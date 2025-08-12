La curiosa escena de los All Blacks en Buenos Aires: levantaron un auto atascado en plena calle

En una escena poco habitual en el centro de Buenos Aires, varios jugadores de los All Blacks, la emblemática selección de rugby de Nueva Zelanda, sorprendieron a transeúntes y automovilistas al intervenir espontáneamente para ayudar a liberar una camioneta atascada en un bolardo. El episodio ocurrió este martes, mientras el equipo se encuentra en la capital argentina para disputar el Rugby Championship frente a Los Pumas, y rápidamente llamó la atención por el gesto solidario de los deportistas.

El incidente se desarrolló en una transitada calle del centro porteño, donde una camioneta, por motivos no especificados, terminó con la parte trasera montada sobre uno de los bolardos que separan la calzada de la vereda. Tres integrantes del plantel neozelandés se acercaron al vehículo: uno se ubicó junto a la rueda trasera izquierda, otro al lado derecho y el tercero en la parte posterior. Coordinados, levantaron y empujaron el pesado vehículo hasta devolverlo a la calle, ante la mirada atónita de quienes presenciaron la escena.

La presencia de los All Blacks en Argentina responde a su participación en el Rugby Championship, el torneo internacional que los enfrenta a Los Pumas. El primer encuentro entre ambos equipos está programado para este sábado a las 16:10 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, mientras que el segundo partido se celebrará la semana siguiente en el estadio Amalfitani de Buenos Aires. El plantel neozelandés, reconocido mundialmente tanto por su destreza deportiva como por su tradicional haka, se encuentra en el país cumpliendo una agenda que combina compromisos deportivos y actividades culturales.

Durante su estadía en Buenos Aires, los All Blacks aprovecharon para sumergirse en la cultura local y visitaron la Bombonera, el estadio de Boca Juniors, donde presenciaron el empate 1-1 entre Boca y Racing. Lejos de ubicarse en un sector exclusivo, los jugadores optaron por la platea media, en la curva cercana al arco que da a la calle Brandsen, mezclándose con los hinchas y participando activamente del ambiente futbolero. Vestidos con camisetas del Xeneize, se sumaron a los cánticos y gestos de aliento, compartiendo la pasión característica de las tribunas argentinas.

Los All Blacks, en La Bombonera

Entre los miembros del plantel presentes en la cancha se encontraban figuras como Rieko Ioane, Leroy Carter, Timoci Tavatavanawai, Brodie McAlister, Cortez Ratima, Sevu Reece, DuPlessis Ariu Kirifi, Vita Mafileo, Billy Proctor, Giorgio Bower, Damian McKenzie, Tupou Vaai, Samipeni Finau, Emoni Narawa, Scott Barrett y Beauden Barrett. Mientras Los Pumas realizaban un entrenamiento en Córdoba, los neozelandeses vivieron de cerca una de las tradiciones más intensas del país.

En la conferencia de prensa oficial del Rugby Championship, el head coach de los All Blacks Scott Robertson compartió su impresión sobre la experiencia en la Bombonera.

“El fútbol era por lo que todos estábamos ahí, pero disfrutamos de la companía de la gente y de cantar. Simplemente los fanáticos siguieron cantando durante tres horas. La energía y el ritmo eran simplemente increíbles, y estábamos tarareando. Fue una gran experiencia”, sorprendió con sus palabras.

No es la primera vez que los All Blacks protagonizan un episodio de ayuda similar fuera de los campos de juego. Hace dos años, durante una gira en Francia, el equipo se encontró con una camioneta que bloqueaba el paso de su autobús. En esa ocasión, los jugadores también se organizaron para mover el vehículo y despejar el camino, demostrando su disposición a colaborar en situaciones imprevistas.