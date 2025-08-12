Equi Fernández está cerca de jugar en Europa: el poderoso club del continente con el que negocia

Equi, con la casaca de su actual club

Ezequiel “Equi” Fernández, de 23 años, desapareció del radar futbolístico de los argentinos cuando ejecutó su cláusula de salida en Boca Juniors y emigró a Medio Oriente. Aquella operación significó una de las ventas más ostentosas de la entidad xeneize, dado que el importe de los 20 millones de dólares fue igual al monto que había dejado la transferencia de Rodrigo Bentancur a la Juventus y sólo fue superada por el traspaso de Walter Samuel a la Roma (US$ 21 millones) y Fernando Gago al Real Madrid (28.800.000 dólares).

Sin embargo, la última convocatoria de Lionel Scaloni para selección argentina se produjo cuando el volante recién se ponía la camiseta del Al-Qadsiah (hace precisamente un año), un dato que, lejos de marginarlo de los planes del estratega de Pujato para el Mundial que se disputará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá, mantiene abierta la puerta a futuras citaciones.

Esta situación cobra relevancia en un contexto donde el entorno del futbolista y diversos analistas consideran que un cambio de club podría potenciar su proyección internacional, especialmente si logra mayor continuidad en una liga de mayor competitividad.

En este escenario, la noticia principal surge a partir del interés del Bayer Leverkusen por incorporar a Equi Fernández en el actual mercado de pases, según informó el especialista en las transferencias internacionales, Fabrizio Romano. El club alemán, campeón de la Bundesliga la temporada 2023/24, busca reforzar su mediocampo tras la salida de varios jugadores determinantes. El caso más significativo fue la partida de Granit Xhaka, quien ejercía la capitanía y ocupaba el rol de volante central.

Se trata del campeón de la Bundesliga 2023/2024 y subcampeón en la última temporada. Alli brilla Exequiel Palacios, campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022.

El interés de la entidad germana por el argentino se produjo después de que fracasara su traspaso a la Real Sociedad. De acuerdo con Fabrizio Romano, el 4 de junio de 2025 se conoció que el club español había considerado al ex Boca como posible reemplazo de Martín Zubimendi, quien pasó al Arsenal. El propio futbolista había aceptado la propuesta contractual y manifestado su deseo de competir en La Liga de España, pero las negociaciones se estancaron por diferencias en el monto total de la operación.

La trayectoria reciente de Equi Fernández muestra que, tras surgir en Boca Predio, solo permaneció una temporada en su actual club, donde disputó 37 partidos. De estos, 32 compromisos correspondieron a la Liga de Arabia Saudita, en la que marcó su único gol y sumó tres asistencias. Además, participó en cinco partidos de la Copa del Rey, donde aportó una asistencia.

El volante fue una pieza clave en la selección que lideró Javier Mascherano en los Juegos Olímpicos París. El virtuoso creador fue determinante en el esquema propuesto por el DT, en un equipo que fue eliminado en los cuartos de final, tras caer por la mínima diferencia ante Francia.

En su nuevo club, el Equi compartió plantel con otros tres latinoamericanos: el uruguayo Nahitan Nández, el peruano André Carillo y Julián Quiñones, nacido en Ecuador pero nacionalizado mexicano.