Deportes

Murió el atleta Mattia Debertolis tras colapsar durante una prueba de orientación en los Juegos Mundiales en China

El deportista italiano de 29 años fue hospitalizado en estado crítico después de desplomarse en plena competición bajo temperaturas extremas

Guardar
Murió el atleta Mattia Debertolis
Murió el atleta Mattia Debertolis tras colapsar durante una prueba de orientación en los Juegos Mundiales en China

El atleta italiano de orientación Mattia Debertolis, de 29 años, murió este martes en Chengdu, China, tras permanecer cuatro días hospitalizado a consecuencia de un grave colapso sufrido durante la competición masculina de media distancia en los Juegos Mundiales. El incidente tuvo lugar el viernes 8 de agosto, durante la prueba inaugural de la disciplina, que se disputaba en condiciones de calor extremo.

De acuerdo con un comunicado conjunto de los organizadores de los Juegos y de la Federación Internacional de Orientación, Debertolis fue hallado inconsciente en pleno recorrido. “A pesar de recibir atención médica especializada inmediata en una de las principales instituciones médicas de China, falleció el 12 de agosto”, indicaron.

En el momento del incidente, la temperatura en Chengdu alcanzaba los 43 grados centígrados. Según las primeras informaciones, el calor habría sido un factor determinante en el malestar súbito que obligó a detener la competición para atender al deportista. El punto del circuito donde colapsó complicó el acceso de los equipos de emergencia, que finalmente lograron llegar hasta él, estabilizarlo y trasladarlo de urgencia a un hospital.

El deportista italiano de 29
El deportista italiano de 29 años fue hospitalizado en estado crítico después de desplomarse en plena competición bajo temperaturas extremas

La Federación Italiana de Deportes de Orientación informó que el atleta estuvo acompañado hasta el final por su madre, Erica; su hermano, Nicolò; su padre, Fabio; y su pareja, Jessica, además de representantes de la federación y compañeros de la selección nacional. También acudieron al hospital dirigentes de su club y miembros del cuerpo técnico, así como autoridades italianas en China.

El presidente de la Federación de Orientación, Alfio Giomi, expresó que la comunidad deportiva hará todo lo posible por honrar su memoria. La institución subrayó que, desde el primer momento, el caso contó con la intervención del ministro para el Deporte de Italia, Andrea Abodi, así como de la embajada y el consulado italianos en China, lo que permitió facilitar el desplazamiento de la familia y garantizar una atención médica de alto nivel.

El equipo médico que lo atendió describió que la situación clínica de Debertolis era “muy crítica” desde su ingreso. Se realizaron consultas con otros hospitales de referencia en China para valorar opciones de tratamiento, pero su condición no mostró mejoría. Durante su estancia hospitalaria recibió el sacramento de la extremaunción.

De acuerdo con un comunicado
De acuerdo con un comunicado conjunto de los organizadores de los Juegos y de la Federación Internacional de Orientación, Debertolis fue hallado inconsciente en pleno recorrido

Previo a su fallecimiento, la federación agradeció públicamente a “todas las autoridades italianas y al personal sanitario chino” por su labor, destacando la cooperación entre las instituciones de ambos países.

En las horas posteriores a su muerte, las redes sociales de la Federación Italiana de Deportes de Orientación y del club PWT Italia se llenaron de mensajes de condolencia y homenaje por parte de compañeros, rivales y aficionados de distintas partes del mundo. Fotografías de su trayectoria, anécdotas y expresiones de respeto circularon ampliamente entre la comunidad internacional de este deporte.

Debertolis era considerado un atleta experimentado y una figura consolidada en la orientación italiana. Su presencia en los Juegos Mundiales de Chengdu representaba uno de los compromisos más importantes de su carrera.

Los organizadores de los Juegos lamentaron su fallecimiento y aseguraron que revisarán las medidas de seguridad en las competiciones, en especial en aquellas que se disputan bajo temperaturas extremas, para prevenir casos similares en el futuro.

Temas Relacionados

Mattia DebertolisChengduChinaFederación Internacional de OrientaciónJuegos MundialesÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

“Cuando los enfrento, ellos me quieren sacar la plata”: la particular reflexión de una figura argentina sobre los campeones del mundo

El arquero de Lanús, Nahuel Losada, fue contundente al referirse a los históricos de la Selección que se desempeñan en el país

“Cuando los enfrento, ellos me

Se impuso en la mejor carrera del año e hizo historia en el automovilismo argentino: quién es Martín Vázquez, la nueva gloria del TC

El piloto bonaerense corre con un equipo familiar y con su Dodge Challenger venció en San Juan

Se impuso en la mejor

Luka Doncic dio detalles de su impactante transformación física y reveló cuántos kilos bajó: “Soy muy competitivo”

El base de Los Ángeles Lakers, de 26 años, busca potenciar su rendimiento de cara a la próxima temporada de la NBA

Luka Doncic dio detalles de

Salarios nunca vistos, partidos en el Camp Nou y la incógnita de los argentinos: la nueva liga que promete revolucionar al rugby

Un torneo internacional, impulsado por capitales privados, busca cambiar el deporte con contratos millonarios y un formato flexible que transformaría el panorama profesional de la disciplina

Salarios nunca vistos, partidos en

La cruda sentencia de un histórico técnico de la selección de México sobre la rivalidad con Argentina: “Hay que ser honestos”

Miguel “Piojo” Herrera, ante el posible amistoso de octubre, fue categórico al hablar de ambas selecciones

La cruda sentencia de un
ÚLTIMAS NOTICIAS
Máximo Kirchner, Massa o un

Máximo Kirchner, Massa o un intendente: los nombres que suenan para encabezar la boleta del PJ en PBA

Revelan nuevas conexiones inesperadas entre variantes genéticas y la fragilidad en adultos mayores

Día Mundial del Elefante: las amenazas que enfrenta y su rol clave en los ecosistemas

Un estudio global advirtió sobre la contaminación plástica en ríos y sus consecuencias ambientales

Salud mental en deportistas de élite: estudios evidencian los retos y el valor del apoyo profesional

INFOBAE AMÉRICA
Revelan nuevas conexiones inesperadas entre

Revelan nuevas conexiones inesperadas entre variantes genéticas y la fragilidad en adultos mayores

Nueva amenaza de Kim Jong-un: el Ejército norcoreano efectuó disparos de artillería cerca de la frontera con Corea del Sur

El ‘New York Times’ dice que es la mejor novela del siglo XXI, pero no sabemos el verdadero nombre de la autora

Lula y Xi Jinping acordaron ampliar su cooperación pese a las advertencias de EEUU sobre las prácticas desleales de China

La increíble vida de Colonel Tom Parker, el hombre detrás del éxito de Elvis Presley

TELESHOW
La emotiva historia de superación

La emotiva historia de superación del músico sin brazos que tocó el bombo y el violín en Buenas noches, familia

Guillermo Francella presentó Homo Argentum: todas las fotos de los famosos en la avant premiere

El conmovedor saludo de los hijos de Gustavo Cerati en su cumpleaños, a casi 11 años de su muerte

Darío Cvitanich, separado de Chechu Bonelli, estaría iniciando una relación con Ivana Figueiras: “Él se hinchó”

Daniel Ambrosino se emocionó por el problema de salud que lo alejó de la TV: “Vivo solo y la cabeza te juega en contra”