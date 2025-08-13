Cómo está Argentina en el medallero de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Agostina Hein ganó el primer oro para Argentina en los Panamericanos Junior

Argentina suma 29 medallas tras los primeros días de acción de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, que se celebran en Paraguay hasta el 23 de agosto. El equipo argentino, integrado por 338 atletas (172 varones y 166 mujeres), busca superar la sexta ubicación obtenida en la edición inaugural de Cali-Valle 2021. En esa cita, el país acumuló 73 preseas, con 19 doradas, 22 plateadas y 32 de bronce.

Tras los primeros días de acción, la delegación bajó un puesto (5° al 6°) del medallero general y acumula con tres medallas de oro, 15 de plata y 11 de bronce (29 en total) por detrás de Brasil, que encabeza las posiciones con 76 preseas (37 doradas) y que ahora es seguido por EEUU, que superó a Chile, Colombia. Por encima de nuestro país se ubica México (7 oros).

El inicio para Argentina en Asunción tuvo como protagonista al ciclismo, que entregó las primeras medallas para el país. Julia Benedetti Venturella alcanzó la presea plateada en la modalidad de ruta contrarreloj individual femenina, mientras Delfina Dibella Latorre sumó una de bronce para la delegación nacional en la misma disciplina. Posteriormente, Lucía Miralles y Nicolás Reynoso completaron el primer bloque de preseas argentinas al obtener sendas medallas de plata en mountain bike cross-country femenino y masculino. El resultado se amplió cuando Manuel Turone logró otra plateada para Argentina en BMX freestyle.

Las expectativas se consolidaron de la mano de la natación, disciplina que le dio hasta el momento las tres medallas doradas que acumula la delegación. La primera fue gracias a Agostina Hein en los 400 metros libres femeninos. La joven nadadora integró también el equipo del relevo libre femenino 4x100 junto a Cecilia Dieleke, Magdalena Portela Walter, Martina Urgelles, Catalina Acacio, Lucía Gauna y Malena Santillán, que obtuvo el bronce. Hein aportó además una plata en el relevo 4x100 libre mixto, compartido con Magdalena Portela, Lucía Gauna, Matías Chaillou, Matías Santiso y Ulises Saravia Peláez.

Uno de los momentos destacados llegó con la consagración de Malena Santillán en los 200 metros espalda, donde no solo logró la medalla de oro, sino que además bajó el récord sudamericano a 2:10.36, superando la marca previa de Fernanda de Goeij de 2:11.95. Otra de las gratas notas en lo que va de Asunción 2025 la dio Cecilia Dieleke: la nadadora de 15 años se adjudicó el bronce en la misma prueba y logró una plata en los 100 metros espalda, fortaleciendo el aporte colectivo en la piscina.

Por el lado de los varones, Ulises Saravia consiguió la dorada en los 100 metros espalda, estableciendo un récord panamericano junior con un tiempo de 53.89, y aseguró su presencia en los Juegos Panamericanos 2027. La joya de la natación, que viene de actuar en el Mundial de natación en Singapur y que seguirá su carrera en EEUU en la Universidad de Tennessee, también sumó una medalla plateada en el relevo combinado mixto junto a Dante Nichola, Hein y Gauna. Además, Ulises Cazau se adjudicó la plata en los 100 metros mariposa y Matías Santiso el bronce en los 200 metros libres.

El tiro con arco logró 2 medallas para Argentina en los Panamericanos Junior portada (COA)

El equipo de remo aportó otra plata a través de Agustín Annese, Fernando Álvarez, Marcos Rojas y Martín Mansilla, quienes participaron en la prueba de cuatro sin timonel masculino. Además, Santino Menini subió al 2° lugar del podio en un par de remos cortos. En esgrima, Catalina Borrelli se destacó al obtener la plata en sable individual femenino, ampliando el espectro de disciplinas con preseas para Argentina.

Joaquín Cisneros alcanzó la plata en trap masculino. Por su parte, el equipo de ciclismo pista compuesto por Santiago Gruñeiro, Mateo Duque, Agustín Ferrari y Ramiro Videla se quedó con la medalla de plata en persecución por equipos, al igual que el trío femenino de velocidad por equipos formado por Guadalupe Díaz, Valentina Méndez y Valentina Luna.

También se registraron logros en squash gracias a Segundo Portabales, quien ganó la presea de plata en la modalidad individual masculina. Entre los bronces, Josefina Mella obtuvo reconocimiento en tiro deportivo con pistola de aire 10 metros, mientras Alem Yuma se consagró en judo (-81 kg masculino). En skateboarding, Morena Domínguez se subió al podio en street femenino. El binomio de gimnasia en trampolín sincronizado formado por Tomás Roberti y Tobías Weise Gontier sumó otra medalla para la delegación. En tiro con arco, Alma Pueyo y Esteban Silva aportaron preseas individuales en recurvo femenino y masculino, respectivamente.

El medallero de los Panamericanos Junior tras el día 3

Todas las medallas de Argentina en los Panamericanos Junior:

Medallas de oro

Agostina Hein - Natación, 400 metros libres femenino (récord panamericano junior)

Malena Santillán - Natación, 200 metros espalda (récord sudamericano junior)

Ulises Saravia - Natación, 100 metros espalda (récord panamericano junior)

Ulises Saravia ganó el tercer oro para Argentina en los Panamericanos Junior portada

Medallas de plata

Julia Benedetti Venturella - Ciclismo ruta, contrarreloj individual femenino

Lucía Miralles - Mountain bike, cross-country femenino

Nicolás Reynoso - Mountain bike, cross-country masculino

Manuel Turone - BMX Freestyle

Agustín Annese, Fernando Álvarez, Marcos Rojas y Martín Mansilla - Remo, cuatro sin timonel masculino

Joaquín Cisneros - Tiro, trap masculino

Agostina Hein, Magdalena Portela Walter, Lucía Gauna, Matías Chaillou, Matías Santiso, Ulises Saravia Peláez - Natación, 4x100 relevo estilo libre mixto

Ulises Cazau - Natación, 100 metros mariposa

Catalina Borrelli - Esgrima, sable individual femenino

Segundo Portabales - Squash, individual masculino

Cecilia Dieleke - Natación, 100 metros espalda

Ulises Saravia, Dante Nichola Rho, Agostina Hein, Lucía Gauna - Natación, 4 x 100m relevo combinado mixto

Santiago Gruñeiro, Mateo Duque, Agustín Ferrari, Ramiro Videla - Ciclismo pista, persecución por equipos

Guadalupe Díaz, Valentina Méndez, Valentina Luna - Ciclismo pista, velocidad por equipos

Santino Menin - Remo, un par de remos cortos masculino

Medallas de bronce

Delfina Dibella Latorre - Ciclismo ruta, contrarreloj individual femenino

Josefina Mella - Tiro, pistola 10m aire femenino

Cecilia Dieleke, Magdalena Portela Walter, Martina Urgelles, Catalina Acacio, Lucía Gauna, Agostina Hein, Malena Santillán - Natación, 4x100 relevo estilo libre femenino

Josefina Mella - Tiro deportivo

Cecilia Dieleke - Natación, 200 metros espalda

Matías Santiso - Natación, 200 metros libres

Alem Yuma - Judo, -81 kg masculino

Morena Domínguez - Skateboarding, street femenino

Tomás Roberti, Tobías Weise Gontier - Gimnasia en trampolín sincronizado masculino

Alma Pueyo - Tiro con arco, recurvo individual femenino

Esteban Silva - Tiro con arco, recurvo individual masculino