Deportes

La curiosa escena de los All Blacks en Buenos Aires: levantaron un auto atascado en plena calle

Tres de los integrantes de la selección de rugby de Nueva Zelanda resolvieron un incidente de tránsito mientras se preparan para enfrentar a Los Pumas

Guardar

En una escena poco habitual en el centro de Buenos Aires, varios jugadores de los All Blacks, la emblemática selección de rugby de Nueva Zelanda, sorprendieron a transeúntes y automovilistas al intervenir espontáneamente para ayudar a liberar una camioneta atascada en un bolardo. El episodio ocurrió este martes, mientras el equipo se encuentra en la capital argentina para disputar el Rugby Championship frente a Los Pumas, y rápidamente llamó la atención por el gesto solidario de los deportistas.

El incidente se desarrolló en una transitada calle del centro porteño, donde una camioneta, por motivos no especificados, terminó con la parte trasera montada sobre uno de los bolardos que separan la calzada de la vereda. Tres integrantes del plantel neozelandés se acercaron al vehículo: uno se ubicó junto a la rueda trasera izquierda, otro al lado derecho y el tercero en la parte posterior. Coordinados, levantaron y empujaron el pesado vehículo hasta devolverlo a la calle, ante la mirada atónita de quienes presenciaron la escena.

La presencia de los All Blacks en Argentina responde a su participación en el Rugby Championship, el torneo internacional que los enfrenta a Los Pumas. El primer encuentro entre ambos equipos está programado para este sábado a las 16:10 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, mientras que el segundo partido se celebrará la semana siguiente en el estadio Amalfitani de Buenos Aires. El plantel neozelandés, reconocido mundialmente tanto por su destreza deportiva como por su tradicional haka, se encuentra en el país cumpliendo una agenda que combina compromisos deportivos y actividades culturales.

Durante su estadía en Buenos Aires, los All Blacks aprovecharon para sumergirse en la cultura local y visitaron la Bombonera, el estadio de Boca Juniors, donde presenciaron el empate 1-1 entre Boca y Racing. Lejos de ubicarse en un sector exclusivo, los jugadores optaron por la platea media, en la curva cercana al arco que da a la calle Brandsen, mezclándose con los hinchas y participando activamente del ambiente futbolero. Vestidos con camisetas del Xeneize, se sumaron a los cánticos y gestos de aliento, compartiendo la pasión característica de las tribunas argentinas.

Los All Blacks, en La
Los All Blacks, en La Bombonera

Entre los miembros del plantel presentes en la cancha se encontraban figuras como Rieko Ioane, Leroy Carter, Timoci Tavatavanawai, Brodie McAlister, Cortez Ratima, Sevu Reece, DuPlessis Ariu Kirifi, Vita Mafileo, Billy Proctor, Giorgio Bower, Damian McKenzie, Tupou Vaai, Samipeni Finau, Emoni Narawa, Scott Barrett y Beauden Barrett. Mientras Los Pumas realizaban un entrenamiento en Córdoba, los neozelandeses vivieron de cerca una de las tradiciones más intensas del país.

En la conferencia de prensa oficial del Rugby Championship, el head coach de los All Blacks Scott Robertson compartió su impresión sobre la experiencia en la Bombonera.

“El fútbol era por lo que todos estábamos ahí, pero disfrutamos de la companía de la gente y de cantar. Simplemente los fanáticos siguieron cantando durante tres horas. La energía y el ritmo eran simplemente increíbles, y estábamos tarareando. Fue una gran experiencia”, sorprendió con sus palabras.

No es la primera vez que los All Blacks protagonizan un episodio de ayuda similar fuera de los campos de juego. Hace dos años, durante una gira en Francia, el equipo se encontró con una camioneta que bloqueaba el paso de su autobús. En esa ocasión, los jugadores también se organizaron para mover el vehículo y despejar el camino, demostrando su disposición a colaborar en situaciones imprevistas.

Temas Relacionados

deportes-internacionalAll BlacksLos PumasRugby Championshipdeportes-argentinarugby

Últimas Noticias

La particular dieta de Los Pumas antes de iniciar el Rugby Championship: el plato ideal y los “peligrosos”

El nutricionista Diego Sívori, quien jugó al rugby en GEBA y trabaja en el seleccionado desde febrero de 2020, mostró el plan alimenticio del equipo para bajar “masa adiposa”

La particular dieta de Los

Armand Duplantis batió su propio récord mundial en salto con garrocha por decimotercera vez: “Simplemente brillante”

El atleta de 25 años ratificó su dominio en la disciplina tras superar la marca de 6.29 metros en Budapest

Armand Duplantis batió su propio

El Inter Miami de Messi está a punto de fichar otro argentino sobre el cierre del mercado en la MLS

Las Garzas van por un defensor central que milita en Cruz Azul de México

El Inter Miami de Messi

El gigante de 210 kilos que busca su lugar en la NFL: “Estamos trabajando para que sea mejor”

Desmond Watson fue reclutado por Tampa Bay Buccaneers, que lo incluyó en la lista de lesionados para ponerlo en forma

El gigante de 210 kilos

Francisco Comesaña se descompuso en pleno partido ante Reilly Opelka y tuvo que ser atendido

Cuando disputaba el segundo set en el Masters 1000 de Cincinnati, el argentino abandonó la cancha por un malestar. Se repuso y revirtió el marcador para sellar su primer pase a octavos de final de un certamen de esta categoría, al imponerse 6-7, 6-4 y 7-5

Francisco Comesaña se descompuso en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Insólito accidente en Lomas de

Insólito accidente en Lomas de Zamora: avanzó en el estacionamiento de un edificio con la rampa elevada y su auto cayó de punta

Qué es la prediabetes: un peligro oculto para los menores de 55 años

Frente a la presión del PRO y familiares de víctimas, el kirchnerismo habilita el debate sobre fentanilo

Una petrolera colombiana y otra brasileña invertirán en Vaca Muerta tras la salida de multinacionales

Créditos UVA: la Justicia porteña ordenó readecuar el contrato de un jubilado y desestimar la actualización por inflación

INFOBAE AMÉRICA
Marco Rubio y Sergei Lavrov

Marco Rubio y Sergei Lavrov hablaron para preparar cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska

El desafío de narrar el Holocausto: controversia en el Museo de Guerra de Londres por una definición “trivial”

Tres películas del nuevo cine argentino buscan potenciarse en el Festival de San Sebastián

El impacto de los incendios forestales en la salud respiratoria: por qué alertan sobre el aumento de ozono

El colapso del Imperio romano: ¿una historia de epidemias y clima extremo?

TELESHOW
La nueva etapa de Wanda

La nueva etapa de Wanda Nara: soltera, lejos de los escándalos mediáticos y con el regreso de un antiguo amigo

Los románticos mensajes de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto por su primer aniversario: “¡Un año ha pasado!“

El mal momento de Chechu Bonelli después de la separación con Darío Cvitanich: ¿Ivana Figueiras como tercera en discordia?

La serie sobre Moria Casán ya tiene dos figuras confirmadas: quiénes encarnarán a la diva y la artista que se bajó

Juli Poggio habló del reencuentro de Daniela Celis y Thiago Medina luego de la polémica: “Fue lindo verlos así”