a seguir para Dowman en busca de perseverar sin que lo afecte la particular situación. En este sentido, el entrenador valoraba la cercanía de Nwaneri con Myles Lewis-Skelly, quien ya podía estar en el vestuario para esa fecha antes que su compañero en las Inferiores: “(Para Nwaneri) tener a alguien cercano que le brinde esa confianza, esa seguridad, ese vínculo, creo que es una suerte. Tienen mucha suerte de tenerse el uno al otro”.

De regreso en Max Dowman, su estilo de juego incluye jugar por el medio de la cancha o recostarse sobre la derecha para explotar su velocidad. Es un mediapunta por naturaleza con excelente calidad en su zurda, visión de juego para encontrar la mejor opción de pase, mucho olfato de gol y su personalidad lo ha llevado a ser comparado con la figura del Arsenal, Martin Odegaard.

La estelaridad de sus presencias en la pretemporada llevaron a que Mikel Arteta fuera consultado por la joya de la institución después de la gran actuación contra Newcastle: “Es especial. Obviamente, lo que ha hecho hoy contra este equipo en el tiempo que ha estado en el campo es algo ciertamente inusual para un joven de 15 años”. Después de decir presente contra Villarreal, se profundizaron los halagos al joven que ya tiene un puñado de compromisos con la Sub 17 de Inglaterra: “Sigue impresionando, sin duda. El impacto que ha tenido hoy en el partido, la eficacia que demuestra en cada ataque y acción, es increíble. Una vez más, se merece tener oportunidades, y si sigue así, veremos qué pasa”.

Declan Rice definió que Dowman es el mejor jugador de 15 años en Inglaterra (Crédito: REUTERS/Caroline Chia)

Ese atrevimiento también lo muestra en los entrenamientos, luego de que el atacante haya ridiculizado a Gabriel Heinze en medio de una práctica de los Gunners. El adolescente fue a presionar al colaborador de Arteta en el cuerpo técnico, le quitó la pelota, lo dejó en el piso, anticipó a otro rival, avanzó contra el arco y definió de zurda a la red.

Su fulgurante aparición motivó más elogios de otra leyenda del fútbol inglés. Rio Ferdinand, ex defensor del Manchester United, resaltó: “¿Para qué estamos en el fútbol? Para emocionarnos y entretenernos. Todo el mundo sabe que me brota otra energía cuando hablo de jóvenes talentos. Me sucedió con Mainoo, con Foden, con Cole Palmer, con Doué, con Lamine Yamal... Son jugadores que te hacen levantarte del asiento y decir: Ohhh, dame más de eso. El Arsenal ha sacado otra joya de Hale End. Es el mejor jugador de 15 años de Inglaterra, probablemente de Europa y quizá del mundo”.

Arsenal debutará en la Premier League este domingo desde las 12:30 (hora argentina) ante Manchester United en Old Trafford, en el cruce más atractivo de la primera jornada. Será difícil que Max Dowman pueda tener rodaje en los primeros encuentros del fixture, ya que le siguen la localía contra Leeds United en el Emirates Stadium, Liverpool en Anfield, Nottingham Forest y Manchester City como local, sumado a una visita de riesgo contra Newcastle, pero el juvenil ya demostró que no se achica ante la adversidad y Arteta espera para mostrarle al mundo su nuevo diamante en bruto.