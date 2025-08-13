Alejandro Donatti reveló su deseo de volver al fútbol tras superar la depresión: “No me importa la plata”

Alejandro Donatti, ex jugador de San Lorenzo y Racing, entre otros, reveló que quiere volver a jugar tras superar un cuadro de depresión (REUTERS/Ueslei Marcelino)

El defensor argentino Alejandro Donatti expresó su intención de regresar a la actividad profesional luego de recuperarse de un cuadro de depresión. El jugador sostuvo que la motivación por volver a las canchas supera cualquier interés económico: “No me importa la plata, me encantaría volver a jugar”.

A los 38 años, el ex futbolista de Racing, San Lorenzo, Rosario Central, así como de equipos en Brasil y México, relató que la salida de Sarmiento de Junín lo enfrentó a una crisis personal. Explicó que la dificultad para dejar la actividad profesional lo sorprendió y lo llevó a alejarse incluso de la televisión: “Ahora veo poco fútbol porque me hace mal y me da ganas de estar adentro de una cancha”, declaró Donatti, en una entrevista publicada este miércoles por Bolavip.

El ex defensor detalló que los problemas de salud mental se agravaron después de su paso por San Lorenzo, donde la presión y el temor al juicio ajeno dentro del fútbol empeoraron su estado. “Cuando el futbolista piensa en el qué dirán cuando entra a la cancha, ya está medio como mal de la cabeza y eso me estaba pasando a mí después de San Lorenzo”. Fue en el Ciclón donde comenzó un tratamiento médico, aunque apuntó a la dirigencia del club por no comprender su situación: “Tuve que mandar certificados del psiquiatra y del psicólogo, pero creían que hacía eso para no ir al club”, relató.

Donatti mencionó el respaldo de compañeros como Sebastián Torrico, Augusto Batalla y Jalil Elías durante su etapa más dura. También recordó la ayuda de amigos del fútbol, entre ellos Nery Domínguez, Javi Pinola y Elías Gómez, quienes estuvieron cerca de su entorno familiar para acompañarlo: “Ellos llamaban a mi esposa y me sacaban, no querían que me quedara en la casa”.

Alejandro Donatti se proclamó campeón de la Superliga Argentina con Racing Club en 2018 (Twitter).

Sobre la afectación en su vida diaria, explicó que experimentó ataques de pánico antes de llegar a los entrenamientos: “Era depresión avanzada con ataque de pánico. El psiquiatra me dijo que tenía que tomar dos pastillas al día”. Asimismo, remarcó que atravesó el proceso para colaborar con otros futbolistas con cuadros similares: “Cuento mi experiencia para ayudar; sé que hay muchos jugadores que les pasa”.

El recorrido de Donatti incluyó pasos por clubes como Tigre, Flamengo y Xolos de Tijuana. Su desarrollo profesional estuvo marcado por la cercanía de técnicos como Frank Darío Kudelka y Eduardo Coudet, a quienes identificó como figuras clave. También describió su pendiente por disputar partidos en equipos que lo marcaron, como Racing y Rosario Central, y reconoció la deuda personal de no haber jugado en Estudiantes de La Plata, pese a los reiterados contactos de Juan Sebastián Verón.

Antes de terminar, el defensor descartó un retiro definitivo y señaló que, ante la posibilidad de una nueva oferta, está preparado para retornar a la competencia: “Si llega a salir propuesta de un club, no me importa la plata, me encantaría volver a jugar”, insistió. En este sentido, también manifestó su deseo de mantenerse vinculado al fútbol, reveló que inició el curso de director técnico y que evalúa formarse como mánager, aunque aclaró que no pretende ser representante ni manejar dinero ajeno.

EL PASO DE ALEJANDRO DONATTI EN EL FÚTBOL PROFESIONAL

Nacido el 24 de octubre de 1986 en Rafaela, tuvo una extensa trayectoria en el fútbol argentino. Debutó en 2006 con 9 de Julio de Rafaela y luego pasó por clubes como Tiro Federal, Rosario Central, Tigre y Defensa y Justicia. En 2016 dio el salto al exterior con Flamengo de Brasil, aunque su estadía fue breve y regresó a Argentina para jugar en Racing Club, donde obtuvo la Superliga 2018-19. En 2020 arribó a San Lorenzo, club en el que permaneció hasta 2022. Luego de ese paso, sus últimos colores fueron los de Sarmiento de Junín en la Liga Profesional de Fútbol.