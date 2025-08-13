Deportes

El video de Maradona y Messi que compartió la cuenta de la FIFA y se hizo viral: “Mostrame qué es el fútbol sin decirlo”

Las imágenes corresponden a la previo del duelo en el que la selección argentina perdió con Alemania

Las cuentas oficiales de la FIFA rememoraron uno de los momentos icónicos que dejó el Mundial de Sudáfrica 2010: la convivencia entre dos de los más grandes jugadores de la historia del fútbol, Diego Armando Maradona y Lionel Messi. Las imágenes que se volvieron virales en las redes sociales corresponden al precalentamiento del duelo que la Albiceleste perdió 4-0 con Alemania por los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Mientras Messi elonga sus aductores, Maradona se acerca hasta su posición y le ordena algunos movimientos de cara a un partido que sería olvidable. La Pulga, que por primera vez tenía protagonismo real en un Mundial después de ser recambio en la Copa de Alemania 2006, escucha atentamente y hace contacto visual.

Esa tarde en el estadio Green Point de Ciudad del Cabo ante más de 64 mil espectadores, el elenco dirigido por Joachim Löw le dio una paliza a los muchachos de Diego. Maradona paró en cancha a Sergio Romero; Nicolás Otamendi, Martín Demichelis, Nicolás Burdisso, Gabriel Heinze; Maxi Rodríguez, Javier Mascherano, Ángel Di María; Lionel Messi; Carlos Tevez y Gonzalo Higuaín (entraron Javier Pastore y Sergio Agüero por Otamendi y Di María, respectivamente).

Los alemanes golpearon de arranque con el tanto de Thomas Müller la minuto 3. Ya en el complemento, dieron forma a una paliza histórica gracias a los goles de Miroslav Klose (68’ y 89’) y Arne Friedrich. Ese encuentro simbolizó el último encuentro dirigido por Maradona en la selección argentina, ya que después no le fue renovado el contrato por Julio Humberto Grondona por desacuerdos en la continuidad de su cuerpo técnico. Tomarías las riendas Sergio Checho Batista, que duraría hasta la Copa América 2011, y luego se haría cargo Alejandro Sabella camino al Mundial de Brasil 2014.

El amor entre Maradona y Messi perdurará por siempre. De hecho, hace poco se conoció una premonición de diego antes de que falleciera en referencia al éxito que Lionel tendría luego en el Mundial de Qatar 2022: “Para mí Lío va a salir campeón del mundo cuando yo ya no esté”, exclamó entre mates con edulcorante.

“Para los argentinos el 10 es un número muy especial, porque vos hablás del diez y automáticamente se te viene Maradona a la cabeza. Toda la vida, los que crecimos de chiquitos con el fútbol queríamos ser como él. Si bien después ninguno llegó, el deseo siempre era ese, intentar de copiar lo que hacía Maradona”, le dijo Messi en una entrevista a Zinedine Zidane después de haber alzado la Copa del Mundo.

Diego MaradonaLionel MessiSelección ArgentinaAlemania

