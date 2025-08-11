Deportes

Rafael Nadal fue padre por segunda vez: el especial motivo detrás de la elección del nombre de su hijo

La leyenda del tenis y su esposa Mery Perelló anunciaron la llegada de Miquel

Rafa Nadal y Mery Perelló
Rafa Nadal y Mery Perelló fueron padres por segunda vesz (Europa Press)

Rafael Nadal y Mery Perelló atraviesan una etapa marcada por la llegada de su segundo hijo, un nuevo integrante que refuerza el proyecto familiar iniciado por la pareja hace más de tres años. El nacimiento se produjo el jueves 7 de agosto en el Hospital Quirónsalud Palmaplanas, en Palma de Mallorca, el mismo centro donde, en octubre de 2022, nació su primer hijo, Rafael. Fuentes cercanas señalaron que tanto la madre como el recién nacido se encuentran en perfecto estado y que, tras una recuperación más rápida y positiva que en el parto anterior, la familia regresó a su residencia en Manacor durante el fin de semana.

La noticia, mantenida en la intimidad hasta que se conoció en los medios españoles, llenó de felicidad a la familia Nadal-Perelló. Sólo los familiares directos visitaron al pequeño varón durante su estancia en el hospital, reflejando el deseo de preservar la privacidad que caracteriza a la pareja. La elección del nombre del recién nacido, Miquel, tiene un fuerte significado personal: supone un homenaje al padre de Mery, quien falleció en abril de 2023 tras una larga enfermedad.

Con este gesto, la pareja reafirmó el lazo emocional y el recuerdo permanente hacia el abuelo, dando un significado especial a este momento de alegría. La ausencia de Mery Perelló el pasado 1 de agosto en la recepción ofrecida por los reyes en el Palacio de Marivent, donde Nadal asistió sin compañía, alimentó las especulaciones sobre un nacimiento inminente. Tres días después de ese evento institucional, se confirmó la llegada de Miquel.

El embarazo de Mery Perelló se hizo público en febrero de este año, gracias a unas imágenes que evidenciaban su estado en Mallorca, aunque la pareja no ofreció declaraciones oficiales. A lo largo de los meses previos, Perelló mantuvo una vida pública discreta, exceptuando apariciones puntuales como la cena con amigos en Portocristo en julio o su presencia en el homenaje a Nadal en Roland Garros en mayo, cuando ya lucía un avanzado embarazo.

Rafa Nadal, Mery Perelló y
Rafa Nadal, Mery Perelló y su primer hijo, en una imagen compartida por el tenista en sus redes

Nadal, actualmente retirado del tenis profesional tras una serie de lesiones, ha podido estar presente durante todo el proceso. Esto ha supuesto un cambio profundo en su vida, como él mismo ha reconocido en una entrevista con El Hormiguero: “Siempre me han encantado los niños, pero ahora tengo otro tipo de responsabilidades. Siempre pensé que cuando me retirara del tenis jugaría al golf cuatro días a la semana, porque me encanta, pero en realidad solo juego dos porque también me gusta estar con mi hijo. Quiero pasar tiempo en casa e ir a buscar al niño al cole”.

Meses atrás, el manacorí había confesado que la paternidad redefinió sus prioridades: “Es un cambio importante en nuestras vidas”, declaró tras el nacimiento de su primer hijo, Rafael. “La llegada de mi hijo me dio nuevas prioridades”, añadió, describiendo cómo la familia se ha convertido en el centro de su día a día. “Volver a casa cada día y ver cómo está creciendo mi hijo ha sido una fuerza que realmente me ha mantenido vivo y con la energía necesaria para continuar”.

Rafa Nadal y Mery Perelló cultivaron desde jóvenes una relación basada en la discreción y la normalidad. Se conocieron en Manacor y contrajeron matrimonio en octubre de 2019 en el castillo de Sa Fortalesa, Pollenca, rodeados de un círculo íntimo. Desde entonces, han optado por una vida familiar alejada de la exposición mediática.

Perelló junto al pequeño Rafael
Perelló junto al pequeño Rafael Junior en las gradas de Roland Garros (Reuters)

